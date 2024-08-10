Яке завтра, 11 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 серпня, День працівників будівельної галузі (будівельника) в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Євпла. До Нового року залишилося 142 дні.

11 серпня 2024 року — неділя. 900-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євпла. Він жив у III-IV століттях на Сицилії. Він служив архідияконом у місті Катанія. Євпл завжди носив із собою Євангеліє та проповідував християнську віру. Під час правління римського імператора Діоклетіана його схопили язичники та кинули до в’язниці. Євпл визнав перед усіма, що є християнином, і за це його піддали тортурам. Незважаючи на катування, він не відрікся від своєї віри. Під час страти мечем він продовжував проповідувати. Мощі святого Євпла зберігаються в церкві міста Тревіко в Італії.

Що не можна робити 11 серпня

Не можна бажати зла іншим.

Не слід лихословити і лаятися.

Заборонено багато їсти.

Народні прикмети і традиції на 11 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в ліса мало грибів і багато горіхів — зима буде морозною;

вранці над річкою підніміється туман — чекайте на семиденне тепло;

сонячно — до сухого вересня.

11 серпня в ліса мало грибів і багато горіхів — зима буде морозною; / Фото: Unsplash

Наші пращури вважали цей день містичним. Вірили, якщо зустріли на болотах білого коня, який скаче без вершника, чи помітили "блукаючі вогники", то це — душе тих, хто помер, втопившись.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 11 серпня є олександрит. Містичний камінь, навколо якого здавна існувало чимало легенд. Наприклад, вірили, що олександрит є символом самотності, він міг попередити людину про небезпечні зв'язки, зайву емоційність.

Цього дня народилися:

1894 рік — українська фольклористка й етнографиня Віра Білецька;

1950 рік — піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) фірми Apple Стів Возняк;

1960 рік — український футболіст, другий найстарший футболіст в історії вищої ліги чемпіонату України Ігор Біскуп.

Пам’ятні дати 11 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 серпня:

1707 рік — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписують "Вічний альянс", що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони;

1866 рік — у США відкривають перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах;

1877 рік — американський астроном Асаф Голл відкриває супутник планети Марс під назвою Деймос;

1906 рік — у Великій Британії Юджин Ласт отримує патент на звукове кіно;

1926 рік — компанія "Kodak" оголошує про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

2003 рік — українські війська входять в Ірак для виконання миротворчої місії;

2011 рік — запроваджують інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка;

2016 рік — Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтверджує позицію щодо територіальної цілісності України.

Погода на 11 серпня

Завтра, 11 серпня, в Києві хмарно, вдень дощ з грозою. У Львові ясно, без опадів. У Харкові безхмарний ранок зміниться похмурою погодою вдень та ввечері, після обіду можливий дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +19 вночі. У Львові +25 вдень та +16 вночі. У Харкові +28 вдень та +19 вночі. В Одесі +31 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 серпня в Україні святкують День працівників будівельної галузі / Фото: Unsplash

11 серпня в Україні святкують День працівників будівельної галузі (будівельника). Святкується щорічно у другу неділю серпня. Це професійне свято всіх, хто працює в будівельній промисловості, включаючи інженерів, виконробів, ремонтних спеціалістів та робітників ЖКГ. Свято було започатковане 1956 року. Після розпаду СРСР його продовжили святкувати в незалежній Україні згідно з указом президента від 22 липня 1993 року.

Також 11 серпня День працівників ветеринарної медицини в Україні. Припадає щорічно на другу неділю серпня. Це професійне свято було встановлено указом президента України Леоніда Кучми 1 листопада 2001 року. Мета свята — відзначити вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони довкілля.

А ще 11 серпня День кінетичного піску. Це свято було започатковане компанією Spin Master, яка створює різноманітні дитячі іграшки. Мета цього дня — популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Кінетичний пісок — це особливий матеріал, який складається з кварцового піску та полідиметилсилоксану. Він не прилипає до рук, не розлітається, і з нього можна ліпити різні фігури. Кінетичний пісок також гіпоалергенний і безпечний для дітей.