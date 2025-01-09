Яке завтра, 10 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

10 січня 2025 року — п’ятниця. 1052-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Григорія Ніського. Він був відомим богословом, філософом і єпископом міста Ніси в Каппадокії. Він був молодшим братом святого Василія Великого і святого Петра Севастійського. Григорій Ніський отримав чудову освіту і був наставником з красномовства. 372 року він був рукоположений святим Василієм Великим на єпископа міста Ніси. Після смерті брата Василія 379 року, Григорій важко переживав втрату свого наставника. Він брав активну участь у боротьбі з аріанством і був одним з головних діячів Другого Вселенського собору 381 року, де був доповнений Нікейський символ віри. Григорій Ніський також був одним з перших християнських богословів, який засудив рабство як гріховний інститут.

Що не можна робити 10 січня

Забороняється ворожити на майбутнє.

Не слід погано думати про інших, лихословити.

Не можна скаржитися на здоров'я без серйозних причин.

Народні прикмети і традиції на 10 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: іній на скиртах сіна — чекайте на дощове літо;

південний вітер — до частих гроз в червні;

ясна погода — літо буде спекотним і сухим;

безхмарне небо — до ранньої весни.

10 січня іній на скиртах сіна — чекайте на дощове літо / Фото: Unsplash

Серед наших предків існувало повір'я, хто першим цього дня засне, той першим і помре. Тому зазвичай сиділи до пізнього вечора.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 січня

Які завтра іменини: Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.

Талісманом людини, народженої 10 січня, є циркон. Здавна вважалося, що цей мінерал захищає від шахраїв. Також амулети з цирконієм допомагають залучити в життя удачу.

Цього дня народилися:

1838 рік — український поет Григорій Воробкевич;

1934 рік — перший президент незалежної України Леонід Кравчук;

1989 рік — плавець, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу Денис Дубров.

Пам’ятні дати 10 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 січня:

49 рік до н. е. — Гай Юлій Цезар перетинає річку Рубікон і розпочинає похід на Рим;

1569 рік — у Любліні розпочинається сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав;

1863 рік — у Лондоні відкривається перша міська підземна залізниця — метро;

1867 рік — в Японії Токуґава Йосінобу стає 15-м сьоґуном сьоґунату Едо;

1901 рік — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) починається техаський нафтовий бум;

1920 рік — набирає чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй;

1942 рік — компанія Ford Motor Company починає виробництво автомобілів моделі Jeep;

1946 рік — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбувається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни;

1962 рік — стається найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу);

1972 рік — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої гине 26 осіб;

1992 рік — в Україні вводять в обіг карбованець як купон Національного банку України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;

1994 рік — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО приймають проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої 1998 року приєднується й Україна;

2003 рік — Північна Корея заявляє про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Погода на 10 січня

Завтра, 10 січня, в Києві хмарно, ближче до вечора дощ. У Львові похмуро, вранці дощ, який зміниться на сніг і закінчиться з приходом вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +7 вдень та +3 вночі. У Львові — +9 вдень та 0 вночі. У Харкові — +8 вдень та +3 вночі. В Одесі — +10 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 січня святкують День гіркого шоколаду / Фото: Unsplash

10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро. Вшановується на честь запуску першої у світі підземної залізниці в Лондоні 10 січня 1863 року. Цей день є нагадуванням про історичну подію, яка стала початком ери сучасного громадського транспорту. Саме 10 січня 1863 року відкрилася перша лінія метро під назвою Metropolitan Railway. Її довжина становила 6 км, і вона з'єднувала станції Paddington і Farringdon Street. Потяги працювали на паровій тязі. Лондонське метро стало першим у світі, започаткувавши епоху підземних перевезень, яка пізніше поширилася на інші міста. Метро стало проривом у транспортній системі, розв'язуючи проблеми заторів у великих містах. Воно є екологічно чистим видом транспорту, який сприяє зменшенню викидів парникових газів. Метро стало символом швидкого й доступного способу пересування в містах. Цей день також нагадує про необхідність подальшого розвитку метро як екологічного і сучасного виду транспорту, особливо у великих містах.

Також 10 січня День своєрідних людей. Це неофіційне свято, яке було створене для того, щоб вшанувати та відзначити унікальність кожної людини, її особливості та своєрідність. Цей день нагадує, що кожна людина має свої таланти, погляди, інтереси й спосіб мислення. Саме завдяки своїй унікальності ми робимо світ цікавим, різноманітним і творчим.

А ще 10 січня День скорочення витрат на електроенергію. Це неофіційне свято, яке присвячене підвищенню обізнаності про важливість енергоефективності та зменшення витрат на електроенергію для збереження природних ресурсів і власного бюджету. День нагадує, що зменшення витрат на електроенергію сприяє не лише економії коштів, а й захисту довкілля. Люди аналізують свої рахунки за електроенергію, щоб зрозуміти, які прилади споживають найбільше. Цей день — чудова нагода задуматися про те, як можна зменшити вплив на довкілля, одночасно заощаджуючи енергію та кошти.

10 січня святкують День гіркого шоколаду. Це неофіційне свято, яке присвячене одному з найулюбленіших видів шоколаду — гіркому, або чорному шоколаду, який славиться своїм насиченим смаком і корисними властивостями. Цей день започатковано для популяризації натурального шоколаду з високим вмістом какао. Він також покликаний нагадати про багатовікову історію шоколаду, який спершу вживали у вигляді гіркого напою.