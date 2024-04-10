Яке завтра, 11 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 квітня 2024 року — четвер. 778-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 квітня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Антипа. Він був єпископом Пергамської церкви та учнем святого Іоана Богослова. Жив за часів правління імператора Нерона, який був язичником, що проводив жорстокі гоніння за християнами. Святитель Антип постійно таємно проводив проповіді і богослужіння. За це він чув дорікання з боку язичницьких жерців. Коли жерці сильно розлютилися, то схопили чоловіка і привели до храму Артеміди, щоб там кинути в піч. Але він спокійно заснув і так помер. Вогонь не зайняв тіло святителя, а тому вночі його поховали християни.

Що не можна робити 11 квітня

Не можна рубати дерева, такі дії принесуть нещастя.

Заборонено кричати, сваритися і лихословити.

Не варто витрачати багато води.

Народні прикмети і традиції на 11 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на вербі з'явилися квіти — чекайте на потепління;

дощить — влітку буде дуже мало грибів;

вранці небо має червоний відтінок — до дощової та вітряної весни;

заморозок — ще цілий місяць триматиметься холодна погода;

ожили струмки та джерела — буде великий урожай.

11 квітня на вербі з'явилися квіти — чекайте на потепління / Фото: Pexels

Цього дня наші пращури готували особливий цілющий напій, для якого потрібно було взяти воду з семи різних джерел. Потім перемішували рідину, молилися і випивали натщесерце.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 квітня

Які завтра іменини: Яків, Петро, Іван, Микола, Прохір.

Талісманом людини, народженої 11 квітня, є олександрит. Коштовне каміння, яке привертає увагу людини вже не одне століття. Олександриту здавна приписували потужні цілющі та магічні властивості.

Цього дня народилися:

1913 рік — український вчений-фізик, фахівець в галузі фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету Володимир Хоткевич;

1958 рік — українська композиторка, заслужена діячка мистецтв України Ганна Гаврилець;

1997 рік — український співак Mélovin.

Пам’ятні дати 11 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 квітня:

1241 рік — військо угорського короля Бели IV розбиває хан Батий;

1597 рік — у Варшаві страчують козацького отамана Северина Наливайка;

1713 рік — укладенням Утрехтського миру завершилася війна за спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами Великою Британією та Нідерландами, а також Савойєю, Португалією та Прусією — з другого;

1814 рік — за договором Фонтебло припиняється правління Наполеона як імператора французів;

1847 рік — відкривається засідання першого прусського парламенту (ландтагу);

1894 рік — Велика Британія оголошує протекторат над Угандою;

1899 рік — набирає чинності договір, що закінчує іспансько-американську війну;

1921 рік — утворюють емірат Трансйорданію у складі Британського мандату в Палестині;

1945 рік — Третя армія США визволяє нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили повсталі на той час в'язні;

1951 рік — президент США Трумен звільняє керівника сил ООН в Кореї, генерала Макартура;

2008 рік — вперше за історію незалежної України визначають 100 великих українців;

2014 рік — проросійські бойовики захопили місто Слов'янськ Донецької області.

Погода на 11 квітня

Завтра, 11 квітня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, але під кінець дня небо очиститься, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +14 вночі. У Львові — +16 вдень та +11 вночі. У Харкові — +26 вдень та +14 вночі. В Одесі — +24 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 квітня Міжнародний день анімешника / Фото: Pexels

11 квітня в Україні і світі Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Дату цього пам'ятного дня обрали не випадково, адже саме 11 квітня 1945 року відбулося повстання в'язнів концтабору Бухенвальд, який був розташований в центральній Німеччині. Більша частина гітлеровців втекла з табору, адже боялася приходу американських військ. В період Другої світової війни нацистами було знищено понад 11 мільйонів людей в концтаборах. З них — кожна п'ята дитина.

Також 11 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Дату обрали на честь дня народження англійського лікаря Джеймса Паркінсона, який відкрив та першим описав захворювання. Хвороба Паркінсона — неврологічне захворювання, яке виникає через втрату нервових клітин у чорній субстанції. Воно є хронічним та невиліковним, повільно прогресує.

А ще 11 квітня Міжнародний день анімешника. Неофіційне творче свято, яке пов'язує всіх, хто любить дивитися японські аніме. Це особливий жанр мультиплікації для дорослих. Аніме створюються як у вигляді серіалів, так і у вигляді повнометражних мультфільмів.

11 квітня День підводного човна. Дату святкування обрали на честь першого занурення американського підводного човна, яке сталося 1900 року. Перша субмарина (підводний човен) був створений нідерландським винахідником Корнеліусом Дреббелем ще 1620 року. Він в своїй розробці опирався на схеми Вільяма Борна. Човен був спущений на Темзу за наказом короля Якова I.

Також 11 квітня Міжнародний день спеціальних бібліотек. День присвячений важливому внеску інформаційних фахівців та спеціальних бібліотек. Припадає святкування завжди на перший четвер повного тижня квітня.