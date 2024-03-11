Яке завтра, 12 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 березня, Всесвітній день ананаса. Віряни вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника. До Нового року залишилося 294 дні.
12 березня 2024 року — вівторок. 748-й день війни в Україні.
Яке завтра, 12 березня, церковне свято
12 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феофана Сповідника. Він народився в Константинополі у знатній родині, його батько був префекторм Егейських островів. В ранньому віці залишився без батьків, а тому його навчанням займався імператор Костянтин V Копронім. Феофан став ченцем одразу після одруження, а тому з дружиною жив у "чистому" шлюбі. Заснував монастир неподалік Кізікуса, та за своє життя побудував ще три монастирі. 787 року взяв участь у Нікейському Соборі, де виступав за поклоніння іконам. Помер 815 року на острові Самофракія, куди його заслали, тому що він відмовився бути однодумцем правителя.
Що не можна робити 12 березня
- Заборонено злитися і лаятися — будете нещасливими.
- Не можна виходити з дому ввечері, виносити сміття.
- Не варто пити алкогольні напої.
Народні прикмети і традиції на 12 березня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: туман піднімається до дощу, опускається — буде сонячна погода;
- цього дня встановилася справжня весняна погода — до негожого літа;
- кінь у хліві голосно ірже — буде щастя;
- дерева покрив іній — чекайте на дощовий червень.
Наші предки починали від цього дня сіяти редис. А ще помітили, що сніговий покрив вже повністю сходить, а ґрунт підтаює. Тому в народі день називали Феофан Проломи Наст.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 березня
Які завтра іменини: Григорій, Феофан, Семен, Симеон.
Талісманом людини, народженої 12 березня, є гранат. Яскраво-червоний мінерал, якого цінували ще в давнину. Вважали, що гранат є уособленням влади та розкоші, а тому ним прикрашали корони правителів.
Цього дня народилися:
- 1863 рік — український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, її еволюцію і перетворення під впливом людини в ноосферу (сферу розуму), перший президент Академії Наук України Вернадський Володимир Іванович;
- 1914 рік — українська поетеса та сценаристка Лідія Компанієць;
- 1949 рік — художній керівник ансамблю "Київська камерата" Валерій Матюхін.
Пам’ятні дати 12 березня
Календар важливих подій в Україні та світі за 12 березня:
- 1169 рік — відбувається розорення Києва — захоплення і розграбування Києва коаліцією з 11 князів;
- 1229 рік — закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передають хрестоносцям в обмін на мир;
- 1241 рік — монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволодівають укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах;
- 1365 рік — герцог Рудольф IV засновує Віденський університет;
- 1496 рік — євреїв виганяють із Сирії;
- 1633 рік — польський король Владислав IV затверджує Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі;
- 1812 рік — у Каракасі стаєтьсяся землетрус, який знищує місто та забирає життя 20 тисяч осіб;
- 1910 рік — футбольна збірна Англії громить команду Франції з рахунком 20:0;
- 1913 рік — Канберра стає столицею Австралії;
- 1930 рік — Магатма Ґанді з прихильниками виступає в Соляний похід, демонстративно та ненасильницьки порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу;
- 1938 рік — війська Гітлера перетинають німецько-австрійський кордон; оголошено "аншлюс" обох держав;
- 1947 рік — президент США Гаррі Трумен висуває зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму;
- 1968 рік — Маврикій здобуває незалежність;
- 1989 рік — Тім Бернерс-Лі пропонує глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Кубою;
- 1994 рік — перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії у Бристольському соборі;
- 1999 рік — Чехія, Польща та Угорщина вступають до НАТО;
- 2000 рік — Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачається за гріхи Католицької Церкви перед людством;
- 2003 рік — ВООЗ випускає глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.
Погода на 12 березня
Завтра, 12 березня, в Києві похмуро, ближче до вечора сніг із дощем. У Львові хмарно, вдень дрібний дощ, який до вечора перетвориться у сніг із дощем. У Харкові похмуро, вночі сильний дощ, який закінчиться до ранку, але ввечері знову розпочнеться зі снігом. В Одесі хмарно, без опадів.
Температура повітря в Києві — +6 вдень та -1 вночі. У Львові — +6 вдень та -1 вночі. У Харкові — +6 вдень та -1 вночі. В Одесі — +9 вдень та +7 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
12 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день ананаса. Досить цікаве свято, присвячене популярному екзотичному фрукту. Хоча подія неофіційна, проте вона має багато прихильників по всьому світу. Ідея святкування належить фахівцям-селекціонерам, які займаються виведенням нових сортів цього плоду.
Також 12 березня Всесвітній день боротьби з глаукомою. Подія була створена 2008 року за ініціативи Всесвітньої асоціації пацієнтів і Всесвітньої організації товариств глаукоми. Глаукомою називають групу важких хронічних захворювань ока, що призводять до цілковитої сліпоти через підвищення внутрішнього тиску ока і атрофії зорового нерва.
А ще 12 березня Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Ініціаторами створення такої незвичайної події 2008 року стала "Міжнародна амністія" разом з організацією "Репортер без кордонів". Головна її мета полягає в тому, щоб заохотити людство до розвитку свободи слова та рівних можливостей у Мережі.