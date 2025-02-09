Яке завтра, 10 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 лютого 2025 року — понеділок. 1083-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Харлампія. Він був єпископом в місті Магнезія у Фессалії (сучасна Греція) в ІІ столітті. Він став відомим за свою стійкість у вірі та мужність під час переслідувань християн. В часи правління імператора Септимія Севера (193–211 роки) його було заарештовано за проповідь християнства. Харлампій відмовився відректися від своєї віри навіть під катуваннями. Легенда свідчить, що під час тортур він залишався спокійним і молився за своїх мучителів. Його терпіння та мужність настільки вразили деяких катів, що вони самі навернулися до християнства. Святий Харлампій помер мученицькою смертю у віці 113 років. Вважається, що перед смертю він молився за всіх християн, просячи Господа захистити їх від усякого зла.

Що не можна робити 10 лютого

Забороняється одягати речі чорного кольору.

Не можна їсти будь-які морепродукти.

Чоловікам краще відмовитися від фізичної роботи.

Народні прикмети і традиції на 10 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на дахах лежить сніг — до багатого урожаю влітку;

вночі ясний місяць на небі — до великої кількості грозових дощів навесні;

небо безхмарне — чекайте на дощове літо;

морозна погода — березень виявиться дуже теплим.

10 лютого морозна погода — березень виявиться дуже теплим / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що від цього дня поступово тепло перемагає холод, а зима відступає, щоб їй назустріч вийшла весна. Також вважалося, що це сприятливий день для будь-яких серйозних починань.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 лютого

Які завтра іменини: Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Ганна, Валентина, Галина.

Талісманом людини, народженої 10 лютого є тигрове око. Камінь, який допомагає позбутися необґрунтованих ревнощів. А ще тигрове око носять, щоб захиститися від небезпек.

Цього дня народилися:

1972 рік — військовослужбовець ЗСУ, учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну, Герой України (6 грудня 2023 року, посмертно) Анатолій Смітюх;

1975 рік — український живописець Антон Якутович;

1993 рік — офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Тарас Чайка.

Пам’ятні дати 10 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 лютого:

1258 рік — монголи захоплюють Багдад; золота доба ісламу добігає кінця;

1635 рік — засновують Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури;

1789 рік — закон Йозефа II ліквідовує панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині;

1810 рік — відбувається урочисте відкриття Одеської опери;

1840 рік — британська королева Вікторія одружується із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським;

1919 рік — через суперечності з Симоном Петлюрою очільник Директорії Володимир Винниченко йде у відставку;

1940 рік — у Кракові радикальна частина ОУН створює Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою;

1942 рік — вручають перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo);

1947 рік — у Парижі підписують мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;

1957 рік — стартує перший Кубок Африканських Націй в Судані;

1962 рік — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обмінюють на радянського шпигуна Рудольфа Абеля;

1972 рік — ВВС забороняє трансляцію в своєму етері пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish;

1992 рік — на екрани США виходить фільм "Основний інстинкт";

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Корея;

1995 рік — під час випробувального польоту біля Києва зазнає катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі;

1996 рік — суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше перемагає Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Погода на 10 лютого

Завтра, 10 лютого, в Києві ясна погода, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -5 вночі. У Львові +2 вдень та -7 вночі. У Харкові -3 вдень та -7 вночі. В Одесі 0 вдень та -4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 лютого Всесвітній день зернобобових / Фото: pixabay.com

10 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день аравійського леопарда. Це свято було започатковане 2022 року з ініціативи Саудівської Аравії, щоб привернути увагу до критичного стану популяції цієї рідкісної великої кішки та сприяти її збереженню. Це підвид леопарда (Panthera pardus nimr), який мешкає на Аравійському півострові, зокрема в Саудівській Аравії, Омані та Ємені. Вважається найменшим підвидом леопарда, пристосованим до посушливих гірських регіонів. Занесений до Червоного списку МСОП як на межі зникнення – за різними оцінками, у дикій природі залишилося менше ніж 200 особин. Цей день нагадує людству про важливість збереження біорізноманіття та відповідальність за рідкісні види.

Також 10 лютого Всесвітній день зернобобових. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН 2018 року, щоб підкреслити важливість бобових культур для продовольчої безпеки, сталого сільського господарства та здорового харчування. Всесвітній день зернобобових нагадує про те, що здорове харчування та турбота про природу можуть йти пліч-о-пліч!

А ще 10 лютого Міжнародний день боротьби з епілепсією.Припадає на другий понеділок лютого. Цей день запровадили Міжнародне бюро з епілепсії (IBE) та Міжнародна протиепілептична ліга (ILAE), щоб підвищити обізнаність про епілепсію та допомогти людям, які живуть із цим станом. Епілепсія – це хронічний неврологічний розлад, що проявляється повторними нападами (судомами) через надмірну електричну активність у головному мозку. Цей день нагадує, що епілепсія – не вирок, а люди з цим станом мають право на повноцінне життя без страху та дискримінації.