Яке завтра, 12 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

12 березня 2025 року — середа. 1113-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 березня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського. Він був видатним візантійським монахом, літописцем і захисником іконопочитання. Він народився в Константинополі в знатній родині, яка підтримувала традиції іконопочитання, навіть у часи гонінь. Його батько, Ісаак, був пов'язаний із імператором Львом III Ісавром, що забезпечило Теофану гарну освіту. Теофан обрав монаше життя, заснував монастир у Сигріанській області (Мала Азія) та присвятив себе молитві, переписуванню богословських книг і духовному служінню. Він також брав участь у Сьомому Вселенському Соборі 787 року, який засудив іконоборство.

Що не можна робити 12 березня

Забороняється пити алкоголь.

Краще не виносити з дому сміття після заходу сонця.

Не можна лихословити і сваритися — до нещастя.

Народні прикмети і традиції на 12 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах багато інію — червень буде дощовим;

вже встановилося справжнє весняне тепло — літо буде негожим;

туман опускається — буде сонячна погода, піднімається — дощ;

кінь голосно ірже в хліві — чекайте на щастя.

12 березня вже встановилося справжнє весняне тепло — літо буде негожим / Фото: Unsplash

Від цього дня наші предки починали сіяти редис. Також часто сніг вже повністю танув, зволожуючи ґрунт.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 березня

Які завтра іменини: Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій.

Талісманом людини, народженої 12 березня є гранат. Камінь, що символізує пристрасть, владу, енергію життя. В давнину гранат використовували для нормалізації тиску.

Цього дня народилися:

1942 рік — письменник, журналіст, головний редактор газети "Хрещатик" Юрій Цюпа;

1945 рік — генерал, директор Інституту геополітики й економічних досліджень Олександр Скіпальський;

1949 рік — художній керівник ансамблю "Київська камерата" Валерій Матюхін.

Пам’ятні дати 12 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 березня:

1169 рік — захоплення і розграбування Києва коаліцією з 11 князів;

1229 рік — закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передано хрестоносцям в обмін на мир;

1241 рік — монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволодівають укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах;

1365 рік — герцог Рудольф IV засновує Віденський університет;

1496 рік — євреїв виганяють зі Сирії;

1633 рік — Король Речі Посполитої Владислав IV затверджує Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі;

1812 рік — у Каракасі стається землетрус, який знищує місто та забирає життя 20 тисяч осіб;

1913 рік — Канберра стає столицею Австралії;

1930 рік — Магатма Ґанді з прихильниками виступають в Соляний похід, демонстративно та ненасильницьки порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу;

1934 рік — в результаті державного перевороту в Естонській Республіці у країні впроваджують авторитарний режим на чолі з Костянтином Пятсом;

1938 рік — війська Гітлера перетинають німецько-австрійський кордон; оголошено "аншлюс" обох держав;

1947 рік — президент США Гаррі Трумен висуває зовнішньополітичну програму, згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму; Туреччина та Греція отримували термінову допомогу;

1968 рік — Маврикій здобуває незалежність;

1989 рік — Тім Бернерс-Лі пропонує глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Кубою;

1994 рік — перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії у Бристольському соборі;

1999 рік — Чехія, Польща та Угорщина вступають до НАТО;

2000 рік — папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачається за гріхи Католицької Церкви перед людством;

2003 рік — ВООЗ випускає глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

Погода на 12 березня

Завтра, 12 березня, в Києві хмарно, вранці дощитиме, потім без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі вранці ясно, але потім небо затягнуть хмари, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +9 вночі. У Львові +16 вдень та +7 вночі. У Харкові +16 вдень та +7 вночі. В Одесі +15 вдень та +9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 березня святкують Всесвітній день ананаса / Фото: Unsplash

12 березня в Україні і світі святкують День дій кліматичного коучингу. Це щорічна глобальна ініціатива, започаткована в березні 2020 року виданням Coaching at Work. Її мета — підвищити обізнаність та стимулювати дії щодо змін клімату через коучинг. Цей день об’єднує коучів, психологів та організації з усього світу для обговорення та впровадження практик, спрямованих на підтримку стійкості та адаптації до кліматичних викликів. День дій кліматичного коучингу є важливою ініціативою, яка об’єднує професіоналів з усього світу для спільної роботи над викликами, пов’язаними зі змінами клімату. Через коучинг та психологічну підтримку цей день сприяє розвитку стійкості та адаптації, допомагаючи суспільству ефективніше реагувати на екологічні виклики сучасності.

Також 12 березня День Сонця-Землі. Це глобальна подія, яка підкреслює складний взаємозв'язок між Сонцем і Землею, акцентуючи його значення в нашому повсякденному житті та у Всесвіті загалом. Започаткований 2000 року NASA та Європейським космічним агентством (ESA), цей день має на меті популяризувати знання про Сонце та його глибокий вплив на нашу планету.

А ще 12 березня День сертифікованого дієтолога-нутриціолога. Це щорічне професійне свято, яке припадає на другу середу березня. Цей день присвячений визнанню важливої ролі сертифікованих дієтологів-нутриціологів у сприянні здоровому харчуванню та покращенню здоров'я як окремих людей, так і спільнот.

12 березня святкують День організації домашнього офісу. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість ефективного облаштування робочого простору вдома, що стало особливо актуальним у сучасних умовах, коли багато людей працюють віддалено.

Також 12 березня Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Цей день був започаткований 2008 року міжнародною неурядовою організацією "Репортери без кордонів" (Reporters Without Borders) за підтримки "Міжнародної амністії" (Amnesty International) з метою привернути увагу до проблеми обмеження свободи слова в Інтернеті та підтримки єдиного, вільного від цензури Інтернету, доступного для кожного.

А ще 12 березня Всесвітній день боротьби з глаукомою. Ця ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про глаукому — хронічне захворювання очей, яке може призвести до сліпоти. Глаукома — це хронічне захворювання ока, яке виникає внаслідок підвищення внутрішньоочного тиску та ураження зорового нерва. Початок захворювання часто протікає безсимптомно. Якщо не лікувати глаукому, то людина поступово втрачає зір аж до повної сліпоти.

12 березня святкують Всесвітній день ананаса. Це неофіційне свято було започатковане на Гавайських островах 1970 року, коли компанія Fresh Del Monte представила новий сорт ананаса "Золотий", відомий своєю особливою соковитістю та солодкістю. Саме 12 березня відбулася перша дегустація цього сорту, що стало початком традиції святкування. Ананас, родом з тропічних регіонів Америки, був вперше описаний європейськими дослідниками, такими як Христофор Колумб та сер Волтер Рейлі, які зустріли цей фрукт у Вест-Індії. У 19 столітті ананаси намагалися вирощувати навіть в Україні, зокрема на південному заході, але через складність вирощування та високі витрати вони залишалися символом розкоші.