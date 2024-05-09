Яке завтра, 10 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 травня, Всесвітній день господарювання. Віряни вшановують пам'ять апостола Симона. До Нового року залишилося 235 днів.

10 травня 2024 року — п’ятниця. 807-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симона. Святий апостол Симон Зилот був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він також відомий як Симон Кананит. Симон Зилот походив з міста Кана Галилейського. Його прізвисько Зилот в перекладі з грецької означає “ревнитель”. Це вказує на його ревності до іудейського закону.

А ось Кананит пояснюється як “уродженець Кана” або “ревнитель”. Симон був присутній на першому диві Ісуса – перетворенні води в вино на весіллі в Кані Галилейській. Він прийняв дар Святого Духа разом з іншими апостолами в день П’ятидесятниці.

Святий апостол Симон проповідував в Іудеї, Єгипті, Лівії, Киринеї та Британії. За преданням, Симон Зилот помер мученицькою смертю на Чорноморському узбережжі Кавказу, можливо в Абхазії або Персії. Його мощі зберігаються в різних місцях, включаючи Новоафонський монастир в Абхазії та базиліку апостола Андрія Первозванного в Кельні.

Що не можна робити 10 травня

Не можна працювати в землі.

Заборонено сваритися і лихословити.

Краще не вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 10 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи співають до світанку — буде дощ;

кріт розкидає землю навколо нори — до дощової погоди;

під час дощу сильний вітер — чекайте на покращення погоди;

вже лопають сережки на березі — час садити хліб;

йде дощ — до негожого літа.

10 травня кріт розкидає землю навколо нори — до дощової погоди / Фото: Unsplash

Цього дня знахарі та знахарки йшли до лісу, щоб зібрати лікувальних трав. Вважалося, що вони набувають найсильнішої енергії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 травня

Які завтра іменини: Кирило, Василь, Таїсія.

Талісманом людини, народженої 10 травня, є смарагд. Вважається одним із найшанованіших каменів. У давнину смарагд цінували більше, ніж діамант. Він символізує весну, молодість, надію, майбутнє, справедливість та гармонію.

Цього дня народилися:

1916 рік — українська художниця Алла Лисянська;

1961 рік — український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га Іван Малкович;

1980 рік — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Олександр Мацієвський.

Пам’ятні дати 10 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 травня:

1881 рік — Румунія стає королівством;

1925 рік — у Києві урочисто відкривають міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона;

1940 рік — Вермахт вторгається на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу;

1940 рік — Невілл Чемберлен подає у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, новим британським прем'єром стає Вінстон Черчилль;

1975 рік — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхає ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років);

1993 рік — у Киргизстані запроваджують національну валюту (сом);

1993 рік — на вершині Евереста одночасно збирається 40 чоловік з дев'яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі;

1995 рік — у Таджикистані запроваджують таджицький рубль, який у жовтні 2000 року змінюють на сомоні;

1997 рік — у селі Семашки в Чечні викрадають знімальну групу телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк;

2006 рік — землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувається в Греції.

Погода на 10 травня

Завтра, 10 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вдень можливий дощ. У Львові сонячно, без опадів. У Харкові хмарно, дощитиме. В Одесі хмарно з проясненнями, вдень можливий дощ.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +10 вночі. У Львові — +16 вдень та +8 вночі. У Харкові — +17 вдень та +10 вночі. В Одесі — +17 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день арганії / Фото: Unsplash

10 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день арганії. Подія присвячена підвищенню обізнаності про арганію – дерево, що росте лише в Марокко і відоме своєю витривалістю та багатогранною корисністю. Арганія (Argania spinosa) походить з регіону Марокко на південь від Сахари, особливо поширена в посушливих і напівпосушливих районах. Вона відіграє вирішальну роль у підтримці екологічного балансу, збереженні біорізноманіття та підтримці життєдіяльності місцевих громад.

Також 10 травня День океану-матері. Ця подія присвячена визнанню життєво важливої ролі, яку океани відіграють у підтримці життя на Землі, і підвищенню обізнаності про важливість захисту та збереження наших морських ресурсів.

А ще 10 травня Всесвітній день господарювання. Цей день присвячений визнанню та оцінці роботи професіоналів з управління об’єктами, які відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки, ефективності та стійкості будівель та інфраструктури. Управління об’єктами охоплює широкий спектр діяльності, включаючи технічне обслуговування, ремонт, прибирання, безпеку та керування енергією тощо. Це складна та відповідальна сфера, яка вимагає високого рівня знань, навичок та професіоналізму.

10 травня День довіри своїй інтуїції. Це день, який спонукає людей дослухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм інстинктам. Інтуїція – це здатність зрозуміти щось негайно, без необхідності свідомого міркування. Це потужний інструмент, який може допомогти людям приймати рішення, вирішувати проблеми та орієнтуватися в життєвих труднощах.

Також 10 травня Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком. Ця дата призначена для підвищення обізнаності про системний червоний вовчак (лупус) – хронічне аутоімунне захворювання, яке може впливати на різні органи та системи в організмі.

А ще 10 травня Всесвітній день руху для здоров’я. Це чудова нагода відзначити фізичну активність та підтримку здорового способу життя.