Яке завтра, 10 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 лютого 2024 року — субота. 717-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 лютого, церковне свято

10 лютого в церковному календарі – день пам’яті священномученика Харлампія. Жив він у II столітті та був єпископом Магнізії. Він навернув до християнства велику кількість людей, тому його спіймали і піддали страшним тортурам. Кати намагалися зламати волю Харлампія, але він був непохитним у своїй вірі. Тоді багато людей навернулося до Христа і були тут же страчені. Самого Харлампія після довгих катувань вбили мечем.

Що не можна робити 10 лютого

Заборонено їсти раків та інші морепродукти, тому що можна сильно занедужати.

Чоловіка повір'я радять відмовитися від фізичної праці, бо нічого не буде виходити.

Не можна носити одяг чорного кольору.

Народні прикмети і традиції на 10 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода морозна — березень буде теплим;

безхмарне небо вказує на дощове літо;

вночі місяць на небі ясний — навесні буде багато грозових дощів;

сніг накрив дахи — варто чекати на великий урожай.

10 лютого погода морозна — березень буде теплим / Фото: Pexels

В народі говорили: "Побачила зима Прохора і почала охати". Вірили, що від цього дня починається вже тепло, зима віддає свої права весні. А ще вважали, що будь-яка справа, розпочата цього дня, добре завершиться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 лютого

Які завтра іменини: Геннадій, Антон, Василь, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп, Герман, Ганна, Валентина, Галина.

Талісманом людини, народженої 10 лютого, є тигрове око. Оригінальний декоративно-виробний камінь, який відомий здавна. Ще в стародавні часи люди вірили, що тигрове око допомагає захистити свого власника від всяких невдач.

Цього дня народилися:

1947 рік — народний артист України, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка" Євген Савчук;

1975 рік — український живописець Якутович Антон Сергійович;

1993 рік — офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Тарас Чайка.

Пам’ятні дати 10 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 лютого:

1258 рік — монголи захоплюють Багдад, добігає кінця золота доба ісламу;

1635 рік — засновують Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури;

1789 рік — закон Йозефа II ліквідовує панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині;

1810 рік — відбувається урочисте відкриття Одеської опери;

1840 рік — британська королева Вікторія одружується із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським;

1919 рік — через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко йде у відставку;

1940 рік — у Кракові радикальна частина ОУН створює Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою;

1942 рік — вручають перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo);

1947 рік — у Парижі підписують мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;

1957 рік — стартує перший Кубок Африканських Націй в Судані;

1972 рік — ВВС забороняє трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish;

1992 рік — на екрани США виходить фільм "Основний інстинкт";

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Корея;

1995 рік — під час випробувального польоту біля Києва зазнає катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

Погода на 10 лютого

Завтра, 10 лютого, в Києві похмуро, вранці сильний сніг, який вдень зміниться дрібним мокрим снігом і буде йти до завершення дня. У Львові хмарно, вночі можливий дрібний дощ, але вранці він закінчиться. У Харкові похмуро, протягом всього дня сильний сніг, який послабшає лише до вечора. В Одесі в другій половині дня похмура погода відступить, без опадів.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -2 вночі. У Львові — +12 вдень та +7 вночі. У Харкові — -1 вдень та -3 вночі. В Одесі — +13 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 лютого в Україні і світі святкують Китайський Новий рік / Фото: Pexels

10 лютого в Україні і світі святкують Китайський Новий рік. Також називається Чунь Цзе. Це свято не має фіксованої дати в календарі, адже вираховується в залежності від фаз Місяця. 2024 року Китайський Новий рік розпочнеться 10 лютого. Свято має приблизно 4000 років і підкріплене стародавніми легендами. Згідно з ними колись жило собі чудовисько Нянь (новорічний звір), яке напередодні нового року виходило з морських глибин і нападало на людські поселення і вбивало мешканців, забирало запаси їжі і худобу. Люди боялися, а тому ховалися по своїх домівках. Але якось перед новим роком до поселення навідався невідомий дідусь, який пообіцяв вгамувати чудовисько. Для цього він пофарбував всі будинки в червоний колір, тому що виявилося, що Нянь боїться вогню. А ще воно не любить шум, тому потрібно голосно святкувати прихід нового року.

Також 10 лютого Всесвітній день кіно. Свято заснували за ініціативи третьої Академії кінематографічних мистецтв і наук 2020 року для того, щоб показати, наскільки фільми можуть надихати людей по всьому світу. Магію кіно прийнято святкувати щороку в другу суботу останнього зимового місяця.

А ще 10 лютого Всесвітній день зернобобових. Рослинна їжа завжди була основою харчування людей і зернобобові вирізняються високою поживністю та приємним смаком. Всі вони насичені білками та клітковиною. Зернобобові люди почали вживати ще за епохи неоліту. Цікаво, що на території М'янми і Таїланду знайшли горох, який ріс ще за 10 тисяч років до нашої ери. Боби також дуже давня зернова культура. Про них згадується ще в ленендах про царя Соломона. Цінуються боби за високий вміст незамінних амінокислот, вітамінів В, С, РР та фолієвої кислоти.