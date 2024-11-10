Яке завтра, 11 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 листопада 2024 року — понеділок. 992-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного ісповідника Теодора Студита. Він жив у першій половині 9 століття. Він народився в 759 році в Константинополі і був сином відомого візантійського історика Феофіла Студита. Теодор Студит заснував монастир на острові Студі в Мармарі (сучасна Туреччина), де він і його брати відкрили один з перших візантійських монастирів. Він був відомий своєю духовною силою, мудрістю і відданістю християнським догматам. Теодор був активним захисником ікон і борцем проти іконоборства, що було популярним у Візантії в ті часи.

Він також написав багато духовних творів, включаючи монаші правила і богословські трактати. Його духовні тексти вплинули на розвиток візантійської духовної культури та монашого життя. Теодор Студит помер 826 року і був канонізований православною церквою.

Що не можна робити 11 листопада

Забороняється лихословити, сваритися.

Не слід вживати алкоголь.

Не можна позичати гроші.

Народні прикмети і традиції на 11 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гуси на лід вийшли — чекайте на потепління до Різдва;

тепла погода, але похмуро — зима буде також теплою;

вночі багато зірок на небі — чекайте на велику кількість грибів наступного року;

дощ чи мокрий сніг — до грудня ще потеплішає;

тепло і сонячно — скоро похолодання.

11 листопада тепла погода, але похмуро — зима буде також теплою / Фото: Unsplash

Наші предки варили цього дня борщ. Вірили, якщо з'їсти цю традиційну українську страву теплою, то і зима буде теплою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 листопада

Які завтра іменини: Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія.

Талісманом людини, народженої 11 листопада є бурштин. Здавна вважалося, що він здатний вилікувати будь-яку хворобу. В медицині бурштин використовують для покращення кровообігу.

Цього дня народилися:

1919 рік — український актор, член дуету "Тарапунька і Штепсель" Юхим Березін;

1919 рік — українська актриса Ольга Кусенко;

1958 рік — український актор та режисер львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський.

Пам’ятні дати 11 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 листопада:

1215 рік — скликаний найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор;

1702 рік — загін запорізьких козаків визволяє від облоги Речі Посполитої Білу Церкву;

1830 рік — проголошують державу Бельгія;

1859 рік — у світ виходить поема Тараса Шевченка "Марія";

1872 рік — в Одесі засновують Бессарабсько-Таврійський банк;

1889 рік — Вашингтон стає 42-м штатом США;

1909 рік — починається будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі;

1917 рік — український полк, сформований з делегатів III Всеукраїнського військового з'їзду, придушує більшовицьке повстання в Києві;

1925 рік — виходить перша пластинка Луї Армстронга;

1930 рік — отримано патент на газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда;

1940 рік — в США випускають перші автомобілі "Джип";

1952 рік — У Каліфорнії демонструють дію першого відеомагнітофона;

1973 рік — Ізраїль і Єгипет підписують договір, що завершив війну між ними;

1983 рік — студент Массачусетського університету Фред Коен демонструє перший у світі комп'ютерний вірус;

1987 рік — картину Ван Гога "Іриси" продають за рекордну суму — $53,6 млн;

1990 рік — набуває чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин;

2022 рік — звільнення Херсона від російської окупації.

Погода на 11 листопада

Завтра, 11 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно вдень, ввечері хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +5 вдень та +2 вночі. У Львові +7 вдень та -2 вночі. У Харкові +5 вдень та +2 вночі. В Одесі +8 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 листопада в Україні і світі святкують День молодшого читача / Фото: Фото з відкритих джерел

11 листопада в Україні і світі святкують День молодшого читача. Припадає на понеділок першого повного тижня листопада. Він присвячений дітям, які тільки починають знайомитися з літературою і читають свої перші книги. День молодшого читача є чудовою нагодою звернути увагу на важливість читання у розвитку дітей, стимулювати інтерес до літератури та популяризувати книги серед молоді.

Також 11 листопада День холостяка. Це неофіційне свято, яке припадає на 11.11. Це день, присвячений чоловікам, які не перебувають у стосунках або ще не одружені. Свято має легкий і гумористичний характер, і в основному його святкують у країнах з англосаксонською культурою, хоча в Україні воно також стає дедалі популярнішим. Основна мета цього дня — привернути увагу до особливостей життя холостяків і провести час у дружньому колі. Це свято для тих, хто насолоджується свободою і незалежністю, але водночас нагадує, що іноді одинокий статус може бути як плюсом, так і мінусом у житті.

А ще 11 листопада Міжнародний тиждень науки і миру. Це ініціатива, яка проходить з ініціативи ООН і має на меті привернути увагу до важливості наукових досліджень і їхнього впливу на мир і стабільність у світі. Відзначення цього тижня допомагає сприяти взаєморозумінню між науковою спільнотою, урядами і громадськістю, підкреслюючи, як наука може допомогти вирішувати глобальні проблеми, від забезпечення миру до боротьби зі змінами клімату та пандеміями.

11 листопада Всесвітній день сирітЦе свято створено для підвищення обізнаності щодо становища дітей, які втратили батьків, і підтримки їх прав, а також для стимулювання зусиль щодо поліпшення їхнього життя та забезпечення їм можливостей для розвитку. День сиріт був встановлений 2000 року за ініціативою ряду міжнародних організацій, включаючи ЮНІСЕФ.

Також 11 листопада День пам’яті загиблих у Першій світовій війні. Є важливою датою для багатьох країн, які брали участь у Великій війні, що тривала від 1914 до 1918 рік. Це день вшанування пам'яті мільйонів солдатів і цивільних осіб, які загинули під час війни.

А ще 11 листопада Міжнародний день енергозбереження. Створений з метою підвищення обізнаності щодо важливості ефективного використання енергії, збереження природних ресурсів та боротьби зі змінами клімату. Цей день є закликом до більш раціонального споживання енергоресурсів, сприяє розвитку енергоефективних технологій і заохочує індивідуальні та колективні дії щодо економії енергії.

11 листопада святкують Всесвітній день шопінгу. Це неофіційне свято, яке ставить за мету привернути увагу до можливості покупок зі значними знижками, що пропонують торгові мережі та онлайн-магазини. Всесвітній день шопінгу з'явився як реакція на популярність акції Singles' Day (День одиночок), яка почала проводитися в Китаї 11 листопада. День одиночок, спочатку був святом, яке святкували одинокі люди, але з часом перетворився на найбільший у світі день розпродажів. Виникнення цієї акції у Китаї викликало величезний інтерес по всьому світу, і деякі міжнародні бренди почали приєднуватися до цього дня, пропонуючи знижки на свої продукти.

Також 11 листопада День памʼяті тварин-жертв війни. Він присвячений вшануванню тварин, які загинули або постраждали внаслідок військових конфліктів. Це свято є нагадуванням про те, що війни, окрім людських жертв, також завдають шкоди тваринам, які часто стають невинними жертвами насильства та руйнацій.

А ще 11 листопада Всесвітній день оригамі. Він присвячений популяризації японського мистецтва складання фігурок з паперу — оригамі. Цей день є чудовою нагодою для того, щоб ознайомити людей з цією стародавньою технікою, що не лише розвиває креативність і моторику, але й служить засобом для медитації та зняття стресу.