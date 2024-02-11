Яке завтра, 12 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 лютого, День сексуального і репродуктивного здоров'я. Віряни вшановують пам'ять святого Мелетія. До Нового року залишилося 323 дні.

12 лютого 2024 року — понеділок. 719-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 лютого, церковне свято

12 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Мелетія. Він був єпископом Антіохії та жив у IV столітті. В переказах Церкви описують Мелетія як борця з єретиками, через що його неодноразово скидали з єпископського престолу. 381 року Мелетій очолював II Вселенський собор, який відбувся за часів правління царя Македонія. Помер святий у похилому віці.

Що не можна робити 12 лютого

Краще не позичати цього дня гроші.

Не можна думати погано про інших людей.

Після заходу сонця заборонено ходити в гості.

Народні прикмети і традиції на 12 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туман чи завірюха до сильних дощів влітку;

сніг почав танути — значить буде хороша риболовля в теплі місяці;

вночі на небі багато зірок — чекайте на багатий урожай;

цього дня не тепліше, ніж у попередні, до теплого березня.

12 лютого не тепліше, ніж у попередні, до теплого березня / Фото: Pexels

Цього дня селяни виносили на мороз посівне насіння, щоб воно змогло "загартуватися" і промерзнути. Вважалося, що після такої процедури після висаджування будуть чималі проростки. За традицією готували страви з риби.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 лютого

Які завтра іменини: Євген, Антон, Олексій, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 лютого є сардонікс. В давнину цей камінь вважався сильним талісманом. Вірили, що сардонікс захищає людину від неправди, невірності, а також подовжує життя.

В цей день народилися:

1884 рік — українська історикиня, археологиня, одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії Наталія Полонська-Василенко;

1919 рік — український художник Зеновій Кецало;

1932 рік — український літературознавець Василь Яременко.

Пам’ятні дати 12 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 лютого:

1502 рік — оприлюднюють указ королеви Кастилії Ізабели, яким заборонялося сповідувати іслам;

1541 рік — Педро де Вальдивія засновує нинішню столицю Чилі Сантьяго;

1832 рік — Еквадор анексує Галапагоські острови;

1918 рік — у Коростені Мала Рада УНР приймає Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави;

1924 рік — Мумію Тутанхамона виймають з гробниці через 15 місяців після її відкриття;

1924 рік — прем'єра "Блакитної рапсодії" Джорджа Гершвіна;

1931 рік — у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочинають мовлення Радіо Ватикану;

1936 рік — в Музеї українського мистецтва у Києві відкривається перша виставка народного мистецтва України;

1939 рік — в автономному Закарпатті відбуваються перші вибори до Сойму Карпатської України;

1946 рік — Вінстон Черчилль вперше промовляє улюблену фразу всіх політиків: "No Comments";

1947 рік — Dior представляє революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди;

1949 рік — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації "Війни світів", натовп спалює радіостанцію і місцеву газету;

1960 рік — у Києві стає до ладу перший український ядерний реактор;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Латвією;

1992 рік — Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнає незалежність України;

2002 рік — у Гаазі починається суд над Слободаном Милошевичем.

Погода на 12 лютого

Завтра, 12 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, ближче до вечора дрібний дощ. У Харкові хмарно, вранці дрібний дощ, але він закінчиться до середини дня. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +3 вночі. У Львові +13 вдень та +8 вночі. У Харкові +12 вдень та +3 вночі. В Одесі +13 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 лютого святкують Міжнародний день шлюбних агентств / Фото: Pexels

12 лютого в Україні і світі святкують День сексуального і репродуктивного здоров'я. Відіграє надзвичайно важливу роль у просвітницькій діяності та популяризації репродуктивного і сексуального здоров'я. Цього дня відбуваються дискусії про різноманітні аспекти репродуктивного і сексуального здоров'я, якими часто нехтують або вважають табу.

Також 12 лютого Міжнародний день дітей-солдатів (День червоної руки). Важлива подія, яка вшановує пам'ять дітей-солдатів. Була започаткована за ініціативи ООН 2009 року. Саме тоді набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових конфліктах. Головна мета цього дня — це заклик до дій, спрямованих проти вербування неповнолітніх дітей і підтримки тих, в кого війна вкрала дитинство.

А ще 12 лютого святкують Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея створення цього свята належить Україні. 1 грудня 2010 року українською шлюбною агенцією був зареєстрований цей день. Дату обрали не випадково. Адже через два дні весь світ святкує День закоханих (День святого Валентина).

12 лютого День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму). Дату святкування обрали на честь дня народження видатного вченого Чарлза Дарвіна (1809 рік). Першим виступив з ініціативою створити такий цікавий день доктор Роберт Стефенс (1995 року). Згодом його ідею підхопили професори Массімо Піглючі (1997 рік) та Аманда Чесворт (2000 рік).

Також 12 лютого Міжнародний день боротьби з епілепсією. Припадає щороку на другий понеділок останнього зимового місяця. Епілепсія — неінфекційне захворювання мозку. Головна особливість хвороби полягає у періодичних намадах з втратою свідомості і судомами. Пов'язані вони із зміною ритмів електричних імпульсів, які постійно генеруються мозком людини.