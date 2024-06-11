Яке завтра, 12 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 червня, День працівника фондового ринку України. Віряни вшановують пам'ять преподобного Онуфрія Великого. До Нового року залишилося 202 дні.
12 червня 2024 року — середа. 840-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
12 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Онуфрія Великого. Онуфрій народився в Ефесі (сучасна Туреччина) і від молодих років прагнув присвятити своє життя служінню Богу. Він пішов у монастир, де прийняв чернечий постриг. Після декількох років у монастирі він відчув покликання до більш суворого життя і вирішив стати відлюдником у Фіваїдській пустелі в Єгипті.
Онуфрій провів у пустелі 60 років, живучи в повній самотності, без постійного житла, їжі та одягу. Він харчувався лише тим, що знаходив у дикій природі, і носив лише довге волосся та бороду. Його духовний подвиг, молитви та аскетичний спосіб життя стали прикладом для багатьох християн.
Існує багато легенд і розповідей про чудеса, пов'язані з преподобним Онуфрієм. Він відомий своєю глибокою вірою і силою молитви, якими він зцілював хворих і творив інші дива. Однією з найвідоміших історій є його зустріч з монахом Пафнутієм, який знайшов Онуфрія в пустелі. Пафнутій провів з ним деякий час, навчаючись його духовної мудрості, і після смерті Онуфрія поховав його тіло.
Що не можна робити 12 червня
- Заборонено розповідати, що вам наснилося.
- Не можна носити речі чорного кольору.
- Не варто лягати спати рано, бо можна проспати всі плани та мрії.
Народні прикмети і традиції на 12 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: багато білок в лісі до дощового літа;
- ластівки високо літають — дощу не буде;
- туман і роса увечері — найближчими днями чекайте на ясну погоду;
- хмари білого кольору — можливий град.
Цього дня наші пращури йшли на риболовлю, а потім варили юшку. Такой цей день вважався сприятливим для того, щоб посіяти пізні овочі та повиривати бур'яни.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 червня
Які завтра іменини: Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.
Талісманом людини, народженої 12 червня є авантюрин. Напівпрозорий камінь, який вважається одним із найбільш загадкових у світі. Здавна люди вірили, що прикраси з авантюрину допомагають очистити організм від токсинів.
Цього дня народилися:
- 1931 рік — українська співачка Мірошниченко Євгенія Семенівна;
- 1955 рік — український (кримськотатарський) гітарист-віртуоз, композитор; народний артист України Енвер Ізмайлов;
- 1974 рік — український хокеїст і тренер Вадим Шахрайчук.
Пам’ятні дати 12 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 12 червня:
- 1665 рік — Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк;
- 1815 рік — унаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета "Морнінґ Кронікл" повідомляє про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скуповував акції);
- 1824 рік — у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно "Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу";
- 1848 рік — у Празі закінчується Слов'янський з'їзд;
- 1920 рік — офіційне відкриття Панамського каналу;
- 1923 рік — Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;
- 1931 рік — гангстер Аль Капоне і 68 його соратників засудили за порушення "сухого" закону;
- 1964 рік — Нельсон Мандела засуджують на довічне ув'язнення;
- 1966 рік — у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;
- 1975 рік — створюють Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;
- 1994 рік — Австрія референдумом ухвалює рішення про вступ до Європейського Союзу;
- 1999 рік — у Приштину (столицю Косово) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.
Погода на 12 червня
Завтра, 12 червня, в Києві хмарно, вночі сильний дощ, який послабшає до ранку, але буде продовжуватися увесь день і закінчиться аж ввечері. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно до вечора, коли небо очиститься, після полудня можливий дощ із грозою. В Одесі ясна погода, без опадів.
Температура повітря в Києві +22 вдень та +19 вночі. У Львові +17 вдень та +14 вночі. У Харкові +30 вдень та +21 вночі. В Одесі +27 вдень та +21 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
12 червня в Україні святкують День працівника фондового ринку. Досить молоде професійне свято, яке вперше відсвяткували 2008 року. Фондовий ринок — це сукупність механізмів та дій, які й допомагають торгувати цінними паперами. В Україні фондовий ринок почав працювати в 90-х роках минулого століття. Хоча перші фондові біржі тут з'явилися ще в XIX столітті.
Також 12 червня Міжнародний день шиїтів. День, що присвячений мусульманській громаді шиїтів, яка є другою за величиною гілкою в ісламі. Переважно шиїти проживають в Пакистані, Іраку, Лівані, Ірані, Азербайджані та Бахрейні. Свято було створене для захисту прав шиїтів та було запроваджене за ініціативи Shia Rights Watch 2015 року.
А ще 12 червня Міжнародний день кашаси. Свято, яке було створене на честь популярного дистильованого алкогольного напою Бразилії. Виготовляють його з цукрової тростини вже понад 500 років і воно є частиною бразильської культури.
12 червня святкують Міжнародний день дубляжу. Свято митців, глядачів та акторів, а також всіх тих, хто залишається за лаштунками — техніків і творців дубляжу. Завдяки їхній праці глядачі всього світу мають можливість отримати доступ до фільмів через переклад.
Також 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Ідея створення цього важливого дня належить Міжнародній організації праці, яка висунула свою пропозицію ще 1997 року. Сама подія відбувається під егідою ООН від 2002 року.
А ще 12 червня Міжнародний день фалафель. Кульки з нуту чи інших бобових обсмажуються в олії і посипаються різноманітними прянощами (від карі і коріандру до куркуми чи кмину). Фалафель дуже давня страва, яка виникла на Близькому Сході. Сьогодні вона вважається справжнім символом Ізраїлю.