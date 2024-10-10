Яке завтра, 11 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 11 жовтня, Міжнародний день дівчаток. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа. До Нового року залишився 81 день.

11 жовтня 2024 року — п’ятниця. 961-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

11 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Пилипа. Він був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді в Галілеї, де також народилися Андрій і Петро. Пилип був призваний Ісусом Христом одним з перших, і його ім'я згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Також відомий тим, що привів до Христа Натанаїла (апостол Варфоломій). Після воскресіння Христа Пилип проповідував у Малій Азії та Греції. Загинув мученицькою смертю в місті Ієраполіс, де його розп'яли на хресті.

Що не можна робити 11 жовтня

Не можна виходити з дому — це небезпечно.

Не слід вживати в їжу будь-які ягоди.

Забороняється ризикувати і починати щось нове.

Народні прикмети і традиції на 11 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: північний вітер — до суворої зими;

західний вітер — зима буде сніжною;

зайці ще не змінили свого забарвлення — зима ще не прийде.

11 жовтня зайці ще не змінили свого забарвлення — зима ще не прийде / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що цей день є сприятливим для вирішення будь-яких родинних проблем. Щоб отримати добробут, обов'язково подайте милостиню.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Макар, Зінаїда.

Талісманом людини, народженої 11 жовтня, є шпінель. Цей камінь використовували для лікування ще в Київській Русі. Вірили, що шпінель допомагає зупиняти кровотечі.

Цього дня народилися:

1969 рік — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Тетяна Терещук-Антіпова;

1983 рік — український шахіст, чемпіон світу з шахів (2002, за версією ФІДЕ) Руслан Пономарьов;

1998 рік — український хіп-хоп та реп-виконавець В'ячеслав Дрофа.

Пам’ятні дати 11 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 жовтня:

1138 рік — землетрус в Алеппо забирає життя 230 тисяч людей;

1881 рік — американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;

1887 рік — американський винахідник Томас Едісон отримав патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;

1891 рік — у Стокгольмі відкривають перший етнографічний музей просто неба;

1899 рік — починається Друга англо-бурська війна;

1921 рік — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

1938 рік — центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;

2018 рік — Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

Погода на 11 жовтня

Завтра, 11 жовтня, в Києві хмарно, але ввечері вже ясно, без опадів. У Львові похмуро, увесь день йтиме дощ, який навіть посилиться вдень, але послабшає до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі весь день буде ясним, але ввечері хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +20 вдень та +14 вночі. У Львові — +14 вдень та +10 вночі. У Харкові — +22 вдень та +11 вночі. В Одесі — +22 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

11 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дівчаток / Фото: Unsplash

11 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дівчаток. Він був започаткований Організацією Об'єднаних Націй 2012 року. Цей день покликаний привернути увагу до важливих питань, з якими стикаються дівчатка по всьому світу, включаючи право на освіту, охорону здоров'я, захист від насильства і рівні можливості. Це також день для святкування успіхів і досягнень дівчаток, які, попри всі труднощі, продовжують боротися за свої права і робити великий внесок у суспільство.

Також 11 жовтня Всесвітній день яйця. Припадає на другу п'ятницю жовтня. Цей день започаткований Міжнародною яєчною комісією 1996 року, щоб підкреслити важливість продукту у нашому харчуванні. Яйця — це багате джерело білка і інших поживних речовин, що робить їх незамінним продуктом у раціоні багатьох людей по всьому світу.

А ще 11 жовтня Міжнародний день ветеринарної медсестри. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні належного догляду за нашими чотирилапими друзями, від надання медичної допомоги до емоційної підтримки. Це день, коли ми можемо висловити вдячність за їхню важку роботу і відданість справі.

11 жовтня святкують Міжнародний день камінгауту. Цей день був започаткований 1988 року в США, щоб підтримати ЛГБТК+ спільноту у визнанні своєї сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Мета цього дня – підвищити видимість, зменшити стигму та сприяти рівності для всіх. Камінгаут є важливим кроком для багатьох людей, і цей день слугує нагадуванням, що кожен заслуговує жити відкрито та без страху.