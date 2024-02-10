Яке завтра, 11 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 лютого, День працівників органів РАГСу в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Власа. До Нового року залишилося 324 дні.

11 лютого 2024 року — неділя. 718-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 лютого, церковне свято

11 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Власа. Жив він у IV столітті та був єпископом Севастійським. Вів аскетичне життя на горі Аргеос. Згідно з церковними переказами до Власа приходили різні звірі та птахи, а він їх лікував. Також святий допомагав нужденним людям.

Що не можна робити 11 лютого

Заборонено тримати домашню худобу голодною — господарі теж будуть голодувати.

Не можна ставити на стіл м'ясні страви.

Не варто лихословити, сваритися і лаятися.

Народні прикмети і традиції на 11 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випало багато снігу до ранньої весни;

іній на деревах до швидких морозів;

відлига означає, що холодних днів вже до весни не буде;

яскраво світить Місяць — будуть влітку сильні грози;

ворони повсідалися на верхівках дерев — до сильного снігопаду.

11 лютого ворони повсідалися на верхівках дерев — до сильного снігопаду / Фото: Pexels

Наші предки вірили, якщо почати сьогодні лікуватися, то можна швидко видужати. Також було прийнято служити по дворах молебені, вносячи ікони святого Власа в стайню чи хлів, обкурювати приміщення ладаном та окроплювати освяченою водою. Це робилося, щоб худоба не хворіла і добре плодилася.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 лютого

Які завтра іменини: Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.

Талісманом людини, народженої 11 лютого є геліотроп. Загадковий мінерал, який відомий здавна. Геліотроп вважається каменем, який надає людині сил і енергії.

В цей день народилися:

1857 рік — українська перекладачка, збирачка фольклору Ольга Рошкевич;

1890 рік — український графік і майстер прикладного мистецтва, педагог Антон Середа.

Пам’ятні дати 11 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 лютого:

660 рік до н. е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму засновує державу Японія і покладає початок імператорському роду країни;

1809 рік — Роберт Фултон отримує патент на пароплав;

1826 рік — засновують Університетський коледж Лондона (спочатку як Лондонський університет);

1865 рік — Чарльз Лютвідж Доджсон вигадує собі псевдонім "Льюїс Керрол";

1878 рік — публікують перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія);

1889 рік — ухвалюють конституцію Японії, згідно з якою створюють двопалатний парламент, але верховна влада залишається за імператором;

1894 рік — загальні збори у Львові започатковують народження першого українського молодіжного спортивного товариства "Сокіл";

1922 рік — у Торонто (Канада) оголошують про відкриття інсуліну;

1929 рік — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI підписуються Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан стає суверенною державою, що діє на основі теократії;

1949 рік — менору затверджують як герб Ізраїлю;

1953 рік — прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен";

1963 рік — Києві розпочинається конференція з питань культури української мови;

1963 рік — "The Beatles" записують свій перший альбом "Please Please Me";

1979 рік — в Ірані перемагає ісламська революція;

1989 рік — відбувається установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка;

1990 рік — Нельсон Мандела виходить з тюрми після 27-річного ув'язнення;

1992 рік — Республіка Ботсвана визнає незалежність України;

2004 рік — Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винаходить слово "подкастинг";

2011 рік — президент Єгипту від 1981 року Хосні Мубарак йде у відставку внаслідок революції.

Погода на 11 лютого

Завтра, 11 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вранці дрібний дощ, який закінчиться до середини дня. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +2 вночі. У Львові +14 вдень та +9 вночі. У Харкові +6 вдень та 0 вночі. В Одесі +12 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 лютого в Україні святкують День працівників органів РАГСу / Фото: Pexels

11 лютого в Україні святкують День працівників органів РАГСу. Свято як офіційне було затверджене офісом президента України 2022 року. Цього дня вшановуються люди, які виконують надзвичайно важливу роботу, а саме допомагають змінити громадянство, укладають шлюби, оформлюють опікунство та всиновлення, реєструють народження чи смерть особи.

Також 11 лютого Всесвітній день хворого. Міжнародний соціальний захід, який був заснований ще 1992 року за ініціативи папа Івана Павла II. Дату обрали відповідно до церковної легенди, за якою саме 11 лютого в місті Лурд з'явився образ Богоматері. Діва Марія прийшла, щоб зцілити хворих в місті.

А ще 11 лютого Всесвітній день шлюбу. Свято припадає щорічно на другу неділю лютого. З'явилося воно в США 1983 року, а ініціатором його створення стали кілька сімейних пар, які проживали в штаті Луїзіана. Вони ще 1981 року запропонували місцевій владі створити релігійну програму, яка б допомагала зміцнити шлюби. Порадившись, вирішили свято заснувати 14 лютого, тобто на День святого Валентина. Ідея була підтримана організацією Worldwide Marriage, але дату проведення змінили.

11 лютого Міжнародний день жінок і дівчат в науці. Свято було засноване за ініціативи ООН, щоб показати людям, що жінки та дівчата можуть займатися наукою не гірше за чоловіків. Згадки про жінок в науці показують, що в давні часи вони були добре освічені і дуже часто присвячували себе медицині, філософії чи іншим гуманітарним сферам. Однак були і такі як Гепатія Александрійська, яка жила в IV – V століттях, займалася астрономією та математикою, винайшла астролябію, дистилятор та принцип бульбашкового ефекту.