Яке завтра, 11 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 січня, Міжнародний день "Дякую". Віряни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого. До Нового року залишилося 355 днів.

11 січня 2024 року — четвер. 687-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 січня, церковне свято

11 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феодосія Великого. Народився він в Каппадокії та заснував чернецтво в Палестині. Господь наділив Феодосія сильним та красивим голосом, тому він від дитинства служив церковним читцем. 451 року вирушив до Єрусалима, де побачив чимало священних місць. Там же став учнем преподобного Лонгіна. А потім переселився до церкви Пречистої Владичиці Богородиці між Вифлеємом і Єрусалимом. Феодосій дуже хотів усамітнитися, а тому пішов до печери. Проте згодом навколо нього утворилася велика спільнота. Печера стала тісною для всіх і преподобний вирішив побудувати храм. Помер у віці 105 років після довгої та важкої хвороби.

Що не можна робити 11 січня

Забороняється позичати і брати в борг гроші.

Не можна приймати подарунки від чужих людей.

Не варто підтригати нігті та волосся.

Народні прикмети і традиції на 11 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туман — навесні річки вийдуть з берегів;

відлига — до ранньої, але затяжної весни;

сильний мороз — буде хороший урожай ярових;

яка погода, таким буде листопад;

на небі мало хмаринок — скоро прийде мороз.

11 січня сильний мороз — буде хороший урожай ярових / Фото: Pexels

Вважалося, що цього дня вся родина повинна зібратися за столом, тоді кожен її член буде щасливим цілий рік. Вірили, що після святок люди виганяли нечисту силу, яка могла влаштовувати на зло сильні морози. Надійним способом позбутися нечисті було попаритися у лазні.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 січня

Які завтра іменини: Віталій, Володимир, Йосип, Микола, Михайло, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентій, Федір, Феодосій.

Талісманом людини, народженої 11 січня, є геліотроп. Ювелірний виробний мінерал, який високо цінується. Здавна вірили, що геліотроп має магічні та лікувальні властивості. Особливо важливим він вважався для жінок. Вважалося, що він навіть допомагає вилікувати безпліддя.

В цей день народилися:

1848 рік — український галицький архітектор та громадський діяч Василь Нагірний;

1906 рік — український греко-католицький священник, близький друг Андрея Шептицького Йосиф Кладочний;

1913 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА від 1950 Василь Кук.

Пам’ятні дати 11 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 січня:

630 рік — мусульмани на чолі з пророком Магометом завоювали Мекку в курайшитів (вірогідна дата);

1569 рік — перша згадана в історії лотерея в Англії;

1693 рік — землетрус та цунамі на Сицилії пошкодили 70 міст та спричинили близько 60 тис. жертв;

1759 рік — у Філадельфії (штат Пенсільванія) почала роботу перша у США страхова компанія;

1775 рік — вперше в США єврей (Френсіс Сальвадор) був обраний на державну посаду;

1785 рік — Нью-Йорк став столицею США (до 1790);

1787 рік — Вільям Гершель відкрив два супутники планети Уран — Титанію та Оберон;

1803 рік — Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож із США до Парижу, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана;

1863 рік — закінчення триденної Битви за Форт Хіндман, Арканзас;

1864 рік — у Лондоні відкрився вокзал Чарінг Крос;

1909 рік — із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів;

1922 рік — у Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосований інсулін для лікування діабету: 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку врятували за допомогою інсуліну;

1923 рік — у зв'язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля;

1935 рік — американка Амелія Ерхарт розпочала переліт через Тихий океан і першою у світі самостійно подолала відстань від Гавайських островів до Окленду, штат Каліфорнія;

1946 рік — в Албанії скасована монархія і проголошена народна соціалістична республіка, якою до 1985 р. керував сталініст Енвер Годжа;

1971 рік — американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою "Кремнієва долина США";

1972 рік — після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан перейменований на Бангладеш;

1981 рік — команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху (було пройдено 4023 км);

1994 рік — уряд Ірландії скасував заборону на теле- і радіомовлення представників ІРА та Шинн Фейн.

Погода на 11 січня

Завтра, 11 січня, в Києві хмарно, від середини і до кінця дня сніжитиме. У Львові похмуро, весь день йтиме дрібний сніг. У Харкові хмарно, ввечері буде йти дрібний сніг. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -7 вночі. У Львові — -2 вдень та -7 вночі. У Харкові — -7 вдень та -18 вночі. В Одесі — +3 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день "Дякую" / Фото: Pexels

11 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день "Дякую". Часом через поспіх ми забуваємо подякувати людині за все те хороше, що вона для нас зробила. Але за допомогою одного простого слова можна не лише висловити вдячність, але й продемонструвати гарні манери і вихованість. Деякі люди кажуть "Дякую" через свої службові обов'язки, а не за покликом душі. Та навіть одна щира подяка здатна змінити світ на краще, зробити день кращим і світлішим.

Також 11 січня Всесвітній день скетчноутингу. Цієї дати вся спільнота художників-скетчерів збирається, щоб відсвяткувати і обмінятися досвідом. Скетчноутингом називають форму візуальних нотаток, за допомогою якої людям простіше запам'ятати певну інформацію, висловити свої ідеї та проявити творчість. Це дуже важливий вид мистецтва, адже для деяких людей скетчноутинг — єдина можливість запам'ятати інформацію. Ініціаторами створення окремого свята стали Майк Роде і Мауро Тозеллі. Вони разом з групою однодумців створили компанію Sketchnote Army, щоб показати скетчі і їхніх творців всьому світу.

А ще 11 січня Міжнародний день рівності на роботі. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб заохотити різноманіття робочих місць, побороти гендерну дискримінацію, дискримінацію за вагою, расою, фізичними чи розумовими вадами. Вперше подія відбулася у Лондоні 2017 року у будівлі Leadenhall Building.