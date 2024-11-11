Яке завтра, 12 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 листопада, Всесвітній день боротьби з пневмонією. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Йосафата. До Нового року залишилося 49 днів.

12 листопада 2024 року — вівторок. 993-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Йосафата. Він був відомим православним святим, який жив у ХІІ столітті. Він був архієпископом Київським і Галицьким і відомим проповідником та захисником православної віри. Йосафат був відомий своєю непохитною вірою та відданістю Богу, незважаючи на численні випробування та переслідування. Він був убитий 1054 року під час нападу на Київ, коли місто було захоплене половцями.

Що не можна робити 12 листопада

Не можна заглядати у дзеркало до світанку.

Забороняється займатися важкою фізичною працею.

Не слід брати і давати гроші в борг.

Народні прикмети і традиції на 12 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ще не похолодало — до ранньої весни;

мряка вранці — чекайте на заморозки ввечері;

хмари проти вітру пливуть — буде сніжити;

яка погода цього дня — таким буде початок грудня;

якщо вже випав сніг, то пролежить до самої весни, а вона прийде пізно.

Яка погода 12 листопада — таким буде початок грудня / Фото: Unsplash

Наші предки намагалися цього дня придбати якусь важливу річ, вірили, що вона довго і вірно служитиме. А ще існувало цікаве повір'я: якщо у дівчини ще не з'явився кавалер, то вона буде самотньою до Масниці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 листопада

Які завтра іменини: Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 12 листопада, є топаз. Згідно з легендами, цей дорогоцінний камінь здатний лікувати нервову систему. Також топаз покращує імунітет.

Цього дня народилися:

1941 рік — український кінорежисер Юрій Некрасов;

1944 рік — український археолог, спелеолог, музикант і поет Олександр Авагян;

1972 рік — українська радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ольга Стражева.

Пам’ятні дати 12 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 листопада:

1648 рік — після виплати відкупного козацькі сили знімають облогу Замостя;

1871 рік — у Одесі дебютував як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер;

1893 рік — в газеті "San Francisco Morning Call" публікують перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) "Тайфун біля берегів Японії";

1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський узаконює автокефалію Української Православної Церкви;

1918 рік — Австрію проголошують республікою;

1922 рік — відкривають Київську картинну галерею;

1925 рік — створюють "Леґію українських націоналістів" на з'їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі;

1967 рік — у Нью-Йорку відбувається Перший Світовий конґрес вільних українців;

1992 рік — починаючи від 23-ї години, припиняється функціонування рубля у грошовому обігові на території України;

2009 рік — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбувається академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси;

2014 рік — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) спускають космічний апарат.

Погода на 12 листопада

Завтра, 12 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +5 вдень та +2 вночі. У Львові — +5 вдень та -2 вночі. У Харкові — +4 вдень та +1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з пневмонією / Фото: Фото з відкритих джерел

12 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з пневмонією. Він був заснований 2009 року під егідою Глобальної коаліції проти дитячої пневмонії, щоб привернути увагу до пневмонії як однієї з основних причин смертності серед дітей у віці до п’яти років. Мета цього дня – підвищити обізнаність про серйозність хвороби, наголосити на важливості вакцинації та доступу до медичної допомоги, а також закликати до профілактичних заходів і лікування.

Пневмонія є інфекційним захворюванням легень, яке викликається бактеріями, вірусами або грибками. Вона може бути особливо небезпечною для дітей, людей похилого віку та осіб із ослабленою імунною системою. Щороку пневмонія спричиняє близько 2,5 мільйона смертей у всьому світі, серед яких багато випадків можна було б уникнути через вчасну вакцинацію, доступ до антибіотиків та інші заходи профілактики.