Яке завтра, 11 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 березня, Всесвітній день сантехніка. Віряни вшановують пам'ять святителя Софронія Єрусалимського. До Нового року залишилося 295 днів.

11 березня 2024 року — понеділок. 747-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 березня, церковне свято

11 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Софронія Єрусалимського. Він народився в Дамаску (тодішня Візантійська імперія) 560 року. Тривалий час Софроній відвідував різні монастирі, знайомився з пустельниками. Почав дружити з Іваном Мосхом, який став його побратимом. Разом з ним вирушив до Малої Азії. 580 року постригся в ченці, а 634 року став Єгипетським єпископом. Відразу скликав на Синод інших єпископів та засудив монофілітів. Помер у Олександрії 638 року.

Що не можна робити 11 березня

Не можна розкидатися дріб'язком, адже втратите все.

Заборонено виганяти птахів з подвір'я, вони вже починають вити свої гнізда.

Не варто сваритися, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 11 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ворони сидять цілими зграями на землі — чекайте на холодну погоду;

журавлі швидко, мовчки і низько летять — буде негода;

пухнастий іній на деревах до гарної погоди;

якщо холоди від цього дня йдуть на спад, літо буде теплим;

побачити на ставку лебедя до потепління;

граки в'ють в небі зграєю, а тоді всі разом "падають" донизу — буде дощ;

вночі був іній — вдень не чекайте на снігопад.

11 березня журавлі швидко, мовчки і низько летять — буде негода / Фото: Pexels

Якщо вірити народним приказкам, почувши цього дня спів зозулі, потрібно потрусити гаманець з грошима, це приверне удачу і багатство.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 березня

Які завтра іменини: Симон, Василь, Катерина.

Талісманом людини, народженої 11 березня є сардонікс. Цей камінь відносять до типу агата. Здавна вважалося, що сардонікс допомагає регенерації, тому напівкоштовний мінерал використовували для лікування переломів і тріщин.

В цей день народилися:

1863 рік — український ботанік, академік, президент ВУАН Володимир Липський;

1917 рік — український релігійний і громадський діяч, історик, один із організаторів Пласту на Закарпатті Степан Пап;

1961 рік — український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Кость Лавро.

Пам’ятні дати 11 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 березня:

1669 рік — на Сицилії розпочинається найруйнівніше виверження вулкана Етна в історичні часи, що тривало п'ять місяців;

1702 рік — у Лондоні починає виходити перша щоденна газета The Daily Courant;

1811 рік — серед текстильників Ноттінгема розпочинається луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць;

1878 рік — Французькій академії демонструють фонограф, але винахід оголосили шарлатанством;

1938 рік — в ніч проти 12 березня німецькі війська окуповують Австрійську Республіку і оголошують про "аншлюс" обох держав;

1941 рік — закон про ленд-ліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачав передачу союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі;

1990 рік — до влади в Чилі приходить демократичний уряд, Августо Піночет йде з поста президента;

1997 рік — Україна і Молдова проголошують створення митного союзу;

2004 рік — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забирає життя 200 людей;

2010 рік — в Австралії повністю скасовують смертну кару;

2011 рік — Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричиняє радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1;

2020 рік — ВООЗ оголошує про пандемію COVID-19.

Погода на 11 березня

Завтра, 11 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вранці мокрий сніг, який в другій половині дня зміниться на дрібний дощ, що продовжуватиметься до кінця дня. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +3 вдень та -2 вночі. У Львові +4 вдень та +2 вночі. У Харкові +2 вдень та -4 вночі. В Одесі +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка / Фото: pixabay.com

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка. Міжнародне професійне свято, яке було створене за ініціативою Всесвітньої ради сантехніків 2010 року. Свято призначене для всіх монтажників, водопровідників, проєктувальників опалювальних, каналізаційних систем і систем водопостачання. Ця професія має давню історію. За словами археологів, перші унітази були створені ще в II тисячолітті до нашої ери. На території, яку заселяли давні шумери, знайшли дерев'яний стілець-унітаз, який мав вирізьблені візерунки.

Також 11 березня розпочинається Масниця. Це особлива традиція наших предків, яка полягає у розвагах та частуванням з приводу приходу весни. Свято щороку припадає на тиждень, що передує Великому посту, а тому не має конкретної дати. Праукраїці щиро вірили, що різні ритуали, проведені в певний час, можуть налякати богів мороку і смерті, змусивши їх швидше піти. Масниця святкувалася язичниками на початку весни, приблизно у період весняного рівнодення. Тоді вже танули сніги, природа набиралася сил для нового сезону.

А ще 11 березня День Співдружності націй. Це свято політичного об'єднання 56 держав-членів, більшість з яких є колишніми територіями Британської імперії. Цього дня проводяться різноманітні заходи, провоми, культурні події, які підкреслюють спільні принципи і цінності.

11 березня святкують Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно. Важлива подія, яка присвячена сприянню взаєморозуміння, діалогу та миру між культурами через різноманітні і багаті грані мусульманської культури.