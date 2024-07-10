Яке завтра, 11 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 липня, День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі. Віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. До Нового року залишилося 173 дні.

11 липня 2024 року — четвер. 869-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 липня в церковному календарі – день пам’яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. Свята рівноапостольна княгиня Ольга — це видатна постать в історії Київської Русі. Вона була хрещена під ім’ям Олена. Її хрещення стало важливою передумовою для християнізації Київської Русі. Вона стала першою жінкою-володаркою держави, що вплинуло на авторитет України в очах Візантії та Західної Європи.

Ольга стала великою княгинею після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, 944 року. Вона перебрала опіку над малолітнім сином Святославом і стала регенткою, управляючи Руссю до його повноліття. Ольга встановлювала державний авторитет Києва, що похитнувся після бунту племені деревлян. Вона використовувала жорстокі методи для забезпечення миру та порядку, що було характерним для того часу.

Близько 955 року літописці описали обширне оповідання про хрещення Ольги. Це подія, яка віддзеркалює прихід християнства на київський княжий престол. Свята Ольга залишила незабутні сліди в історії України, і її вшановують як блаженну рівноапостольну княгиню.

Що не можна робити 11 липня

Не можна хвалитися своїми здобутками.

Заборонено багато їсти, переїдати.

Не варто байдикувати.

Народні прикмети і традиції на 11 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути гучний грім — злива буде тривалою;

якщо гримить, то наступного дня буде добре клювати риба;

на городі багато роси — помідори і огірки погано вродять;

сонячний та спекотний день — буде великий урожай зернових.

11 липня гримить, то наступного дня буде добре клювати риба / Фото: Unsplash

В народі цей день прозвали Ольга Страдниця. В цей період починаються польові роботи. Найважливішою справою вважається косіння сіна з його заготовлянням на зиму.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 липня

Які завтра іменини: Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ілона, Ольга.

Талісманом людини, народженої 11 липня є опал. З давніх часів людина наділила цей камінь надзвичайними магічними властивостями. Вважається, що опал є покровителем нематеріальних благ.

Цього дня народилися:

1920 рік — американський актор українського походження, зіграв роль Тараса Бульби в американській екранізації твору Гоголя Юл Бріннер;

1939 рік — український поет-шістдисятник Борис Нечерда;

1969 рік — український письменник, філософ, автор геокультурної концепції "Мезогея (МезоЄвразія)", автор книги "Пошуки заповітного царства" Олег Гуцуляк.

Пам’ятні дати 11 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 липня:

1533 рік — відбувається битва золотих шпор;

1533 рік — папа Климент VII оголошує, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучає короля від церкви;

1576 рік — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкриває Ґренландію;

1657 рік — відбувається битва під Магеровом;

1700 рік — засновують Берлінську академію наук;

1888 рік — у Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1943 рік — кульмінація Волинської трагедії;

1944 рік — засновують Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА;

2008 рік — компанія "Apple Inc." відкриває iPhone App Store;

2014 рік — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля гине 36 українських військових.

Погода на 11 липня

Завтра, 11 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові від ранку до вечора ясно, потім небо вкриють хмари, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +33 вдень та +23 вночі. У Львові +33 вдень та +22 аночі. У Харкові +35 вдень та +25 вночі. В Одесі +36 вдень та +26 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день ефірних олій / Фото: Unsplash

11 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день ефірних олій. Це свято присвячене визнанню переваг і використанню ефірних олій. Ефірні олії можна наносити безпосередньо на шкіру або використовувати іншими способами. Широкий асортимент ефірних олій, отриманих з різних видів рослин, дозволяє отримати різноманітні аромати та відтінки.

Також 11 липня День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі. Він приурочений до однієї з найвідоміших і найкривавіших подій розпаду Югославії 1991–1999 років. Геноцид у Сребрениці стався 1995 року, коли боснійські серби захопили місто 11 липня, а в наступні дні вбили близько 8000 мусульманських чоловіків і підлітків. Це страшний акт масового вбивства, який залишив глибокий слід в історії Європи.

А ще 11 липня Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни. Він покликаний підвищити рівень обізнаності та проінформувати суспільство про довгострокові ризики, пов’язані з вживанням бензодіазепінів. Бензодіазепіни – це клас психоактивних речовин, які допомагають заспокоїтися та полегшити засинання, зменшують тривожність та напруженість, знижують рівень тривожності. Але при цьому викликають залежність.

11 липня Всесвітній день народонаселення. Це свято було започатковане Організацією Об’єднаних Націй 1989 року на згадку про День п’яти мільярдів — 11 липня 1987 року. Саме цього дня чисельність населення Землі перевищила 5 мільярдів осіб. Кожен рік Всесвітній день народонаселення має певну основну тематику. Наприклад, у певні роки він був присвячений навчанню дівчат, плануванню майбутнього, ролі чоловіків у справі охорони здоров’я матері, молоді та рівності.