Яке завтра, 11 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 травня, Міжнародний день вітряка. Віряни вшановують пам'ять рівноапостольних Кирила і Мефодія. До Нового року залишилося 234 дні.

11 травня 2024 року — субота. 808-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 травня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони народилися у багатій родині в місті Солуні. Ще в юні роки вирішили залишити все мирське і вирушили на гору Олімп. Там вони подвизалися і почали вивчати слов'янську мову. Згодом переклали чимало церковних книжок на слов'янську. Саме їм належить створення кирилиці — абетки слов'ян. Без неї неможливо було проводити богослужіння.

Що не можна робити 11 травня

Не можна купатися у водоймах.

Не варто купувати надто дорогі речі.

Заборонено працювати в полі чи на городі.

Народні прикмети і традиції на 11 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде літо;

на небі веселка — чекайте на вітряну погоду в червні;

подвійна веселка вказує на спеку;

вранці над землею туман — скоро погіршиться погода;

йде дощ — мокро буде ще 40 днів.

11 травня на небі веселка — чекайте на вітряну погоду в червні / Фото: Unsplash

Наші пращури вірили, якщо цього дня хороша погода, то осінь буде також погожою. Також в Київській Русі дуже боялися русалок, які, за повір'ями, виходили цього дня. Тому обходили водойми стороною.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 травня

Які завтра іменини: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

Талісманом людини, народженої 11 травня, є сердолік. Один із різновидів агату. Здавна вірили, що сердолік допомагає зберегти щастя в родині свого власника.

Цього дня народилися:

1827 рік — французький скульптор, живописець і графік Жан-Батист Карпо;

1864 рік — ірландська письменниця, перекладачка українських творів Етель Ліліан Войнич;

1904 рік — іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі.

Пам’ятні дати 11 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 травня:

330 рік — відбувається освячення Константинополя;

868 рік — китайський монах виготовляє "Діамантову сутру";

1709 рік — починається перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки;

1811 рік — у Сіамі (нинішній Таїланд) народжуються зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дають назву у подальшому "сіамським близнюкам";

1860 рік — висаджується "тисяча" Джузеппе Гарібальді на Сицилії;

1858 рік — Міннесота стає 32-м штатом США;

1867 рік — на конференції в Лондоні європейські держави гарантують незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург;

1907 рік — в Києві засновують Українське наукове товариство;

1911 рік — мексиканські революціонери проголошують новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес;

1916 рік — Альберт Ейнштейн презентує свою теорію відносності;

1928 рік — у Нью-Йорку розпочинають перша у світі регулярна трансляція телепередач;

1945 рік — швейцарський щоденник "Die Weltwoche" публікує унікальну статтю-інтерв'ю Карла Густава Юнга "Чи знайдуть душі мир?";

1970 рік — у Маріуполі відкривають першу тролейбусну лінію;

2014 рік — відбувається псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині щодо статусу цих областей.

Погода на 11 травня

Завтра, 11 травня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно, вдень сильний дощ. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +9 вночі. У Львові — +15 вдень та +8 вночі. У Харкові — +17 вдень та +10 вночі. В Одесі — +17 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день вітряка / Фото: Unsplash

11 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день вітряка. Припадає на другі вихідні травня. Національним святом є в Нідерландах. Там же його і створили на початку 2000-х років. Вперше вітряки з'явилися у Стародавній Персії, а згодом поширилися в Середньовічній Європі. Будування вітряків розповсюджене і в Україні. Ставили їх переважно на півдні на узбіччі доріг. А ось в Нідерландах вітряки ставили, щоб ті перекачували кілолітри рідини, рятуючи затоплені від моря землі.

Також 11 травня Всесвітній день справедливої торгівлі. Припадає на другу суботу травня. Подія була запроваджена Всесвітньою асоціацією справедливої торгівлі, особливо експортної продукції з тих держав, які розвиваються. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб привернути увагу до товарі, що виробляють без використання дитячої чи рабської праці.

А ще 11 травня Всесвітній день птахів, що мігрують. Подія, яка була створена, щоб підкреслити важливість захисту перелітних птахів та тих місць, де вони проживають. Ця всесвітня ініціатива допомагає ефективно підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються перелітні птахи, про важливе значення їх для екосистем.

11 травня святкують Всесвітній день обізнаності про его. Свято встановили за ініціативи неприбуткової організації Ego Awareness Movement. Дата допомагає людям боротися з егоїзмом, коли люди роблять лише те, що їм заманеться, не думаючи про інших.