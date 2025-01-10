Яке завтра, 11 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

11 січня 2025 року — субота. 1053-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 січня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Теодосія Великого. Він народився 424 року в Могарсі. Він є одним із найбільш видатних ранньохристиянських святих, відомий своїм впливом на розвиток монастирського життя. Теодосій заснував перший великий монастирський комплекс в Палестині, який став зразком для подальших монастирських спільнот. Його життя було присвячене молитві, аскезі та служінню ближнім.

Теодосій народився в благочестивій християнській родині. Від юних років він прагнув духовного життя. Залишивши рідний дім, він вирушив до Єрусалима, де прийняв чернецтво. Присвятивши своє життя Христу, він заснував монастир поблизу Вифлеєму, який став центром духовного життя для багатьох монахів.

Основні принципи, які святий Теодосій втілив у своєму монастирі, включали спільне життя, молитву, працю та вивчення Святого Письма. Він навчав ченців жити в любові та мирі, допомагати один одному та ближнім. Преподобний Теодосій помер 529 року, залишивши за собою велику духовну спадщину.

Що не можна робити 11 січня

Не варто позичати і давати гроші в борг.

Не приймайте подарунки від чужих людей.

Це несприятливий день для підстригання волосся або нігтів.

Народні прикмети і традиції на 11 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на небі немає хмаринок — чекайте на люті морози;

яка погода цього дня, такою вона буде в листопаді;

сильний мороз віщує багатий урожай;

відлига — весна буде ранньою, але затяжною.

Яка погода цього дня, такою вона буде в листопаді / Фото: Unsplash

Цього дня вся родина повинна була зібратися за столом, наші предки вірили, що тоді всі її члени будуть щасливими протягом року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 січня

Які завтра іменини: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 11 січня, є геліотроп. Здавна вірили, що цей камінь здатний зупинити кровотечу. Геліотроп вважається символом мудрості, він посилює мозкову активність.

Цього дня народилися:

1898 рік — український письменник Петро Ванченко;

1906 рік — український греко-католицький священник, близький друг Андрея Шептицького Йосиф Кладочний;

1913 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА від 1950 Василь Кук.

Пам’ятні дати 11 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 січня:

630 рік — мусульмани на чолі з пророком Магометом завойовують Мекку в курайшитів (вірогідна дата);

1569 рік — перша згадана в історії лотерея в Англії;

1693 рік — землетрус та цунамі на Сицилії пошкоджують 70 міст та спричиняють близько 60 тис. жертв;

1759 рік — у Філадельфії (штат Пенсільванія) починає роботу перша у США страхова компанія;

1775 рік — вперше в США єврея (Френсіс Сальвадор) обирають на державну посаду;

1785 рік — Нью-Йорк стає столицею США (до 1790);

1787 рік — Вільям Гершель відкриває два супутники планети Уран — Титанію та Оберон;

1803 рік — Монро і Лівінгстон вирушають в морську подорож із США в Париж, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана;

1863 рік — закінчується триденна Битва за Форт Хіндман, Арканзас;

1864 рік — у Лондоні відкривається вокзал Чарінг Крос;

1909 рік — із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів;

1922 рік — у Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосовують інсулін для лікування діабету: 14-річний канадець Леонард Томпсон стає першою у світі людиною, яку врятували за допомогою інсуліну;

1923 рік — у зв'язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська займають Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля;

1935 рік — американка Амелія Ерхарт розпочинає переліт через Тихий океан;

1946 рік — в Албанії скасовують монархію і проголошують народну соціалістичну республіку, якою до 1985 року керував сталініст Енвер Ходжа;

1971 рік — американський журналіст Дон Гефлер започатковує термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою "Кремнієва долина США";

1972 рік — після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан стає Бангладешем;

1981 рік — команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершує найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль;

1994 рік — уряд Ірландії скасовує заборону на теле- і радіомовлення представників ІРА та Шинн Фейн.

Погода на 11 січня

Завтра, 11 січня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, вранці розпочнеться сніг, який закінчиться до обіду, але ввечері знову піде. У Харкові похмуро, вранці можливий дрібний дощ, який ближче до середини дня закінчиться. В Одесі хмарно, але в другій половині дня проясниться, без опадів.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — 0 вдень та -1 вночі. У Харкові — +6 вдень та +2 вночі. В Одесі — +5 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 січня Міжнародний день "Дякую" / Фото: Unsplash

11 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день рівності на роботі. Цей день встановлений для привернення уваги до питання рівної оплати праці незалежно від статі, раси чи інших факторів. Основна мета цього дня – сприяти зменшенню гендерного розриву в оплаті праці, який досі є актуальною проблемою в багатьох країнах світу. За даними міжнародних організацій, жінки часто отримують менше за свою працю, ніж чоловіки, навіть якщо виконують однакову роботу або обіймають однакові посади. Середній глобальний розрив в оплаті праці між жінками та чоловіками становить близько 20%. Цей день є нагадуванням, що рівність у праці – це не тільки питання справедливості, але й ключ до економічного зростання та процвітання суспільства.

Також 11 січня Міжнародний день "Дякую". Це свято покликане нагадати людям про важливість ввічливості, доброти та вдячності у повсякденному житті. Воно не є офіційним, проте має популярність у багатьох країнах. Міжнародний день "Дякую" започатковано як ініціатива ООН і ЮНЕСКО, які прагнули привернути увагу до культури вдячності. Це слово є одним із найпоширеніших у світі, яке виражає позитивні емоції та вдячність. День нагадує про важливість дякувати не лише за великі речі, а й за дрібниці, які ми часто сприймаємо як належне.

А ще 11 січня Всесвітній день скетчноутингу. Це неофіційне свято присвячене мистецтву та практиці візуальних нотаток, або скетчноутингу, яке поєднує слова, малюнки, графіки та схеми для ефективного запам’ятовування та передачі інформації. Скетчноутінг – це метод ведення нотаток, що базується на візуалізації інформації. Він використовує поєднання тексту та малюнків, щоб створити більш наочні та запам’ятовувані записи. Це практикують учні, студенти, дизайнери, бізнес-аналітики та інші професіонали. Свято започаткували 2016 року з ініціативи Майка Роуді, автора книги "The Sketchnote Handbook", який популяризував цю техніку. Дата 11 січня обрана як символ дня для заохочення людей до творчості та покращення своїх навичок ведення нотаток.

11 січня День поінформованості про хворобу Педжета. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про хворобу Педжета кісток, рідкісне хронічне захворювання, яке впливає на структуру та функцію кісткової тканини. Хвороба Педжета – це хронічне захворювання скелета, за якого нормальний процес руйнування та відновлення кісткової тканини порушується. У результаті кістки стають слабшими, деформованими або більш схильними до переломів. Хвороба Педжета хоч і є рідкісною, але може значно вплинути на якість життя пацієнтів. День поінформованості нагадує про важливість ранньої діагностики та адекватного лікування.