Яке завтра, 11 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 червня 2024 року — вівторок. 839-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 червня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Вартоломея й Варнави. Святий апостол Варфоломій був родом із Кани Галілейської та одним із дванадцяти апостолів Христових. Господь Ісус Христос побачив у ньому "справжнього ізраїльтянина, в якому немає лукавства". Він разом з апостолом Филипом проповідував Євангеліє в Сирії та Малій Азії. Здійснив багато див і зцілив одержиму бісом дочку царя Полімія. Помер на хресті, ставши мучеником.

Святий апостол Варнава співпрацював з Варфоломієм у проповіді. Після прийняття Святого Духа випав жереб разом з апостолом Филипом проповідувати Євангеліє в Сирію і Малу Азію. Його сестра діва Маріамна супроводжувала його. Здійснили багато знамень, зцілили хворих та біснуватих. Засуджені на смерть через розп’яття. Помер на хресті.

Що не можна робити 11 червня

Заборонено сваритися, особливо подружній парі, тому що можна налякати своє щастя.

Не можна брати і давати гроші в борг — увесь рік будеш бідним.

Краще не збирати лікарські трави — їх отруює нечиста сила.

Народні прикмети і традиції на 11 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ніч проти 11 червня тепла — до спекотного літа;

вранці хмари — до обіду піде дощ;

почути грім цього дня — до хорошої риболовлі;

над водою вранці туман стелиться — буде багато в лісі грибів.

11 червня над водою вранці туман стелиться — буде багато в лісі грибів / Фото: Unsplash

Дуже важливо цього дня помиритися з тою людиною, з якою ви перебуваєте у сварці. Якщо у вас немає можливості зустрітися, можете зателефонувати. Але зробити це варто до заходу сонця, тільки тоді вчинок принесе у життя добробут.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 червня

Які завтра іменини: Варфоломій, Єфрем, Марія.

Талісманом людини, народженої 11 червня, є сардонікс. Напівдорогоцінний камінь, який має контрастні шари в своєму забарвленні. В давнину сардонікс вважали каменем шляху, тому його як оберіг носили мандрівники.

Цього дня народилися:

1970 рік — українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця (вишиваний живопис, авторська техніка), громадська діячка, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька;

1985 рік — українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка Інна Цимбалюк;

2000 рік — український футболіст, гравець футбольного клубу Динамо (Київ) та національної збірної України Олександр Сирота.

Пам’ятні дати 11 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 червня:

1125 рік — хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;

1488 рік — шотландські повстанці захоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;

1496 рік — Христофор Колумб завершує свою другу подорож;

1580 рік — іспанські конкістадори заснували Буенос-Айрес;

1742 рік — американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;

1770 рік — Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;

1776 рік — Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;

1889 рік — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;

1930 рік — американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;

1943 рік — Уругвай стає першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля;

1951 рік — Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;

1965 рік — королева Єлизавета II нагороджує музикантів гурту "Бітлз" орденом Британської імперії;

1973 рік — в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;

1992 рік — у Києві розпочинається перший конгрес молодих політиків України;

2002 рік — Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.

Погода на 11 червня

Завтра, 11 червня, в Києві вранці та вдень ясно, ввечері небо затягне хмарами, нічний дощ закінчиться до ранку, але ввечері очікується дрібний дощ. У Львові похмуро, ввечері можливий дощ. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +29 вдень та +20 вночі. У Львові — +22 вдень та +17 вночі. У Харкові — +32 вдень та +19 вночі. В Одесі — +26 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 червня в Україні і світі Всесвітній день пам'яті домашніх тварин / Фото: Unsplash

11 червня в Україні і світі Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Ця дата була започаткована, щоб дати можливість власникам домашніх тварин згадувати тих своїх улюбленців, які вже пішли з життя. Щороку припадає на другий вівторок червня.

Також 11 червня День Жака-Іва Кусто. Якщо ви хоча б трішки цікавитесь підводним світом, тоді це ім'я вам точно знайоме. Жак-Ів Кусто був великим мандрівником та поціновувачем природи, а ще режисером, фотографом, автором телевізійних передач і книжок про підводний світ. Саме цього дня 1910 року він народився у невеличкому французькому містечку під назвою Сент-Андре-де-Кюбзак. Згодом сім'я переїхала до Парижа і почала багато подорожувати. Юнак закінчив військово-морську академію, але через серйозну хворобу кишківника, через яку він все життя залишався дуже худим, не зміг служити в морській авіації.

А ще 11 червня Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Подія була створена для підвищення обізнаності про рак простати (передміхурової залози), сприяти ранній його діагностиці та лікуванню. У чоловіків цей рак є другим за поширеністю і саме завдяки вчасній діагностиці можна значно підвищити шанси людини на одужання.