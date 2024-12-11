Яке завтра, 12 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

12 грудня 2024 року — четвер. 1023-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського. Він відомий як один із найуспішніших і найвідоміших святих у православній традиції. Він народився в Ірландії в IV столітті і був єпископом на острові Криті. Святий Спиридон відомий своїми чудотворними діями та духовними даруваннями. Він здатний зцілювати хворих, відгоняти демонів і здійснювати інші дива. Його життя і служіння відзначені великими заслугами перед Церквою та людством.

Що не можна робити 12 грудня

Не слід носити старий і брудний одяг.

Не можна лихословити, ворожити.

Забороняється виносити з хати сміття.

Народні прикмети і традиції на 12 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: горобці почали до своїх гнізд тягнути пір'я — зима буде морозною;

похмурий ранок — весна буде ранньою;

домашня худоба пішла сама в стійло — до снігопаду;

на деревах іній, а погода похмура — така ж погода буде на Новий рік.

12 грудня домашня худоба пішла сама в стійло до снігопаду / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, якщо людина народилася цього дня, то вона виросте в гармонії з іншими, зможе без проблем досягти успіхів в будь-якій справі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 грудня

Які завтра іменини: Олександр.

Талісманом людини, народженої 12 грудня, є діамант. Камінь, що стимулює енергію сонця і землі, а потім ділиться нею зі своїм власником. Носячи діаманти, людина стає сильнішою духом, більш цілеспрямованою.

Цього дня народилися:

1924 рік — український літературознавець, професор Львівського університету Іван Денисюк;

1927 рік — український філософ, письменник, літературний критик, церковний діяч, в'язень радянських концтаборів Євген Сверстюк;

1928 рік — український актор, режисер і сценарист, лавреат Шевченківської премії Леонід Биков.

Пам’ятні дати 12 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 грудня:

1531 рік — у Мексиці відбувається об'явлення Матері Божої Гваделупської;

1635 рік — у Варшаві після лютих мук страчують Івана Сулиму;

1674 рік — у Києво-Печерській друкарні виходить перший короткий нарис історії України — "Синопсис";

1792 рік — у Відні 22-літній Людвіґ ван Бетховен бере перший урок музичної композиції у Франца Йозефа Гайдна і платить за нього (в сучасному еквіваленті) 19 центів;

1799 рік — у Франції Наполеон Бонапарт очолює країну як перший консул;

1818 рік — у Полтаві відкривають Інститут шляхетних панянок;

1846 рік — у Марбурзі фізіолог Карл Людвіг робить перший запис роботи серця за допомогою кімографа;

1901 рік — італійський винахідник Гульєльмо Марконі проводить перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв'язку — сигнал букви "s" азбукою Морзе було передано з Великої Британії до Ньюфаундленда (Канада);

1918 рік — фінський військовий Карл Густав Маннергейм очолює країну як регент королівства;

1925 рік — у США відкривають готель "Мотель", що дає назву всім мотелям;

1955 рік — британський інженер Крістофер Кокерелл отримує патент перше судно на повітряній подушці;

1963 рік — The Beatles з піснею I Want to Hold Your Hand втретє піднімаються на найвищу сходинку британського гіт-параду;

1980 рік — нафтовий магнат Арманд Гаммер за 5,28 мільйона доларів купляє на аукціоні в Лондоні датований 1508 36-сторінковий зошит із нотатками Леонардо да Вінчі;

1987 рік — на перше місце британського гіт-параду піднімається Джордж Майкл з піснею Faith;

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює закон, яким скасовує кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки;

1991 рік — незалежність України визнає Грузія;

1991 рік — Литва стає першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною;

1996 рік — президент США Білл Клінтон призначає державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стає першою в історії США жінкою на цій посаді;

2007 рік — у Дніпропетровську починається суд над найкривавішим маніяком в історії України — Сергієм Ткачем;

2007 рік — Національна Рада Словацької Республіки ухвалює Декларацію, якою засуджує Голодомор 1932-1933 в Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом;

2008 рік — Швейцарія приєднується до Шенгенської зони і стає 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

Погода на 12 грудня

Завтра, 12 грудня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, нічний дрібний сніг продовжиться і вранці, але закінчиться ближче до середини дня. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -2 вночі. У Львові — 0 вдень та -1 вночі. У Харкові — +1 вдень та -2 вночі. В Одесі — +3 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 грудня в Україні святкують День Сухопутних військ ЗСУ / Фото: commons.wikimedia.org

12 грудня в Україні святкують День Сухопутних військ ЗСУ. Свято встановлене указом президента України № 1167/97 від 18 жовтня 1997 року. Сухопутні війська — найбільш численна і потужна складова ЗСУ, яка виконує широкий спектр завдань із захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Їхній внесок особливо значущий в умовах військової агресії, починаючи від 2014 року, під час відсічі російській збройній агресії.

Також 12 грудня Всесвітній день загального медичного забезпечення. Цей день проголошено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2017 року, щоб нагадати світові про важливість доступу до якісних медичних послуг для всіх людей без фінансових труднощів. Загальне медичне забезпечення (Universal Health Coverage, UHC) — це концепція, за якою всі люди мають доступ до необхідних медичних послуг (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація) без ризику фінансових труднощів.

А ще 12 грудня Міжнародний день нейтралітету. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 2017 року, щоб підкреслити значення політики нейтралітету у зміцненні миру, безпеки та сталого розвитку в усьому світі. Особливу роль у започаткуванні цього дня відіграла Туркменістан, який від 1995 року має офіційний статус постійно нейтральної держави, визнаний ООН. Туркменістан активно просуває ідеї нейтралітету на міжнародній арені.

12 грудня святкують День працівників роздрібної торгівлі. Професійне свято, яке святкують у багатьох країнах світу для вшанування тих, хто працює в сфері продажу товарів і послуг. Цей день є чудовою нагодою подякувати працівникам роздрібної торгівлі за їхню роботу, яка робить наші щоденні покупки зручними, приємними та організованими.

Також 12 грудня Міжнародний день перевірки звуку. Його назва пов'язана з ігровим співзвуччям дати — 12/12 — що звучить як "one-two, one-two", традиційна фраза, яку використовують звукоінженери та музиканти під час перевірки мікрофонів і звукової апаратури. Міжнародний день перевірки звуку — це нагадування про те, як важливо забезпечити якісний звук для кожного слухача, незалежно від того, чи це маленький виступ, чи масштабний концерт.