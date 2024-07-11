Яке завтра, 12 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 липня, Всесвітній день бортпровідника. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. До Нового року залишилося 172 дні.
12 липня 2024 року — п’ятниця. 870-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
12 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Це визначні постаті в історії християнства, які віддали своє життя за віру.
Прокл був мучеником, який народився в селищі Каліпта поблизу Анкіри. За часів імператора Трояна, Прокл відмовився від поклоніння богам і віддавав свою віру Христу. Його заарештували, і його змушували відмовитися від Ісуса Христа, але він відмовився. Прокл був підданий жорстоким катуванням, але він терпів доблесно, не відмовляючись від своєї віри.
Іларій також був мучеником з того ж періоду. Він також відмовився від поклоніння ідолам і віддавав свою віру Христу. Іларій став жертвою гонінь імператора Трояна, але відстояв свою віру до кінця.
Що не можна робити 12 липня
- Не варто шити, прибирати, займатися ремонтом.
- Не можна брати і давати гроші в борг.
- Заборонено їсти їжу, яку приготували сторонні люди.
Народні прикмети і традиції на 12 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вранці роса і сильний туман — чекайте на ясну погоду найближчими днями;
- немає роси до негоди;
- в лісі з'явилися гриби — чекайте на похолодання;
- голосно дзижчать бджоли — буде сильна спека.
В народі цей день називали Прокл Великі Роси, тому що часто випадала дуже сильна роса. Селяни намагалися прибрати урожай до того, як від підвищеної вологості він почне псуватися.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 липня
Які завтра іменини: Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.
Талісманом людини, народженої 12 липня є агат. Один з найдавніших напівкоштовних каменів. В давнину агат вважали символом живописців за його екзотичну красу.
Цього дня народилися:
- 1963 рік — українська гімнастка Стелла Захарова;
- 1988 рік — військовослужбовиця ЗСУ, учасниця російсько-української війни, Геройка України Ольга Сімонова;
- 1995 рік — офіцер Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України Павло Усов.
Пам’ятні дати 12 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 12 липня:
- 1679 рік — англійський король Карл II видає акт, що гарантує судові права громадян;
- 1776 рік — з Плімута вирушає у свою останню експедицію Джеймс Кук;
- 1917 рік — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використовує як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт;
- 1970 рік — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні "Ра-2" через 57 днів плавання досягає берегів Барбадосу;
- 1989 рік — остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.
Погода на 12 липня
Завтра, 12 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясний ранок, але вже вдень погода зміниться, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві +34 вдень та +24 вночі. У Львові +33 вдень та +22 вночі. У Харкові +35 вдень та +25 вночі. В Одесі +36 вдень та +25 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
12 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бортпровідника. Історія професії бортпровідника налічує вже понад 80 років. Виникла вона у Німеччині 1928 року, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення сервісу під час польоту – стюарда. Початково це була виключно чоловіча професія. Проте від 1930-го року повітряні лінії США почали приймати на роботу молодих симпатичних дівчат як бортпровідниць. Така реклама польотів могла залучити більше пасажирів, а також дівчата менше важили, що мало вагоме значення для польотів. Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч зі штату Айова.
Також 12 липня День різнокольорових очей. Це свято приурочене до гетерохромії – різного кольору райдужної оболонки правого та лівого ока або неоднакового забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока. Гетерохромія є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту).
А ще 12 липня День паперового пакета. Це неофіційне, але важливе екологічне свято, яке призначено для привернення уваги до проблеми забруднення навколишнього середовища та підвищення обізнаності щодо переваг використання паперових пакетів. Річ у тому, що паперові пакети розкладаються самостійно, оскільки вони є натуральними. Це означає, що вони не залишають пластикового забруднення та не завдають шкоди довкіллю.
12 липня Всесвітній день шашлику. Шашлик — це страва, яка походить від кочових племен Азії, але схожим чином готували м’ясо і в інших народах світу. Первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на відкритому вогні, і історичні згадки про цю страву сягають античності. Особливість шашлику полягає в тому, що м’ясо нарізають дрібними шматочками, що робить його приготування більш швидким та економним.