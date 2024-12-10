Яке завтра, 11 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 грудня, День заснування дитячого фонду ООН UNICEF. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Даниїла Стовпника. До Нового року залишилося 20 днів.

11 грудня 2024 року — середа. 1022-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Даниїла Стовпника. Він був православним святим, який жив у XIV столітті. Він народився в місті Хіліндар, що нині є частиною Болгарії. Даниїл був відомий своєю духовною силою та відданістю Богу. Він заснував монастир на горі Аї-Петрі в Константинополі, де і провів більшу частину свого життя. Даниїл був відомий своїми чудотворними діями та духовною мудрістю, яка привертала багатьох послідовників. Він помер 1492 року і був канонізований православною церквою.

Що не можна робити 11 грудня

Не можна дівчатам розчісувати волосся та мити голову.

Забороняється сваритися, лаятися, лихословити.

Не слід бачитися з тими людьми, які вам неприємні.

Народні прикмети і традиції на 11 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сині хмари на небі — піде теплий дощ;

сніг вже лежить на землі — літо буде холодним;

світлі кола довкола місяця — до багатого врожаю;

ясне і зоряне небо вночі — до вранішніх заморозків.

11 грудня сніг вже лежить на землі — літо буде холодним / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки обов'язково молилися святим, щоб ті вберегли їх від всього лихого. Вірили, якщо почалася хуртовина, яка символізувала нечисть, то потрібно запалити свічку і поставити на вікно — одразу випогодиться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 грудня

Які завтра іменини: Данило, Іван, Лука, Микола, Петро.

Талісманом людини, народженої 11 грудня, є тигрове око. Здавна вважається каменем гармонії, сили і захисту. За допомогою тигрового ока можна знайти впевненість у собі.

Цього дня народилися:

1950 рік — український режисер мультиплікації, художник, продюсер, аніматор Олександр Татарський;

1972 рік — український футболіст Андрій Гусін;

1972 рік — український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв.

Пам’ятні дати 11 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 грудня:

220 рік — Цао Пі примушує імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань;

361 рік — Флавій Клавдій Юліан вступає до Константинополя як єдиний імператор Римської імперії;

630 рік — Мухамед приводить 10000 армію під стіни Мекки;

1648 рік — вночі повстанці захоплюють київський замок;

1769 рік — у Великій Британії запатентовують жалюзі;

1789 рік — засновують університет Північної Кароліни;

1844 рік — в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використовує закис азоту, як анестетик у стоматології;

1852 рік — у Парижі відкривають найстаршу з нині чинних циркових споруд;

1894 рік — у Парижі відкривають першу у світі автовиставку, у якій брало участь 9 фірм;

1924 рік — у Харкові відкривається Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків;

1981 рік — лондонський Біг-Бен зупиняється від холоду (о 12:27);

1991 рік — Україна оголошує про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР;

2003 рік — в Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно — "Артхаус Трафік";

2013 рік — відбувається невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

Погода на 11 грудня

Завтра, 11 грудня, в Києві похмуро, вночі дрібний дощ зі снігом, потім без опадів. У Львові хмарно, вночі та вранці сніжитиме, вдень сніг послабшає і закінчиться ввечері. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та 0 вночі. У Львові — 0 вдень та 0 вночі. У Харкові — +2 вдень та +1 вночі. В Одесі — +6 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день танго / Фото: Unsplash

11 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день танго. Цей день присвячений вшануванню танго — культури, музики, танцю та стилю життя, які стали важливою частиною культурної спадщини Аргентини та Уругваю. Дата була обрана на честь двох знакових постатей в історії танго: Карлоса Гарделя (легендарного співака і композитора, якого часто називають "королем танго") та Хуліо Де Каро (видатного композитора, диригента і скрипаля, який зробив вагомий внесок у розвиток музики танго).

Також 11 грудня Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про бронхіальну астму, її профілактику, діагностику та лікування. Бронхіальна астма — це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке проявляється нападами утрудненого дихання, кашлем, задишкою та відчуттям стиснення в грудях.

А ще 11 грудня Міжнародний день гір. Цей день проголошений ООН 2003 року з метою привернення уваги до важливості гірських екосистем для життя планети та добробуту людей. Міжнародний день гір — це заклик берегти гори, адже вони є життєво важливими для мільйонів людей і всієї планети.

11 грудня День заснування дитячого фонду ООН UNICEF. Саме цього дня 1946 року Генеральна Асамблея ООН створила організацію для допомоги дітям, які постраждали від Другої світової війни. Спершу фонд називався United Nations International Children's Emergency Fund (Міжнародний надзвичайний дитячий фонд ООН). Згодом назва скоротилася до UNICEF, але акронім зберігся.