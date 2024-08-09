Яке завтра, 10 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 серпня, Всесвітній день лева. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Лаврентія. До Нового року залишилося 143 дні.

10 серпня 2024 року — субота. 899-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лаврентія. Він був архідияконом Римської Церкви у III столітті. Він народився 31 грудня 225 року в Тарраконській Іспанії (сучасна Уеска) і загинув мученицькою смертю 10 серпня 258 року в Римі.

Лаврентій був одним із семи дияконів, які допомагали Папі Сиксту II. Під час гонінь на християн, організованих імператором Валеріаном, Лаврентій був заарештований. Перед своєю смертю він роздав церковне майно бідним, що викликало гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, і він помер, залишаючись вірним своїй вірі.

Що не можна робити 10 серпня

Не можна лаятися, сперечатися, підвищувати голос.

Забороняється ділитися з іншими своїми планами.

Не слід лінуватися, інакше не буде грошей.

Народні прикмети і традиції на 10 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: спокійна вода у водоймі вказує на теплу осінь та зиму;

спекотна погода — до дощової осені;

погожий та теплий день — можете рибалити до кінця літа;

сильні дощі — осінь буде затяжною.

10 серпня погожий та теплий день — можете рибалити до кінця літа / Фото: Unsplash

До святого Лаврентія здавна молилися про зцілення від хвороб очей. А ще вранці обов'язково вмивалися росою. Вірили, що ця волога допоможе "змити" будь-які захворювання.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 серпня

Які завтра іменини: Афанасій, В'ячеслав, Роман.

Талісманом людини, народженої 10 серпня є берил. Самоцвіт, який був відомий з давніх часів. Берил, за словами езотериків, притягує багатство, удачу та добробут.

Цього дня народилися:

1941 рік — український письменник, державний і громадський діяч, дипломат Роман Лубківський;

1942 рік — український футболіст Вадим Соснихін;

2003 рік — український гімнаст Ілля Ковтун.

Пам’ятні дати 10 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 серпня:

1519 рік — Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання;

1664 рік — Османська імперія та Священна Римська імперія складають Вашварський мир;

1678 рік — Франція та Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори;

1793 рік — Лувр відкривається для публіки;

1819 рік — латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії Сімон Болівар займає столицю Колумбії Боготу;

1821 рік — Міссурі стає 24-м штатом США;

1846 рік — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривають першу науково-дослідну установу США — Смітсонівський інститут;

1876 рік — в Онтаріо (Канада) роблять перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1945 рік — Японія оголошує про свою капітуляцію;

1966 рік — у США зупиняють випуск банкноти 2 долари;

1995 рік — українка Інесса Кравець встановлює в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;

2012 рік — набуває чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

Погода на 10 серпня

Завтра, 10 серпня, в Києві похмуро, вдень дрібний дощ. У Львові хмарно до вечора, коли небо стане ясним, в другій половині для можливий невеликий дощ. У Харкові ясно, ввечері хмарно, також ввечері дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, вдень дощ з грозою.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +19 вночі. У Львові +25 вдень та +15 вночі. У Харкові +30 вдень та +17 вночі. В Одесі +30 вдень та +24 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день лева / Фото: Unsplash

10 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день лева. Це свято було започатковане 2013 року організацією Big Cat Rescue, яка займається захистом великих кішок від жорстокого поводження та зникнення. Мета цього дня – привернути увагу до проблем, з якими стикаються леви в дикій природі, та підвищити обізнаність про необхідність їхнього захисту. За останні десятиліття популяція левів значно скоротилася через втрату середовища існування, браконьєрство та конфлікти з людьми.

Також 10 серпня Міжнародний день влогінга. Це свято було започатковане для того, щоб відзначити популярність та вплив відеоблогів у сучасному світі. Влогінг (відеоблогінг) – це створення та публікація відео, які зазвичай розповідають про повсякденне життя, подорожі, хобі або інші цікаві теми. Влогери часто діляться своїми думками, досвідом та порадами з аудиторією, створюючи таким чином особливий зв’язок зі своїми глядачами.

А ще 10 серпня Міжнародний день біодизеля. Це свято було започатковане для привернення уваги до поновлюваних джерел енергії, зокрема біодизеля, який є екологічно чистим паливом. Біодизель виробляється з рослинних олій або тваринних жирів і має значно менший вплив на навколишнє середовище порівняно з традиційним дизельним паливом. Він швидко розкладається в природі, зменшує викиди окису вуглецю та сажі. Цей день також відзначає запуск першого дизельного двигуна, який працював на арахісовій олії, що відбувся 10 серпня 1893 року.

10 серпня святкують День оновлення біографії. Це свято було створене для того, щоб нагадати людям про важливість оновлення своєї біографії та особистої інформації на різних платформах.