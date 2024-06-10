Яке завтра, 11 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 червня, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Вартоломея й Варнави. До Нового року залишилося 203 дні.
11 червня 2024 року — вівторок. 839-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
11 червня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Вартоломея й Варнави. Святий апостол Варфоломій був родом із Кани Галілейської та одним із дванадцяти апостолів Христових. Господь Ісус Христос побачив у ньому "справжнього ізраїльтянина, в якому немає лукавства". Він разом з апостолом Филипом проповідував Євангеліє в Сирії та Малій Азії. Здійснив багато див і зцілив одержиму бісом дочку царя Полімія. Помер на хресті, ставши мучеником.
Святий апостол Варнава співпрацював з Варфоломієм у проповіді. Після прийняття Святого Духа випав жереб разом з апостолом Филипом проповідувати Євангеліє в Сирію і Малу Азію. Його сестра діва Маріамна супроводжувала його. Здійснили багато знамень, зцілили хворих та біснуватих. Засуджені на смерть через розп’яття. Помер на хресті.
Що не можна робити 11 червня
- Заборонено сваритися, особливо подружній парі, тому що можна налякати своє щастя.
- Не можна брати і давати гроші в борг — увесь рік будеш бідним.
- Краще не збирати лікарські трави — їх отруює нечиста сила.
Народні прикмети і традиції на 11 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: ніч проти 11 червня тепла — до спекотного літа;
- вранці хмари — до обіду піде дощ;
- почути грім цього дня — до хорошої риболовлі;
- над водою вранці туман стелиться — буде багато в лісі грибів.
Дуже важливо цього дня помиритися з тою людиною, з якою ви перебуваєте у сварці. Якщо у вас немає можливості зустрітися, можете зателефонувати. Але зробити це варто до заходу сонця, тільки тоді вчинок принесе у життя добробут.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 червня
Які завтра іменини: Варфоломій, Єфрем, Марія.
Талісманом людини, народженої 11 червня, є сардонікс. Напівдорогоцінний камінь, який має контрастні шари в своєму забарвленні. В давнину сардонікс вважали каменем шляху, тому його як оберіг носили мандрівники.
Цього дня народилися:
- 1970 рік — українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця (вишиваний живопис, авторська техніка), громадська діячка, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька;
- 1985 рік — українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка Інна Цимбалюк;
- 2000 рік — український футболіст, гравець футбольного клубу Динамо (Київ) та національної збірної України Олександр Сирота.
Пам’ятні дати 11 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 11 червня:
- 1125 рік — хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;
- 1488 рік — шотландські повстанці захоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;
- 1496 рік — Христофор Колумб завершує свою другу подорож;
- 1580 рік — іспанські конкістадори заснували Буенос-Айрес;
- 1742 рік — американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;
- 1770 рік — Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;
- 1776 рік — Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;
- 1889 рік — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;
- 1930 рік — американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;
- 1943 рік — Уругвай стає першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля;
- 1951 рік — Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;
- 1965 рік — королева Єлизавета II нагороджує музикантів гурту "Бітлз" орденом Британської імперії;
- 1973 рік — в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;
- 1992 рік — у Києві розпочинається перший конгрес молодих політиків України;
- 2002 рік — Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.
Погода на 11 червня
Завтра, 11 червня, в Києві вранці та вдень ясно, ввечері небо затягне хмарами, нічний дощ закінчиться до ранку, але ввечері очікується дрібний дощ. У Львові похмуро, ввечері можливий дощ. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві — +29 вдень та +20 вночі. У Львові — +22 вдень та +17 вночі. У Харкові — +32 вдень та +19 вночі. В Одесі — +26 вдень та +21 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
11 червня в Україні і світі Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Ця дата була започаткована, щоб дати можливість власникам домашніх тварин згадувати тих своїх улюбленців, які вже пішли з життя. Щороку припадає на другий вівторок червня.
Також 11 червня День Жака-Іва Кусто. Якщо ви хоча б трішки цікавитесь підводним світом, тоді це ім'я вам точно знайоме. Жак-Ів Кусто був великим мандрівником та поціновувачем природи, а ще режисером, фотографом, автором телевізійних передач і книжок про підводний світ. Саме цього дня 1910 року він народився у невеличкому французькому містечку під назвою Сент-Андре-де-Кюбзак. Згодом сім'я переїхала до Парижа і почала багато подорожувати. Юнак закінчив військово-морську академію, але через серйозну хворобу кишківника, через яку він все життя залишався дуже худим, не зміг служити в морській авіації.
А ще 11 червня Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Подія була створена для підвищення обізнаності про рак простати (передміхурової залози), сприяти ранній його діагностиці та лікуванню. У чоловіків цей рак є другим за поширеністю і саме завдяки вчасній діагностиці можна значно підвищити шанси людини на одужання.