Яке завтра, 11 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 грудня 2023 року — понеділок. 656-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 грудня, церковне свято

11 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Никона Сухого. Никон був ченцем в Києво-Печерській лаврі і 1096 року потрапив у полон до половецького князя Боняка. За ченця кочівники надіялися отримати чималий викуп, однак надії їхні були марними. В неволі Никон провів три роки, постійно молився і саме завдяки цьому отримав свободу. Страшні тортури стали причиною того, що преподобний сильно схуд. Саме за це він і отримав своє прізвисько — Сухий.

Що не можна робити 11 грудня

Дівчатам заборонялося мити голову та розчісувати волосся.

Не можна лаятися, лихословити і влаштовувати гучні посиденьки.

Краще не зустрічатися з тими людьми, які вам неприємні.

Народні прикмети і традиції на 11 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонце опівдні раптом виглянуло з-за хмар — літо буде спекотним, похмурий день до дощового літа;

навколо сонця світлі кола — врожай буде багатим;

промені сонця опускаються донизу — чекайте на заметіль, піднімаються догори — до похолодання;

зоряне і ясне небо вночі — вранці будуть заморозки;

вдень тепло, а вночі заморозок — в квітні буде погожа погода;

на землі лежить сніг до холодного літа;

на небі сині хмари — чекайте на теплий дощ.

11 грудня на землі лежить сніг до холодного літа / Фото: Pexels

Наші предки казали, скільки снігу випало цього дня, стільки навесні виросте трави. Люди молилися святим, щоб ті вберегли їх від нечистої сили, що, за їхніми уявленнями, приходить на землю як хуртовина. Вірили, якщо запалити лампадку, то сонце з'явиться на небі, і погода покращиться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 грудня

Які завтра іменини: Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.

Талісманом людини, народженої 11 грудня є тигрове око. Недорогий і досить популярний виробний камінь, відомий людству з давніх давен. Наші предки вірили, що тигрове око відрізняється особливими магічними властивостями. Зокрема, містить в собі потужну енергію Сонця та Землі.

В цей день народилися:

1950 рік — український режисер мультиплікації, художник, продюсер, аніматор Олександр Татарський;

1972 рік — український футболіст ("Динамо" Київ) Андрій Гусін;

1972 рік — український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв.

Пам’ятні дати 11 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 грудня:

220 рік — Цао Пі примушує імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань;

361 рік — Флавій Клавдій Юліан вступає до Константинополя як єдиний імператор Римської імперії;

630 рік — Мухамед приводить 10000 армію під стіни Мекки;

969 рік — імператор Никифор II Фока вбитий руками своєї дружини Феофанії і її коханця, який невдовзі стає імператором Іоанном I Цимісхієм;

1098 рік — хрестоносці Боемунда Тарентського і Раймунда Сен-Жильського штурмом оволодівають сирійською фортецею Мааррет-ен-Нууман;

1474 рік — Ізабелла І Кастильська стає королевою Кастилії і Леону;

1688 рік — Джеймс II Англійський, намагаючись втекти до Франції, нібито кидає велику державну печатку в Темзу;

1694 рік — Франциск І стає князем Парми;

1769 рік — у Великій Британії отримали патент на жалюзі;

1785 рік — імператор священної римської імперії Йосиф ІІ видає патент про легалізацію масонських лож, та їх права;

1789 рік — засновують університет Північної Кароліни;

1815 рік — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США;

1816 рік — Індіана стає 19 штатом США;

1844 рік — в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використовує закис азоту як анестетик у стоматології;

1852 рік — у Парижі відкривають найстаршу з нині чинних циркових споруд;

1862 рік — громадянська війна в США: розпочинається перша битва під Фредеріксбургом;

1866 рік — стартує перша трансатлантична вітрильна регата;

1888 рік — крах французької акціонерної компанії "PANAMA", створеної для спорудження Панамського каналу;

1914 рік — у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештовує українського історика Михайла Грушевського;

1918 рік — до Одеси вступають війська Директорії УНР;

1924 рік — у Харкові відкривається Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків;

1936 рік — король Великої Британії Едвард VIII зрікається престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон;

1941 рік — Третій Рейх та Італія оголошують війну США;

1946 рік — американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер дарує 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН;

1957 рік — музикант Джері Лі Льюїс одружується з 14-літньою кузиною;

1963 рік — Френк Сінатра платить викуп у $240 тисяч за свого сина;

1981 рік — лондонський Біг Бен зупиняється від холоду (о 12:27);

1993 рік — тріумф репера Снупа Дога (його дебютний альбом Doggy Style очолює чарт США);

1997 рік — ухвалено Кіотський протокол — міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів;

1998 рік — аеробус A310-200 "Тайських авіаліній" зазнає катастрофи біля аеропорту "Сурат Тані" (Таїланд), гине 101 людина;

2000 рік — в Австралії починається судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту;

2003 рік — в Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно — "Артхаус Трафік";

2013 рік — невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

Погода на 11 грудня

Завтра, 11 грудня, в Києві похмуро, вранці і вдень без опадів, ввечері дрібний дощ зі снігом. У Львові вранці ясно, але вже вдень небо затягне хмарами, вночі дрібний сніг, який до ранку закінчиться, ввечері дощ зі снігом. У Харкові хмарно, вранці дрібний сніг, який вдень посилиться і буде йти до вечора. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +1 вдень та 0 вночі. У Львові +2 вдень та -2 вночі. У Харкові -1 вдень та -3 вночі. В Одесі +6 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 грудня Міжнародний день танго / Фото: Pexels

11 грудня в Україні і світі святкують День заснування дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ". Ця спеціальна структура була створена 1946 року. ЮНІСЕФ (UNICEF) є провідним лідером планети з захисту прав і інтересів дітей. Він функціонує у 200 країнах світу і був створений для підтримки малюків від самого народження до виходу у доросле життя. В Україні ЮНІСЕФ відкрив свої двері 1997 року. За роки свого існування в нашій країні організація надала українському уряду ресурсів на 130 мільйонів доларів США.

Також 11 грудня Міжнародний день танго. Цей танець виник у столиці Аргентини Буенос-Айресі і є результатом змішання культур Іспанії, Італії, культури гаучо та африканських традицій. Існує цікава легенда, ніби-то танго утворилося на розі вулиць Некочео та Суаресо. В Європі танго почало набувати популярності в 1910-х роках, зокрема, воно з'явилося у Парижі. В той час багато людей вирішили опанувати цей танець.

А ще 11 грудня Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Був заснований за ініціативи Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я 1998 року і приурочений до Всесвітньої наради з профілактики та боротьби з астмою (Барселона). Бронхіальною астмою називають хронічну хворобу, яка характеризується нападами задухи і хрипів різного ступеня важкості і частоти.