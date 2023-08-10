Яке завтра, 11 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 серпня 2023 року — п’ятниця. 534-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 серпня, церковне свято

11 серпня в церковному календарі — день пам’яті святого мученика Калинника Кілікійського. Жив він в кінці III - на початку IV століть і з ранніх років виховувався своїм батьком в християнській моралі. Тому він ще в дитинстві вивчив Святе Письмо і житія святих. Це принесло свої плоди. Він вирішив присвятити все своє життя Христу і порятунку душ, які "заблукали". Святий завжди мріяв показувати праведний шлях іншим людям. Однак Калинника схопили язичники. Сталося це в місті Анкір. Довго його катували, а в кінці стратили.

Також 11 серпня віряни святкують велике церковне свято — Різдво Миколи Чудотворця.

Що не можна робити цього дня

Не можна давати в борг, а якщо є борги, то їх потрібно обов'язково повернути.

Заборонено займатися фізичною роботою: поратися в городі, вишивати, шити.

Не можна лаятися, лихословити і пліткувати.

Народні прикмети і традиції на 11 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода — на початку вересня буде така ж;

вранці туман — чекайте на поганий збір меду;

цілий день туман — зернові культури добре вродять;

овес зеленіє вдруге за сезон — осінь буде дощовою;

багато горіхів і ягід — зима буде холодною;

в лісі мало грибів — чекайте на морозну та сніжну зиму.

11 серпня багато горіхів і ягід — зима буде холодною / Фото: Pexels

В цей період вже відчутне наближення осені. Доволі часто вранці стелиться густий туман, за яким прогнозували погоду. Селяни йшли в ліс по гриби і ягоди. А знахарі ходили по селу, заходили в кожен двір і читали змови від шахраїв. Серед наших предків існувало повір'я, що в ніч проти 11 серпня приходять відьми і доять корів, від чого тварини починали хворіти. Тому хлів міцно закривали на ніч, а всередині вішали різноманітні обереги.

Погода на 11 серпня

Завтра, 11 серпня, в Києві похмуро протягом всього дня, без опадів. У Львові ранок та день похмурі, але ввечері ясна погода, до полудня без опадів, потім можливий дрібний дощ. У Харкові хмарна погода, йтиме майже весь день дощ із грозою. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +20 вдень та +18 вночі. У Львові — +20 вдень та +13 вночі. У Харкові — +25 вдень та +19 вночі. В Одесі — +27 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 11 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 серпня:

1707 рік — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписують "Вічний альянс", що гарантує взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони;

1866 рік — у США відкривають перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах;

1877 рік — американський астроном Асаф Голл відкриває супутник планети Марс під назвою Деймос;

1906 рік — у Великій Британії Юджин Ласт отримує патент на звукове кіно;

1926 рік — компанія "Kodak" оголошує про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

1989 рік — пленум Верховного суду УРСР реабілітує усіх засуджених у справі Спілки визволення України;

2003 рік — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії;

2008 рік — російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захоплюють міста Сенакі, Зугдіді та Поті;

2011 рік — запроваджують інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка;

2016 рік — Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтверджує позицію щодо територіальної цілісності України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 серпня

Які завтра іменини: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.

Талісманом людини, народженої 11 серпня, є олександрит. Неймовірно дорогий і безмежно красивий камінь, який називають царським. Здавна вважалося, що олександрит символізує процвітання та довголіття.

Цього дня народилися:

1889 рік — український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР Олександр Шульгин;

1950 рік — піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) фірми Apple Стів Возняк;

1960 рік — український футболіст, другий найстарший футболіст в історії вищої ліги чемпіонату України Ігор Біскуп.

Який завтра день в Україні і світі

11 серпня в Україні і світі святкують День кінетичного піску / Фото: pixabay.com

11 серпня в Україні і світі святкують День кінетичного піску. Свято було започатковане 2020 року. Кінетичний пісок можна назвати чарівним і пластичним видовищем, яке не може залишити байдужим жодну дитину чи дорослого. Головна відмінність іграшки полягає в тому, що цей пісок не прилипає до одягу чи шкіри. Пісок легко підтримує ту форму, яку дитина придумала. Свято придумала компанія Spin Master, яка придумує різноманітні дитячі іграшки.

Також 11 серпня День пісочниці. Хоча це суто дитяче свято, але воно може бути цікавим і дорослим. Кожен із нас у дитинстві любив будувати замки з піску чи просто гратися в пісочниці.