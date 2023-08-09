Яке завтра, 10 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 серпня, Міжнародний день біодизеля. Віряни вшановують пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. До Нового року залишилося 143 дні.

10 серпня 2023 року — четвер. 533-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 серпня, церковне свято

10 серпня в церковному календарі – день пам’яті апостолів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. Вони були апостолами від 70, жили в різний час, але всі померли за свою віру в Христа. Згадується про них в Святому Писанні.

Апостол Прохор довгий час був супутником апостола Павла, який згодом зробив його єпископом Никомидії. Прохор перебував із Павлом на острові Патмос після Успіння Пресвятої Богородиці. Коли повернувся в Никомидію, продовжив піднімати там церкву. Мученицьку смерть зустрів в Антиохії.

Апостол Никанор зустрів свою смерть під час перших відкритих гонінь християн. Того ж дня, разом з ним, було вбито і святого великомученика архидиякона Стефана.

Апостол Тимон був єпископом в Басторії (Аравія). Був убитий язичниками за те, що він проповідував християнство. Спочатку мученика кинули до печі, але Господь врятував свого раба. Тоді його вирішили розіп'яти вниз головою.

Апостол Пармен жив та проповідував в Македонії. За однією з версій він помер через хворобу, але інші перекази стверджують, що його вбили під час гонінь християн.

Що не можна робити цього дня

Заборонено грати весілля — сім'я не протримається разом до старості.

Не варто вирушати в ліс по гриби в поганому настрої — нічого не знайдете.

Варто уникати будь-яких закупів, адже річ довго не прослужить.

Народні прикмети і традиції на 10 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці багато роси — чекайте на сонячний день;

якщо з'їсти грушу під час заходу сонця, то до вас прийде рішення проблеми, яке ви довго не могли відшукати;

дощ, але немає вітру — буде негода;

по воді вранці стелиться туман — чекайте на гарну погоду;

високо пливуть хмари — буде ясна і суха погода.

10 серпня з'їсти грушу під час заходу сонця, то до вас прийде рішення проблеми, яке ви довго не могли відшукати / Фото: Pexels

Цього дня наші предки прославляли ковалів, дарували їм подарунки, дякували за роботу. В давнину до цієї професії завжди ставилися з особливою повагою. Торгівля 10 серпня вважалася несприятливою. Тому намагалися нічого не купувати і не продавати. Від цього дня починали вже копати картоплю. Також ходили в ліс по гриби і ягоди. Вважалося, щоб бути щасливим, потрібно першу склянку зібраних ягід віддати першому зустрічному.

Погода на 10 серпня

Завтра, 10 серпня, в Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. У Львові похмура погода, опадів не очікується. У Харкові вранці ясно, але вже в другій половині для небо вкриється хмарами, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +16 вночі. У Львові — +21 вдень та +13 вночі. У Харкові — +28 вдень та +16 вночі. В Одесі — +27 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 10 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 серпня:

1512 рік — відбувається морська битва при Санкт-Матьє;

1519 рік — Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання;

1664 рік — Османська імперія та Священна Римська імперія складають Вашварський мир;

1678 рік — Франція та Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори;

1793 рік — Лувр відкривають для публіки;

1819 рік — латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії Сімон Болівар займає столицю Колумбії Боготу;

1821 рік — Міссурі стає 24-м штатом США;

1846 рік — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривають першу науково-дослідну установу США — Смітсонівський інститут;

1876 рік — в Онтаріо (Канада) роблять перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1913 рік — Друга Балканська війна закінчується підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією;

1919 рік — Запорозька група Армії УНР визволяє від більшовиків Вінницю;

1945 рік — Японія оголошує про свою капітуляцію;

1966 рік — у США зупиняють випуск банкноти 2 долари;

1995 рік — українка Інесса Кравець встановлює в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;

2012 рік — набуває чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський;

2016 рік — ФСБ Росії заявляє про затримання "групи громадян України", які нібито готували теракти в окупованому Криму, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 серпня

Які завтра іменини: Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасія, Ірина.

Талісманом людини, народженої 10 серпня, є берил. Популярний камінь, який часто використовують із декоративною метою. Відомий берил від давніх часів. Мінерал може виступати як талісман. Він допомагає підвищити успішність, забезпечити увагу протилежної статі.

Цого дня народилися:

1941 рік — український письменник, державний і громадський діяч, дипломат Роман Лубківський;

1960 рік — іспанський кіноактор Антоніо Бандерас;

2003 рік — український гімнаст Ілля Ковтун.

Який завтра день в Україні і світі

10 серпня святкують Всесвітній день лева / Фото: Pexels

10 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день біодизеля. Дату обрали зовсім невипадково. Саме цього дня 1893 року почав працювати двигун, який заправили паливом з арахісового масла. Головною метою свята можна назвати привернення уваги людей до розв'язання проблем забруднення навколишнього середовища за допомогою створення природного палива. Нині біодизель виготовляють з кокосової, пальмової, касторової олії. В деяких країнах використовують тваринний чи риб'ячий жир.

Також 10 серпня Міжнародний день влогінга. Термін з'явився нещодавно, але стає все більш популярним серед тих, кого можна назвати прихильником "живого" відео. Влог визнали одним з видів інтернет-мистецтва. Він характеризується відсутністю підготовки чи шаблонів. Найчастіше автори влогів просто показують, чим вони займаються, що їдять, куди пересуваються.

А ще 10 серпня святкують Всесвітній день лева. Достеменно невідомо, хто, коли і чому саме цього дня вирішив святкувати це цікаве свято дикої природи. Проте ми знаємо, що ці тварини були шановані від давніх часів і навіть називали "царем звірів". Левів часто тримали у неволі, щоб похизуватися своєю владою. Так, наприклад, цих тварин можна було побачити при дворі Олександра Македонського. Сюди їх привозили аж з Північної Індії та використовували для гладіаторських боїв. Свято має за мету привернути увагу людства до проблем, із якими стикаються ці тварини.