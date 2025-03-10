Яке завтра, 11 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 березня 2025 року — вівторок. 1112-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Він народився 560 року в Дамаску, Візантійська імперія. Він отримав гарну освіту і зробив прощу до Святої землі, де вшановував святі місця та відвідував монастирі. 580 року він постригся в ченці в Єгипті. 634 року Софроній був обраний патріархом Єрусалимським. Він скликав Синод, який осудив єресь монотелітів. Під час мусульманського завоювання Леванту він керував обороною Єрусалима, але здав місто халіфу Умару, отримавши договір захисту зіммі, що гарантував свободу віросповідання християнам, євреям та зороастрійцям. Софроній помер 11 березня 638 року в Александрії, Єгипет. Він залишив у спадщину життєписи святих, синодальний лист і різні пісні.

Що не можна робити 11 березня

Не можна виганяти зі свого подвір'я птахів, тому що вони вже починають робити гнізда.

Не варто розкидатися дрібними монетами — можете все втратити.

Забороняється лихословити, сваритися, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 11 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в небі зграєю в'ються граки, а тоді всі разом наче "падають" — чекайте на дощ;

ворони сидять на землі — прийде сильне похолодання;

холоди вже почали йти на спад — літо буде спекотним;

на ставку плавають лебеді — до потепління.

11 березня на ставку плавають лебеді — до потепління / Фото: Unsplash

Якщо цього дня ви почули спів зозулі, то одразу потрусіть гаманець з грошима — так у ваше життя прийдуть багатство і добробут.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 березня

Які завтра іменини: Василь, Георгій, Іван, Юхим.

Талісманом людини, народженої 11 березня, є сардонікс. Камінь, який своїм яскравим кольором допомагає нейтралізувати вплив темних сил. Сардонікс в давнину використовували для лікування безпліддя.

Цього дня народилися:

1961 рік — український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" Кость Лавро;

1963 рік — живописиця та художниця театру, членкиня Національної спілки художників України та Національної спілки театральних діячів України Валентина Плавун;

1973 рік — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно, 2024) Василь Яремко.

Пам’ятні дати 11 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 березня:

843 рік — під опікою Цариці Теодори ІІ християнська церква установлює свято "Тріумф Ортодоксії" і відновлює іконошанування;

1387 рік — відбувається битва при Кастаньяро;

1669 рік — на Сицилії розпочинається найруйнівніше виверження вулкана Етна в історичні часи, що тривало п'ять місяців;

1702 рік — у Лондоні починає виходити перша щоденна газета The Daily Courant;

1811 рік — серед текстильників Ноттінгема розпочинається луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць;

1878 рік — Французькій академії демонструють фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством;

1938 рік — в ніч проти 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про "аншлюс" обох держав;

1941 рік — закон про лендліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачає передавання союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі;

1990 рік — до влади в Чилі приходить демократичний уряд і Августо Піночет йде з поста президента;

1997 рік — Україна і Молдова проголошує створення митного союзу;

2004 рік — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забирає життя 200 людей;

2010 рік — в Австралії повністю скасовують смертну кару;

2011 рік — Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричиняє радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1;

2020 рік — ВООЗ оголошує про пандемію COVID-19.

Погода на 11 березня

Завтра, 11 березня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, від ранку до полудня дрібний дощ, який закінчиться в другій половині дня і знову розпочнеться ввечері. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +6 вночі. У Львові — +16 вдень та +8 вночі. У Харкові — +13 вдень та +4 вночі. В Одесі — +11 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка / Фото: Unsplash

11 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день сантехніка. Це професійне свято, яке заснувала Всесвітня рада сантехніки (World Plumbing Council) 2010 року, щоб привернути увагу до важливості сантехнічних систем для здоров'я людей і захисту довкілля. Мета цього дня – підкреслити важливість сантехнічних систем у повсякденному житті людей, адже доступ до чистої води та якісної каналізації безпосередньо впливає на здоров'я, довкілля та добробут суспільства. Завдяки сантехнічним системам вдається запобігати поширенню багатьох небезпечних захворювань та покращувати якість життя мільйонів людей.

Також 11 березня Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно. Це свято спрямоване на популяризацію мусульманської культури, розширення міжкультурного діалогу, сприяння миру та взаєморозумінню між народами. Засновником цього дня є Махді К. Альважі (Mahdi K. Alawaji) – культурний діяч і активіст, який прагнув підкреслити значення мусульманської спадщини у світовій культурі. Головна мета – подолати стереотипи про мусульманський світ, сприяти діалогу між різними культурами та релігіями.