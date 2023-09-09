Яке завтра, 10 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 вересня, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України та День танкістів України. Віряни вшановують пам'ять святителів Петра і Павла. До Нового року залишилося 112 днів.

10 вересня 2023 року — неділя. 564-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 вересня, церковне свято

10 вересня в церковному календарі – день пам’яті святителів Петра і Павла. Вони були єпископами Нікейськими, які жили у IX столітті і постраждали за віру в Христа за часів правління царя Лева Ісаверяніна. Святий Петро захищав істину віру від іконоборців, які стали дуже поширеними в той час. Достеменно відомо, що йому написав чотири листи святий Феодор Студит. На жаль, про життя Павла, який сповідував християнство в Нікеї не збереглося жодних відомостей.

Що не можна робити в цей день

Заборонено кричати, лаятися, сваритися, лихословити.

Якщо хтось потребує вашої допомоги, вам не можна відмовити в допомозі.

Не дозволено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 10 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в лісі багато горобини — осінь буде похмурою, а зима суворою;

мала кількість горобини на деревах вказує на суху осінь та пізню зиму;

вірили, якщо зібрати цього дня горобину, то вона захистить від застуди та нечистої сили.

10 вересня в лісі багато горобини — осінь буде похмурою, а зима суворою / Фото: pixabay.com

Традиційно на осіннього Петра і Павла зривали гілочки горобини, вішали їх під дах будинку. Це, на думку наших предків, допомагало захиститися від злих сил і позбавити себе та домашню худобу хвороб в осінній період. Також існувало повір'я, що цього дня потрібно слухати своє серце, а не розум, тобто піддатися голосу інтуїції.

Погода на 10 вересня

Завтра, 10 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові протягом дня небо буде похмурим, хоча ввечері можливе прояснення, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +12 вночі. У Львові +25 вдень та +14 вночі. У Харкові +22 вдень та +11 вночі. В Одесі +22 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 10 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 вересня:

1919 рік — на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, який визнаває право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною, Австро-Угорщина припиняє своє існування;

1920 рік — приймають конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стає "союзною державою" з правами широкої автономії;

1941 рік — у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляли всіх в'язнів;

1943 рік — біля села Новий Загорів бійці УПА дають бій переважаючим силам німців;

1989 рік — Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменовує перший прорив "берлінської стіни";

1993 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках";

2001 рік — масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 вересня

Які завтра іменини: Арсеній, Опанас, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Ігнатій, Іосиф, Кас'ян, Лаврентій, Лук'ян, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Сидір, Федір, Руслан, Ганна.

Талісманом людини, народженої 10 вересня є жадеїт. Зовні мінерал дуже схожий на нефрит, але має зовсім інший склад. Здавна жадеїт називали нирковим каменем, адже він допомагав у лікуванні хвороб, які пов'язані з нирками. Також він стабілізує особисте життя свого господаря.

В цей день народилися:

1894 рік — український письменник, кінорежисер, кінодраматург Олександр Довженко;

1930 рік — український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України Анатолій Скороход;

1939 рік — український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О.Богомольця, академік Національної академії медичних наук України Петро Фомін.

Який завтра день в Україні і світі

10 вересня Всесвітній день журавля / Фото: pixabay.com

10 вересня в Україні святкують День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Видобувати нафту в промислових масштабах в нашій країні почали ще в XVIII столітті, а вже на початку XX століття на закарпатських родовищах видобували близько 2 млн. тон нафти.

Також 10 вересня в Україні День танкістів. Професійне свято щороку припадає на другу неділю вересня. Його було створено президентським указом 1997 року. Вперше танки побачили світ 1916 року під час бойових дій на Соммі завдяки англійцям.

А ще 10 вересня Всесвітній день журавля. Свято припадає на другу неділю вересня і є популярним в багатьох країнах світу. Його головна мета полягає в тому, щоб привернути увагу світу до тих проблем і труднощів, з якими стикаються ці граціозні птахи. За статистичними даними вони наразі перебувають на межі зникнення, а тому потрібно робити все, щоб зберегти на нашій планеті популяцію журавлів. Свято вперше відсвяткували в США 2002 року. Вчені робили все, щоб зберегти один з видів американського журавля, який в той час перебував під загрозою зникнення. Дата, коли виводок американського журавля було врятовано, стала дуже важливою в екологічному суспільстві.

10 вересня День вшанування пам'яті жертв фашизму. Дата була створена 1962 року, а число вибрали не випадково. Саме у вересні світ згадує дві важливі події, які пов'язані з Другою світовою війною — її початок та завершення. В цю дату згадують солдат різних національностей, мирних мешканців, які не вижили під час бомбардувань чи померли від хвороб, спричинених Другою світовою війною. Україна є однією з тих країн, які зазнали найбільших втрат.

Також 10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам. Дата була встановлена 2003 року за ініціативи Міжнародної асоціації щодо запобіганню самогубств. Основною її метою є звернення уваги суспільства і влади на цю важливу проблему. За словами директора ВООЗ трагедію можна попередити. За статистикою ВООЗ від самогубств гине набагато більше людей в світі, ніж від збройних конфліктів чи воєн.

А ще 10 вересня Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Свято започаткувала 2001 року Кет Меззілла, яка вилікувалася від онкологічного захворювання піхви і вирішила підтримувати всіх жінок, які стикнулися зі схожою проблемою. Мета свята — підвищувати обізнанність людей щодо гінекологічних проблем і звертати увагу влади країн світу на значущість жіночого здоров'я для майбутнього нації.