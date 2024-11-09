Яке завтра, 10 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 листопада, День виноградаря і винороба в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними. До Нового року залишився 51 день.

10 листопада 2024 року — неділя. 991-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними. Святий апостол Ераст: Він був одним з 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом для проповіді Евангелія. Ім'я Ераст означає "благодійник" або "добродій". Його життя та служіння є прикладом віри та відданості Богу. Святий апостол Олімп: Ім'я Олімп означає "величний" або "великий". Він був одним з апостолів, які проповідували Христа та заснували ранню християнську громаду. Його життя було сповнене віри та міцної відданості Богу. Святий апостол Родіон: Ім'я Родіон означає "привітний" або "доброзичливий". Він був одним з апостолів, які проповідували Христа та заснували ранні християнські громади. Його життя було сповнене любові та відданості Богу.

Що не можна робити 10 листопада

Не слід лаятися, сваритися і лихословити.

Не можна відмовляти у допомозі.

Забороняється брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 10 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: з вишні ще не опало листя — ще довго буде тепла погода;

кола біля місяця до бурі;

вранці туман — чекайте на потепління;

білка метушиться — встановиться тепло.

10 листопада білка метушиться — встановиться тепло / Фото: Unsplash

В давнину вірили, що саме від цього дня починаються справжні морози. Святим обов'язково молилися про допомогу у важких ситуаціях, для розв'язання проблем тощо.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 листопада

Які завтра іменини: Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.

Талісманом людини, народженої 10 листопада є гірський кришталь. Мінерал, який допомагає поширити в оселі позитивну енергетику. Гірський кришталь заспокоює і стимулює розумову активність.

Цього дня народилися:

1903 рік — український поет-лірик Терентій Масенко;

1925 рік — український поет, публіцист і лікар Олександр Болехівський;

1997 рік — український футболіст Юрій Вакулко.

Пам’ятні дати 10 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 листопада:

1663 рік — укладають Батуринські статті;

1926 рік — у Берліні відкривають Український науковий інститут;

1928 рік — у Києві відкривають будинок-музей Тараса Шевченка;

1975 рік — Генеральна Асамблея ООН прирівнює сіонізм до расизму (це рішення було відкликано 16 грудня 1991 року);

1993 рік — в Україні забороняють всі воєнізовані недержавні організації;

1994 рік — Ірак визнає незалежність Кувейту;

2004 рік — Центрвиборчком України оголошує остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Янукович — 10 969 579 голосів (39,32 %);

2004 рік — виходить браузер Firefox 1.0;

2009 рік — запускають перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС;

2022 рік — 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільняє місто Снігурівку від російських окупантів.

Погода на 10 листопада

Завтра, 10 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +2 вночі. У Львові +8 вдень та -2 вночі. У Харкові +5 вдень та +2 вночі. В Одесі +10 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 листопада в Україні святкують День виноградаря і винороба / Фото: Unsplash

10 листопада в Україні святкують День виноградаря і винороба. Це професійне свято, яке святкується щорічно в другу неділю листопада. Воно було започатковане 2020 року, коли президент України підписав відповідний указ, щоб вшанувати працівників виноградарської та виноробної галузей, які мають глибокі історичні та культурні корені в Україні. Виноградарство і виноробство мають багатовікові традиції на українських землях, особливо в південних та західних регіонах країни, де сприятливий клімат і ґрунти для вирощування винограду. Це свято покликане підтримувати розвиток українського виноробства, просувати його продукцію як на національному, так і на міжнародному рівнях, а також зберігати традиції виноградарства, які є важливою частиною української культури.

Також 10 листопада Всесвітній день молоді. Цей день заснований Організацією Об'єднаних Націй, щоб підкреслити активну участь молодих людей у процесах розвитку, захисту прав і формування майбутнього. Основна мета Всесвітнього дня молоді — привернути увагу до проблем, з якими стикається молодь, а також до можливостей, які їм необхідно надати для реалізації свого потенціалу. У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як форуми, конференції, дискусії та освітні програми, які дають молодим людям платформу для обміну ідеями та обговорення глобальних і місцевих проблем.

А ще 10 листопада Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку. Це свято було започатковане ЮНЕСКО 2001 року для підвищення обізнаності про важливу роль науки в суспільстві, а також для підкреслення необхідності використання наукових знань на благо миру та сталого розвитку. Метою цього дня є показати, як наука впливає на повсякденне життя, сприяє вирішенню глобальних викликів, таких як зміна клімату, охорона здоров'я, енергетична безпека та збереження природних ресурсів. Крім того, свято націлене на привернення уваги до необхідності фінансування наукових досліджень та підтримки молодих науковців.

10 листопада святкують Міжнародний день бухгалтерії. Це професійне свято було встановлене для вшанування важливої ролі бухгалтерів і фінансових фахівців у сучасному світі бізнесу, управління та економіки. Дату обрали не випадково: саме цього дня 1494 року італійський математик Лука Пачолі, якого часто називають "батьком бухгалтерії", опублікував свою знамениту працю "Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita", де вперше систематично описав принципи подвійного запису, що й поклали основу сучасного бухгалтерського обліку.

Також 10 листопада Всесвітній день кератоконуса. Це день, коли привертається увага до захворювання рогівки ока, відомого як кератоконус. Кератоконус — це прогресуюче захворювання, при якому рогівка (прозора передня частина ока) стає тоншою та змінює свою форму, набуваючи вигляду конуса. Це може призвести до значного погіршення зору.

А ще 10 листопада Міжнародний день скоромовок. Це незвичайне свято, яке має на меті популяризацію та вивчення скоромовок — коротких фраз або слів, які важко вимовляти через швидкість чи складну комбінацію звуків. Скоромовки зазвичай використовуються для розвитку мовленнєвої моторики, артикуляції та дикції. Вони є не тільки корисним інструментом для логопедів і акторів, але й чудовим способом розважити себе та оточуючих, випробовуючи свої мовні навички.

10 листопада Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком. Цей день має на меті підвищення обізнаності про нейроендокринний рак, його симптоми, діагностику та лікування. Нейроендокринний рак — це рідкісні онкологічні захворювання, що виникають у клітинах, які виробляють гормони та знаходяться в нейроендокринній системі. Ці ракові клітини можуть з'являтися в різних частинах тіла, зокрема в шлунково-кишковому тракті, підшлунковій залозі, легенях та інших органах. Особливістю нейроендокринних пухлин є те, що вони можуть рости дуже повільно і бути безсимптомними на ранніх стадіях, що ускладнює їх своєчасну діагностику.

Також 10 листопада Всесвітній день імунізації. Цей день був запроваджений з метою підвищення обізнаності про важливість імунізації для запобігання інфекційним хворобам та захисту здоров'я населення по всьому світу.

А ще 10 листопада Всесвітній день поповнення рахунку. Це неофіційне свято, коли акцентується увага на поповненні мобільних телефонних рахунків, а також на важливості зручності та доступності платіжних систем для поповнення балансу мобільних номерів по всьому світу.