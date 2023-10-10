Яке завтра, 11 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 жовтня, Міжнародний день дівчаток. Віряни вшановують пам'ять святого Філіпа. До Нового року залишився 81 день.

11 жовтня 2023 року — середа. 595-й день війни в Україні.

Яке завтра, 11 жовтня, церковне свято

11 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого Філіпа. Він був одним із апостолів і походив з Кесарії Палестинської. Інші учні Ісуса Христа обрали його дияконом слідом за святим Стефаном. В час, коли почалися гоніння за християнами, Стефан загинув, а Філіп вирішив залишити Єрусалим і рушити до одного із самарських міст, де почав проповідувати. Апостол розповідав всім, хто хотів його слухати, про Христа, а також творив чудеса і зціляв хворих. Завдяки йому багато язичників увірували в Ісуса.

У Філіпа було чотири дочки, які також сповідували християнство. У дівчат був пророчий дар. Одна з них, на ім'я Ерміонія, мала лікарський талант, вміла лікувати людей. За церковними переказами помер Філіп у місті Трал, де він був єпископом.

Що не можна робити в цей день

Не можна лінуватися, інакше удача пройде стороною.

Не рекомендується брати в борг гроші, сіль та хліб.

Заборонялося прати одяг, краще зробити це напередодні.

Народні прикмети і традиції на 11 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на мокру землю випав сніг і не тане — весна буде ранньою та теплою;

вранці пішов сніг — до суворої зими;

навколо місяця легкий серпанок — найближчими днями буде негода;

на деревах шелестять висохлі листя — чекайте на снігопад;

кури рано посідали на сідало — буде мороз;

домашня птиця почала голову ховати під крило — до похолодання;

опустився туман — до відлиги.

11 жовтня кури рано посідали на сідало — буде мороз / Фото: Pexels

В народному календарі цей день називали Пилиповим. Існувала традиція возити на млин зерно для перемелювання. Пізніше селяни почали не товкти, а перетирати зерно.

Погода на 11 жовтня

Завтра, 11 жовтня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вже від ранку хмарно, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +10 вночі. У Львові +20 вдень та +8 вночі. У Харкові +21 вдень та +12 вночі. В Одесі +24 вдень та +14 вночі.

Пам’ятні дати 11 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 жовтня:

1138 рік — відбувається землетрус в Алеппо, який забирає життя 230 тисяч людей;

1881 рік — американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;

1887 рік — американський винахідник Томас Едісон отримує патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;

1891 рік — у Стокгольмі відкривають перший етнографічний музей просто неба;

1899 рік — починається Друга англо-бурська війна;

1921 рік — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створюють незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

1938 рік — центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;

2018 рік — Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей, Зінаїда, Вікторія.

Талісманом людини, народженої 11 жовтня є шпінель. Перші згадки про видобування цього каменю відносяться до IX століття. Здавна шпінель вважали універсальним амулетом, який оберігає від негативних думок і жахіть.

В цей день народилися:

1672 рік — Гетьман Війська Запорізького Пилип Орлик;

1983 рік — український шахіст, чемпіон світу з шахів (2002, за версією ФІДЕ) Руслан Пономарьов;

1998 рік — український хіп-хоп та реп-виконавець Вячеслав Дрофа.

Який завтра день в Україні і світі

11 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дівчаток / Фото: Pexels

11 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дівчаток. Головною метою цього свята є поширення у суспільстві інформації про проблеми, з якими стикаються більшість дівчат підліткового та неповнолітнього віку — незахищеність, нерівність, соціальна несправедливість. День є глобальною ініціативою, яка спрямована на захист прав дівчат для вирішення проблем, які можуть у них виникнути.

Також 11 жовтня Міжнародний день камінг-ауту. День створений для того, щоб підтримати членів ЛГБТ-спільноти у їхньому бажанні зробити камінг-аут, тобто відкрите і добровільне визнання перед близькими, рідними, друзями своєї сексуальної орієнтації та гендерної належності, яка відрізняється від традиційної. Вперше свято пройшло в США 1988 року, а його ініціаторами стали Роберт Айхберг (психолог) та Джин О'Лірі (активістка, політична лідерка, відкрита лесбійка).

А ще 11 жовтня Міжнародний день дзиґи. Святкування припадає на другу середу жовтня. Дата була запропонована Музеєм вовчка та йо-йо у Берлінгтоні (штат Вісконзін, США). За словами археологів, дзиґа — це найдавніша іграшка в світі. Найперша знайдена має вік приблизно 6000 років. Відомий поет Гомер описав дзиґу в VIII столітті до нашої ери.