Яке завтра, 10 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 жовтня, День працівників стандартизації та метрології України. Віряни вшановують пам'ять Євлампія і Євлампії. До Нового року залишилося 82 дні.

10 жовтня 2023 року — вівторок. 594-й день війни в Україні.

Яке завтра, 10 жовтня, церковне свято

10 жовтня в церковному календарі – день пам’яті Євлампія і Євлампії. Вони були братом та сестрою, народилися в багатій сім'ї в Никодимії. Євлампій першим прийняв християнство. Коли імператор видав наказ про очищення міста від християн, він лише посміявся і назвав його божевільним. Юнака відразу схопили і привели на суд. Там він показав себе вірним християнином і стійко перетерпів всі тортури.

Сестра Євлампія дізналася про страждання брата і прибігла до суду. Там вона також оголосила себе християнкою, а потім додала, що готова всі муки терпіти разом з братом. Язичники вирішили зварити брата і сестру в котлі та спалити в печі, але вони залишалися неушкодженими. Тоді правитель наказав юнакові відсікти голову, а дівчина сама померла від горя, коли це побачила.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється займатися городом і йти до лісу.

Не рекомендується робити великі покупки і починати нові справи.

Краще не бажати нікому зла і не лихословити.

Народні прикмети і традиції на 10 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: морозу ще немає, найближчих чотири тижня ще не буде зими;

почало жовтіти листя на вербі знизу — до ранньої зими;

протягом всього дня західна половина дня чиста — не варто чекати на дощ;

вітер з півночі або сходу — до різкого похолодання.

10 жовтня протягом всього дня західна половина дня чиста — не варто чекати на дощ / Фото: Pexels

У водоймах вода вже могла починати замерзати. А ще на небі можна було побачити останні купчасті хмари цього року. Селяни готувалися до суворої зими, тому це був час, сповнений турботами.

Погода на 10 жовтня

Завтра, 10 жовтня, в Києві вдень можуть з'явитися хмари, без опадів. У Львові увесь день ясно, опадів не очікується. У Харкові ясно, хоча вдень можлива невелика хмарність, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +11 вночі. У Львові +19 вдень та +11 вночі. У Харкові +17 вдень та +8 вночі. В Одесі +23 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 10 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 жовтня:

732 рік — відбувається битва при Пуатьє;

1664 рік — закінчується 13-тижнева Облога Ставищ об'єднаними військами на чолі з гетьманом Стефаном Чарнецьким;

1666 рік — правобережні полковники обирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;

1858 рік — за підтримкою Сполучених Штатів починається організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії;

1911 рік — У Китаї повалили монархію, Сунь Ятсен проголошує республіку;

1919 рік — Верховна рада Антанти офіційно оголошує про запровадження економічної блокади РСФРР та її маріонеткових режимів;

1932 рік — У Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;

1933 рік — в універсамах США з'явивляся перший пральний порошок — Dreft;

1940 рік — У Кракові створюють Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;

1943 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вживає термін "Холодна війна" (есей "Ви і атомна бомба");

1963 рік — набуває чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1964 рік — у Токіо починаються XVIII Олімпійські ігри;

2022 рік — відбуваються масові вибухи по всій Україні, у багатьох областях немає електроенергії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 жовтня

Які завтра іменини: Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Акіліна, Февронія.

Талісманом людини, народженої 10 жовтня є соколине око. Мінерали, які відносяться до кварців. За легендою, соколине око — це зірки, які впали з неба. В давнину його часто використовували як оберіг від людей, зустріч з якими не принесе нічого хорошого.

В цей день народилися:

1875 рік — український мовознавець-славіст, текстолог Микола Грунський;

1894 рік — український письменник, етнограф, культурознавець Віктор Петров;

1987 рік — українська лижниця Марина Анцибор.

Який завтра день в Україні і світі

10 жовтня святкують Всесвітній день каші / Фото: Pexels

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології України. Професійне свято було встановлене 10 жовтня 2002 року наказом президента. Головна його мета полягає в тому, щоб відзначити вагомий внесок фахівців з метрології та стандартизації в розвиток економіки країни. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1901 року за ініціативи хіміка Менделєєва у Харкові відкрили палату, де проводили вивірку та таврування торгівельних ваг та мір.

Також 10 жовтня Європейський і Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Ініціативу його створення внесли 2002 року, але офіційне визнання день здобув лише 2007 року після того, як був затверджений Радою Європи. В Україні мораторій на смертний вирок оголосили 1995 року.

А ще 10 жовтня Всесвітній день безхатьків. Святкують щорічно від 2010 року. Основним завданням цього дня можна назвати привернення уваги громадськості до тих осіб, які в силу різних соціальних та побутових причин залишилися без даху над головою. Станом на 2005 рік в світі налічувалося приблизно 100 мільйонів безпритульних, але ці показники зростають шаленими темпами.

10 жовтня святкують Всесвітній день каші. Традиція зародилася у Великій Британії, адже там вівсянка вважається національною стравою сніданків. Вперше святкові заходи провели 2009 року, а зібрані кошти перерахували у центр, який допомагає дітям з різних країн світу, які потерпають від голоду.

Також 10 жовтня Всесвітній день ментального здоров'я. Головна його мета — привернути увагу до тих проблем, які пов'язані з психічним здоров'ям людини, та для підтримки таких людей.

А ще 10 жовтня Всесвітній день обізнанності про дорожнь-транспортні пригоди за участю тварин. Метою цього заходу є підвищення уваги водіїв, які часто залишають на дорозі травмованих тварин, не намагаючись надати їм допомогу.