Яке завтра, 10 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 січня, Всесвітній день метро. Віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського. До Нового року залишилося 356 днів.

10 січня 2024 року — середа. 686-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 січня, церковне свято

10 січня в церковному календарі — день пам’яті святителя Григорія Ніського. Він був молодшим братом Василія Великого і ще в дитинстві отримав хорошу на той час освіту, вивчав Слово Боже. В дорослому віці відвідував нехристиянську школу в Кесарії Каппадокійській, а потім став вчителем красномовства. 373 року Василій Великий надав йому єпископство, а 381 року Григорій навіть взяв участь у II Вселенському Соборі. Все своє життя він ревно захищав православні догми.

Що не можна робити 10 січня

Не можна лихословити, погано про інших думати.

Не варто скаржитися на здоров'я без поважних на це причин.

Заборонено ворожити і загадувати на майбутнє.

Народні прикмети і традиції на 10 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясна погода — літо буде спекотним та сухим;

іній на деревах — чекайте на негоже та холодне літо;

багато снігу — то і хліба буде багато;

вітер південний — до грозового червня;

іній лежить на скиртах і стогах — до дощового літа;

йде сухий сніг — до посушливої літньої погоди, мокрий — до дощів;

ясне і безхмарне небо — весна буде ранньою;

іній на стовпах — до поганої риболовлі.

10 січня іній на деревах — чекайте на негоже та холодне літо / Фото: Pexels

Наші предки вважали, хто першим цього дня засне, той і першим помре. А ще на Григорія намагалися не виносити з хати попіл, сміття, щоб не винести з ними своє щастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 січня

Які завтра іменини: Анатолій, Григорій, Зиновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

Талісманом людини, народженої 10 січня, є циркон. Мінерал природнього походження, який здатний лікувати свого власника. Здавна вірили, що циркон підвищує здатність імунної системи чинити опір різним недугам.

Цього дня народилися:

1973 рік — український композитор, мультиінструменталіст, дизайнер Данило Перцов;

1975 рік — український письменник Костянтин Коверзнєв;

1989 рік — плавець, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу Денис Дубров.

Пам’ятні дати 10 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 січня:

49 рік до н. е. — Гай Юлій Цезар перетинає річку Рубікон і розпочинає похід на Рим;

1569 рік — у Любліні розпочинається сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав;

1863 рік — у Лондоні відкривається перша міська підземна залізниця — метро;

1867 рік — у Японії Токуґава Йосінобу стає 15-м сьоґуном сьоґунату Едо;

1901 рік — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) починається техаський нафтовий бум;

1920 рік — набуває чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй;

1942 рік — компанія Ford Motor Company починає виробництво автомобілів моделі Jeep;

1946 рік — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбувається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому беруть участь представники 51 країни;

1962 рік — стається найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 рік — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб;

1992 рік — в Україні впроваджують в обіг карбованець як купон Національного банку України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;

1994 рік — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО приймають проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої 1998 року приєднується і Україна;

2003 рік — Північна Корея заявляє про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Погода на 10 січня

Завтра, 10 січня, в Києві хмарно, в другій половині дня можливий дрібний сніг, який йтиме до вечора. У Львові похмуро, ближче до вечора дрібний сніг. У Харкові хмарно, усю другу половину дня йтиме сніг. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — -1 вдень та -6 вночі. У Львові — -5 вдень та -12 вночі. У Харкові — -5 вдень та -12 вночі. В Одесі — +1 вдень та -9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро / Фото: Pexels

10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро. Далекого 1863 року в Лондоні відкрили першу лінію метро, яка мала довжину 6 метрів. Для XIX століття це була резонансна подія, адже в більшості країн світу основний транспортом залишався кінний. В наш час метрополітен має важливе значення для міської інфраструктури, адже завдяки його потужностям можна перевозити велику кількість пасажирів. Метро доступне за будь-яких погодних умов, воно безпечне і швидке. Історія метро почалася від винайдення тунелепрохідного щита 1814 року англійським інженером Марком Брюнелем. На цю ідею його надихнуло спостереження за морським молюском, який пробурює отвори у затонулих кораблях.