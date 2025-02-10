Яке завтра, 11 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 лютого 2025 року — вівторок. 1084-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Він був лікарем, але пізніше став єпископом. Власій відзначався своєю праведною та благочестивою життям. Під час гонінь на християн імператором Діоклетіаном, Власій разом зі своїми вірними ховався в пустелі. Він був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Незважаючи на муки, Власій не відмовився від своєї віри в Ісуса Христа. Врешті-решт, його було убито мечем 316 року.

Що не можна робити 11 лютого

На стіл не можна ставити страви з м'яса.

Не варто лихословити, лаятися, сваритися.

Забороняється тримати домашню худобу голодною.

Народні прикмети і традиції на 11 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на верхівках дерев сидять ворони — до сильного снігопаду;

відлига вказує, що до весни вже не буде холодної погоди;

місяць дуже яскравий — чекайте на сильні грози влітку;

випало багато снігу — до ранньої весни.

11 лютого на верхівках дерев сидять ворони — до сильного снігопаду / Фото: Unsplash

Серед наших предків існувало повір'я, якщо почати цього дня лікуватися, то обов'язково швидко видужаєш. Ікони святого Власія вносили до стайні, щоб худоба не хворіла.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 лютого

Які завтра іменини: Всеволод, Дмитро.

Талісманом людини, народженої 11 лютого, є геліотроп. Камінь, який допомагає контролювати кровоносну систему. Також геліотроп підсилює діяльність мозку.

Цього дня народилися:

1890 рік — український графік і майстер прикладного мистецтва, педагог Антон Середа;

1906 рік — український генетик Сергій Гершензон;

1965 рік — генерал армії України, міністр оборони України Степан Полторак.

Пам’ятні дати 11 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 лютого:

660 рік до н. е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму засновує державу Японія і кладе початок імператорському роду країни;

1809 рік — Роберт Фултон отримує патент на пароплав;

1826 рік — математик Микола Лобачевський публічно повідомляє про створення неевклідової геометрії;

1826 рік — засновують Університетський коледж Лондона (спочатку як Лондонський університет);

1865 рік — Чарльз Лютвідж Доджсон вигадує собі псевдонім "Льюїс Керрол";

1878 рік — публікують перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія);

1889 рік — ухвалюють конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, але верховна влада залишилася за імператором;

1894 рік — загальні збори у Львові започатковують народження першого українського молодіжного спортивного товариства "Сокіл";

1922 рік — у Торонто (Канада) оголошують про відкриття інсуліну;

1949 рік — менору затверджують як герб Ізраїлю;

1963 рік — в Києві розпочинається конференція з питань культури української мови;

1989 рік — відбувається установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (тепер — Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка);

1990 рік — Нельсон Мандела виходить з тюрми після 27-річного ув'язнення;

1992 рік — республіка Ботсвана визнає незалежність України;

2011 рік — президент Єгипту від 1981 року Хосні Мубарак йде у відставку внаслідок революції.

Погода на 11 лютого

Завтра, 11 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — -3 вдень та -5 вночі. У Львові — +1 вдень та -7 вночі. У Харкові — -5 вдень та -6 вночі. В Одесі — -1 вдень та -4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 лютого в Європі святкують Європейський день служби екстреного виклику 112 / Фото: Unsplash

11 лютого в Європі святкують Європейський день служби екстреного виклику 112. Його мета – підвищення обізнаності громадян про існування єдиного номера екстреної допомоги 112, який працює в усіх країнах Європейського Союзу та деяких інших державах. Це єдиний телефонний номер для виклику екстрених служб (поліції, швидкої допомоги, пожежників) у країнах ЄС. Дзвінки на 112 є безкоштовними з мобільних і стаціонарних телефонів. Оператори служби можуть відповідати кількома мовами, що важливо для туристів та іноземців. У деяких країнах 112 працює паралельно з національними екстреними номерами, а в інших – єдиним номером для всіх служб.

Також 11 лютого Міжнародний день жінок та дівчат в науці. Він був запроваджений 2015 року Генеральною Асамблеєю ООН з метою популяризації рівних прав жінок у науковій сфері та заохочення дівчат до наукової кар'єри. Цей день нагадує, що наука не має гендеру, а талант і наполегливість – ключ до успіху!

А ще 11 лютого Всесвітній день хворої людини. Він був заснований 1992 року Папою Римським Іваном Павлом II як день солідарності з людьми, які страждають від хвороб, та нагадування про важливість турботи про хворих. Цей день нагадує, що співчуття та підтримка – важливі для одужання, а кожна людина заслуговує на гідний догляд і турботу.

11 лютого День безпечного інтернету. Припадає на другий вівторок лютого. Цей день започаткували 2004 року Європейська комісія та мережа Insafe, щоб привернути увагу до безпечного, відповідального та етичного використання цифрових технологій, особливо серед дітей і молоді.

Також 11 лютого День працівників органів РАГСу (РАЦСу). Це дата створення Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, який координує діяльність органів РАЦСу. Цей день підкреслює важливість їхньої роботи, адже вони фіксують найважливіші моменти нашого життя!