Яке завтра, 12 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 листопада, День виноградарів, виноробів та садівників України. Віряни вшановують пам'ять патріарха Іоана Милостивого. До Нового року залишилося 49 днів.

12 листопада 2023 року — неділя. 627-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 листопада, церковне свято

12 листопада в церковному календарі – день пам’яті патріарха Іоана Милостивого. Він народився у сім'ї губернатора острова Кіпр. В молодому віці втратив дружину та дітей, після чого почав вести аскетичний спосіб життя. Хоча він не був кліриком чи ченцем, народ настільки його полюбив за доброту та благочестя, що обрав патріархом. Ступивши на престол, Іоан відразу віддав все своє майно біднякам. Також він все своє життя викуповував християн. За це отримав прізвисько Милостивий.

Що не можна робити в цей день

До світанку не дозволено заглядати у дзеркало.

Не варто давати в борг, можуть з'явитися фінансові проблеми.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 12 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг — вже пролежить до весни, а сама весна прийде пізно;

погода цього дня вказує на те, якою вона буде на початку грудня;

хмари пливуть проти вітру до снігопаду;

вранці мряка — чекайте на вечірні заморозки;

ще не похолодало — весна прийде рано.

12 листопада вранці мряка — чекайте на вечірні заморозки / Фото: Pexels

Здавна вірили, що будь-яка покупка, здійснена цього дня, буде вдалою, а річ прослужить довго. Також серед наших предків існувало повір'я, якщо до 12 листопада дівчина не обзавелась ще кавалером, то до Масниці буде самотньою.

Погода на 12 листопада

Завтра, 12 листопада, в Києві хмарно, увесь день дощитиме. У Львові похмуро, від ранку буде йти сильний дощ, який повинен послабнути тільки до вечора. У Харкові похмуро, увесь день йтиме дощ, в другій половині дня він посилиться. В Одесі вранці сонячно, потім похмуро, вночі можливий дощ, але пізніше без опадів.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +7 вночі. У Львові +6 вдень та +4 вночі. У Харкові +12 вдень та +6 вночі. В Одесі +14 вдень та +9 вночі.

Пам’ятні дати 12 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 листопада:

1648 рік — по виплаті відкупного козацькі сили знімають облогу Замостя;

1871 рік — у Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький;

1893 рік — в газеті "San Francisco Morning Call" публікують перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) "Тайфун біля берегів Японії";

1918 рік — Гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;

1918 рік — Австрія стає республікою;

1922 рік — відкривають Київську картинну галерею;

1925 рік — створюють "Леґію українських націоналістів" на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі;

1967 рік — у Нью-Йорку відбувається Перший Світовий конґрес вільних українців;

1992 рік — починаючи від 23-ї години припиняють функціонування рубля у грошовому обігові на території України;

2009 рік — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбувається академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси;

2014 рік — вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) спускають космічний апарат.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 листопада

Які завтра іменини: Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл.

Талісманом людини, народженої 12 листопада є топаз. Напівдорогоцінний мінерал від прозоро-молочного до блакитного кольору. Здавна вірили, що топаз здатний полегшити хронічні захворювання. А ще цей камінь є символом дружби і мудрості.

В цей день народилися:

1885 рік — український хірург-ортопед, травматолог Михайло Ситенко;

1905 рік — український поет, драматург Іван Крушельницький;

1941 рік — український кінорежисер Юрій Некрасов.

Який завтра день в Україні і світі

12 листопада в Україні святкують День виноградарів, виноробів та садівників / Фото: Pexels

12 листопада в Україні святкують День виноградарів, виноробів та садівників. Щорічно свято припадає на другу неділю листопада. Для виноградної справи в Україні надзвичайно сприятливі умови. Проте впродовж довгих років виноробні господарства не були популярними. Одне з найстаріших розташоване в Херсонській області в маєтку "Козацьке". Там лози майбутніх виноградників були закладені ще 1896 року. Окреме професійне свято було встановлене 2020 року указом президента України.

Також 12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією. Важлива подія, мета якої полягає в тому, щоб активізувати протистояння цій хворобі, поінформувати суспільство про неї та шляхи її пододання. Пневмонію також називають запаленням легенів. Вона є гострою респіраторною інфекцією з обов'язковим запаленням легеневої тканини. Вперше день відбувся 2009 року. Тоді понад сто організацій на нашій планеті об'єдналися у Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії.