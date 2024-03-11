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Яке завтра, 12 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 12 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке свято 12 березня / Фото: pixabay.com

Завтра, 12 березня, Всесвітній день ананаса. Віряни вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника. До Нового року залишилося 294 дні.

12 березня 2024 року — вівторок. 748-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 березня, церковне свято

12 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Він народився в Константинополі у знатній родині, його батько був префекторм Егейських островів. В ранньому віці залишився без батьків, а тому його навчанням займався імператор Костянтин V Копронім. Феофан став ченцем одразу після одруження, а тому з дружиною жив у "чистому" шлюбі. Заснував монастир неподалік Кізікуса, та за своє життя побудував ще три монастирі. 787 року взяв участь у Нікейському Соборі, де виступав за поклоніння іконам. Помер 815 року на острові Самофракія, куди його заслали, тому що він відмовився бути однодумцем правителя.

Що не можна робити 12 березня

  • Заборонено злитися і лаятися — будете нещасливими.
  • Не можна виходити з дому ввечері, виносити сміття.
  • Не варто пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 12 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: туман піднімається до дощу, опускається — буде сонячна погода;
  • цього дня встановилася справжня весняна погода — до негожого літа;
  • кінь у хліві голосно ірже — буде щастя;
  • дерева покрив іній — чекайте на дощовий червень.
12 березня кінь у хліві голосно ірже — буде щастя / © Pexels
12 березня кінь у хліві голосно ірже — буде щастя / Фото: Pexels

Наші предки починали від цього дня сіяти редис. А ще помітили, що сніговий покрив вже повністю сходить, а ґрунт підтаює. Тому в народі день називали Феофан Проломи Наст.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 березня

Які завтра іменини: Григорій, Феофан, Семен, Симеон.

Талісманом людини, народженої 12 березня, є гранат. Яскраво-червоний мінерал, якого цінували ще в давнину. Вважали, що гранат є уособленням влади та розкоші, а тому ним прикрашали корони правителів.

Цього дня народилися:

  • 1863 рік — український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, її еволюцію і перетворення під впливом людини в ноосферу (сферу розуму), перший президент Академії Наук України Вернадський Володимир Іванович;
  • 1914 рік — українська поетеса та сценаристка Лідія Компанієць;
  • 1949 рік — художній керівник ансамблю "Київська камерата" Валерій Матюхін.

Пам’ятні дати 12 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 березня:

  • 1169 рік — відбувається розорення Києва — захоплення і розграбування Києва коаліцією з 11 князів;
  • 1229 рік — закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передають хрестоносцям в обмін на мир;
  • 1241 рік — монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволодівають укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах;
  • 1365 рік — герцог Рудольф IV засновує Віденський університет;
  • 1496 рік — євреїв виганяють із Сирії;
  • 1633 рік — польський король Владислав IV затверджує Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі;
  • 1812 рік — у Каракасі стаєтьсяся землетрус, який знищує місто та забирає життя 20 тисяч осіб;
  • 1910 рік — футбольна збірна Англії громить команду Франції з рахунком 20:0;
  • 1913 рік — Канберра стає столицею Австралії;
  • 1930 рік — Магатма Ґанді з прихильниками виступає в Соляний похід, демонстративно та ненасильницьки порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу;
  • 1938 рік — війська Гітлера перетинають німецько-австрійський кордон; оголошено "аншлюс" обох держав;
  • 1947 рік — президент США Гаррі Трумен висуває зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму;
  • 1968 рік — Маврикій здобуває незалежність;
  • 1989 рік — Тім Бернерс-Лі пропонує глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння;
  • 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Кубою;
  • 1994 рік — перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії у Бристольському соборі;
  • 1999 рік — Чехія, Польща та Угорщина вступають до НАТО;
  • 2000 рік — Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачається за гріхи Католицької Церкви перед людством;
  • 2003 рік — ВООЗ випускає глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

Погода на 12 березня

Завтра, 12 березня, в Києві похмуро, ближче до вечора сніг із дощем. У Львові хмарно, вдень дрібний дощ, який до вечора перетвориться у сніг із дощем. У Харкові похмуро, вночі сильний дощ, який закінчиться до ранку, але ввечері знову розпочнеться зі снігом. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +6 вдень та -1 вночі. У Львові — +6 вдень та -1 вночі. У Харкові — +6 вдень та -1 вночі. В Одесі — +9 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день ананаса / © Pexels
12 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день ананаса / Фото: Pexels

12 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день ананаса. Досить цікаве свято, присвячене популярному екзотичному фрукту. Хоча подія неофіційна, проте вона має багато прихильників по всьому світу. Ідея святкування належить фахівцям-селекціонерам, які займаються виведенням нових сортів цього плоду.

Також 12 березня Всесвітній день боротьби з глаукомою. Подія була створена 2008 року за ініціативи Всесвітньої асоціації пацієнтів і Всесвітньої організації товариств глаукоми. Глаукомою називають групу важких хронічних захворювань ока, що призводять до цілковитої сліпоти через підвищення внутрішнього тиску ока і атрофії зорового нерва.

А ще 12 березня Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Ініціаторами створення такої незвичайної події 2008 року стала "Міжнародна амністія" разом з організацією "Репортер без кордонів". Головна її мета полягає в тому, щоб заохотити людство до розвитку свободи слова та рівних можливостей у Мережі.

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