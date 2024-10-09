Яке завтра, 10 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 10 жовтня, День працівників стандартизації і метрології в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії. До Нового року залишилося 82 дні.

10 жовтня 2024 року — четвер. 960-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

10 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії. Святі мученики Євлампій і Євлампія були рідними братом і сестрою, які жили на початку IV століття в місті Нікомидія. Вони стали символами віри та відваги для християн усіх часів.

Євлампій, дізнавшись про указ імператора Максиміана, який засуджував християн на смерть, висловив своє обурення. Його схопили та поставили перед вибором: відмовитися від віри або зазнати жорстоких катувань. Євлампій відмовився від віри, але пізніше знову визнав свою віру в Христа. Він зазнав численних катувань, але залишився вірним своїм переконанням. Сестра Євлампія також оголосила себе християнкою і зазнала тих самих мук. Обидва мученики були кинути в розжарену піч, але вижили за Божою ласкою. Нарешті, Євлампій був обезголовлений, а Євлампія померла від мук.

Що не можна робити 10 жовтня

Не слід займатися справами на городі.

Забороняється йти до лісу.

Не можна лихословити, бажати комусь зла.

Народні прикмети і традиції на 10 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на вербі листя почало жовтіти знизу — зима буде ранньою;

східний чи північний вітер — різко похолодає;

морозу ще не було — зима не прийде протягом наступних 4 тижнів;

небо на західній стороні чисте протягом всього дня — дощу не буде.

10 жовтня на вербі листя почало жовтіти знизу — зима буде ранньою / Фото: Unsplash

В наших предків існувала ціла приказка, пов'язана з цим днем: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряви висвітлює".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан.

Талісманом людини, народженої 10 жовтня є соколине око. Специфічний напівпрозорий кварц. Здавна вірили, що соколине око допомагає побачити все те, що закрите від людини.

Цього дня народилися:

1982 рік — офіцер Національної гвардії України. Учасник війні на сході України, Герой України Святослав Паламар;

1985 рік — український художник Юрій Писар;

1987 рік — українська лижниця Марина Анцибор.

Пам’ятні дати 10 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 жовтня:

732 рік — битва при Пуатьє;

1666 рік — правобережні полковники вибирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;

1858 рік — за підтримкою Сполучених Штатів починається організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії;

1911 рік — у Китаї валять монархію, Сунь Ятсен проголошує республіку;

1932 рік — У Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;

1933 рік — в універсамах США з'явивляється перший пральний порошок — Dreft;

1940 рік — у Кракові створюють Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;

1943 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вживає термін "Холодна війна" (есей "Ви і атомна бомба");

1963 рік — набуває чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1964 рік — у Токіо починаються XVIII Олімпійські ігри;

2022 рік — відбуваються масові вибухи по всій Україні, у багатьох областях немає електроенергії.

Погода на 10 жовтня

Завтра, 10 жовтня, в Києві ясно вдень, але ввечері небо затягнуть хмари, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові хмарно з проясненням, без опадів. В Одесі похмуро, ввечері можливе прояснення, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +10 вночі. У Львові +22 вдень та +14 вночі. У Харкові +22 вдень та +9 вночі. В Одесі +21 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

10 жовтня Всесвітній день зору / Фото: Unsplash

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації і метрології. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України № 910/2002 від 8 жовтня 2002 року. Цей день присвячений вшануванню працівників, які займаються стандартизацією, метрологією та сертифікацією. Їхня робота є надзвичайно важливою для забезпечення точності вимірювань, відповідності продукції стандартам та захисту прав споживачів. Метрологи, наприклад, перевіряють точність роботи різних приладів, таких як банкомати, медична техніка та побутові лічильники. Від їхньої роботи залежить не лише фінансовий добробут, але й життя людей.

Також 10 жовтня Всесвітній день зору. Припадає на другий четвер жовтня. Цей день був започаткований 1999 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для привернення уваги до проблем сліпоти, порушень зору та реабілітації людей з порушеннями зору. Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про важливість збереження зору та профілактики офтальмологічних захворювань. За даними ВООЗ, близько 285 мільйонів людей у світі мають порушення зору, з яких 39 мільйонів є сліпими.

А ще 10 жовтня Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Цей день був заснований 2003 року Всесвітньою коаліцією проти смертної кари з метою підвищення обізнаності про необхідність скасування смертної кари у всьому світі. Основна мета цього дня – привернути увагу до порушень прав людини, пов’язаних із застосуванням смертної кари, та сприяти її скасуванню. На сьогоднішній день понад 100 країн повністю відмовилися від смертної кари на законодавчому рівні. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як конференції, акції протесту, освітні програми та кампанії в соціальних мережах, щоб підвищити обізнаність громадськості про негативні наслідки смертної кари та підтримати глобальні зусилля щодо її скасування.

10 жовтня святкують Всесвітній день каші. Це свято було започатковане 2009 року в Шотландії з ініціативи благодійної організації Mary’s Meals, яка допомагає дітям із бідних країн. Основна мета цього дня – привернути увагу до проблеми голоду та зібрати кошти для благодійних організацій. У різних країнах проводяться конкурси та майстер-класи з приготування каші, а зібрані кошти спрямовуються на допомогу нужденним.

Також 10 жовтня Всесвітній день безхатьків. Був створений 2010 року. Основна мета цього дня – привернути увагу громадськості до проблем бездомних людей та сприяти пошуку рішень для їх підтримки та реабілітації. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як благодійні акції, конференції, освітні програми та кампанії в соціальних мережах, щоб підвищити обізнаність про проблеми бездомності та залучити ресурси для допомоги нужденним. За оцінками спеціалістів, у світі налічується понад 100 мільйонів безхатьків.

А ще 10 жовтня Всесвітній день ментального здоров'я. Це свято було започатковане 1992 року з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я (World Federation for Mental Health) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про проблеми психічного здоров’я, сприяти його збереженню та підтримці, а також зменшити стигматизацію людей з психічними розладами. Щороку обирається певна тема, яка стає основою для заходів та кампаній, спрямованих на покращення психічного здоров’я. Наприклад, теми можуть стосуватися боротьби з депресією, підтримки психічного здоров’я на робочому місці або профілактики самогубств.

10 жовтня святкують Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин. Цей день має на меті підвищити відповідальність водіїв та привернути увагу до проблеми травмування та загибелі тварин на дорогах. Згідно зі статистикою, близько 25% тварин гинуть на місці після зіткнення з транспортним засобом, але 75% мають шанси на виживання, якщо їм буде надана своєчасна допомога. Це стосується як домашніх улюбленців, так і диких тварин, таких як лосі, лисиці, їжаки та птахи.

Також 10 жовтня Міжнародний день режисури. Це свято було започатковане 2013 року і присвячене вшануванню режисерів-постановників, які невтомно працюють за лаштунками, щоб кожна театральна постановка проходила безперебійно. Режисери-постановники відповідають за координацію всіх аспектів театрального виробництва, від репетицій до виступів. Вони створюють розклади, керують меблями та реквізитом, організовують примірки костюмів і забезпечують зв’язок між різними театральними відділами.

А ще 10 жовтня Всесвітній день піклболу. Це свято було започатковане 2020 року з метою підвищення обізнаності про піклбол та залучення нових гравців до цього виду спорту. Піклбол – це ракетковий вид спорту, який поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу та настільного тенісу. Грають у нього перфорованим пластиковим м’ячем і композитними ракетками на майданчику розміром з бадмінтонний корт, але з дещо модифікованою тенісною сіткою. Гра може бути як парною, так і одиночною, і мета – заробити очки, перекинувши м’яч через сітку на майданчик суперника.

10 жовтня святкують Всесвітній день інклюзивності. Це глобальна ініціатива, започаткована 2020 року The Garden Foundation, яка підкреслює важливість інклюзивності та прийняття. Основна мета цього дня – забезпечити, щоб люди з будь-якими здібностями, походженням, віком, расою, релігією, статтю та іншими характеристиками були не лише визнані, але й вшановані за їхній унікальний внесок у суспільство. Інклюзивність означає більше, ніж просто прийняття – це цінування і відзначення відмінностей, які кожна людина приносить у суспільство.