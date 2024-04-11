Яке завтра, 12 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 квітня, День працівників ракетно-космічної галузі України. Віряни вшановують пам'ять Василія, сповідника, єпископа Парийського. До Нового року залишилося 263 дні.

12 квітня 2024 року — п’ятниця. 779-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 квітня в церковному календарі – день пам’яті Василія, сповідника, єпископа Парийського. Він жив у VIII столітті і відрізнявся такою благочестивістю, що жителі міста Парія поставили його на кафедру єпископом. Своєю владою Василій розпоряджався мудро і спокійно. Але раптом у тих містах виникла іконоборча єресь, яку Василій не підтримував. 754 року був скликаний Вселенський собор, під час якого підписали сувій, в якому наказувалося знищити всі ікони. Василій спробував заборонити єретикам входити до його єпархії, але за це його суворо покарали.

Що не можна робити 12 квітня

Заборонено займатися рукоділлям і прибирати.

Не можна вживати алкоголь і влаштовувати гучні розваги.

Не варто цього дня розчісувати волосся.

Народні прикмети і традиції на 12 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла і суха погода — влітку буде великий урожай фруктів;

сильний вітер вказує на вітряне літо;

раптом вдарив мороз — чекайте на великий урожай пшениці;

верба вже дуже пухнаста — більше не буде холодів;

багато павутини — до спекотного і сухого літа.

12 квітня багато павутини до спекотного і сухого літа / Фото: Pexels

Цього дня покинуті жінки проводили спеціальний обряд, щоб повернути до себе коханого. Для цього на папірці записували ім'я чоловіка, кидали в багаття і тричі хрестилися.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 квітня

Які завтра іменини: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 квітня, є малахіт. Камінь вважається сильним захисником дітей. А ще потужним оберегом для мандрівників.

Цього дня народилися:

1899 рік — український живописець, графік, художній критик, педагог, належав до групи "бойчукістів" Василь Седляр;

1928 рік — український архітектор, графік, педагог Юрій Химич;

1966 рік — український тележурналіст Ігор Слісаренко.

Пам’ятні дати 12 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 квітня:

467 рік — Антемій стає імператором Західної Римської імперії;

1204 рік — Константинополь захоплюють учасники Четвертого Хрестового Походу;

1606 рік — затверджують об'єднаний англо-шотландський прапор "Юніон Джек", після включення до нього елементів прапора Ірландії стає прапором Сполученого Королівства;

1633 рік — римська інквізиція розпочинає формальне слідство щодо праць Галілео Галілея;

1709 рік — шведські війська Карла XII підходять до стін Полтави;

1877 рік — Велика Британія вперше анексує Трансвааль;

1897 рік — у місті Теребовля відправляють першу українську католицьку Службу Божу для українських емігрантів;

1903 рік — у Великій Британії починає діяти міська служба омнібусів;

1908 рік — український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбиває намісника Галичини графа Анджея Потоцького;

1912 рік — у Львові українські скаути-пластуни вперше складають Пластову Присягу, утворюється молодіжна скаутська організація "Пласт";

1934 рік — розпочинається Авто-Лайт страйк в США;

1955 рік — вакцину від поліомієліту, розроблену доктором Джонасом Солком, оголошують безпечною та ефективною;

1981 рік — з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснюють запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарату багаторазового використання "Колумбія";

2009 рік — Військово-морські сили США визволяють з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вбиваючи трьох та захоплюючи четвертого пірата.

Погода на 12 квітня

Завтра, 12 квітня, в Києві хмарно до вечора, коли небо проясниться, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові вранці і вдень хмарно, вечір ясний, без опадів. В Одесі на зміну похмурому ранку прийде ясний день, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +11 вночі. У Львові — +18 вдень та +9 вночі. У Харкові — +20 вдень та +13 вночі. В Одесі — +20 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 квітня святкують Всесвітній день хом'яків / Фото: Pexels

12 квітня в Україні День працівників ракетно-космічної галузі. Свято було створене за наказом президента України Леоніда Кучми 13 березня 1997 року.

Також 12 квітня День скаута в Україні. Молодіжне свято, яке було започатковане 28 березня 2008 року. Скаутинг — це рух із метою виховання молоді та залучення її до самостійного розвитку особистості.

А ще 12 квітня Всесвітній день дій в сфері військових витрат. Подія була започаткована Інститутом міжнародних досліджень разом із Міжнародним бюро миру. Головна її мета полягає у збільшені поінформованості суспільства про кількість грошових витрат на збройні сили.

12 квітня святкують Всесвітній день хом'яків. Дату святкування цього цікавого свята обрали невипадково. Саме цього дня 1930 року відбулося одомашнення цих милих тваринок зоологом Ізраїлем Ахароні.

Також 12 квітня Міжнародний день безпритульних дітей. Подія була започаткована 2011 року. Її головна мета полягає у зверненні уваги суспільства до проблеми безпритульних дітей, підвищенні обізнанності про експлуатацію дитячої праці.