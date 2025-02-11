Яке завтра, 12 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

12 лютого 2025 року — середа. 1085-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Він народився в IV столітті в місті Мелітіна в Малій Вірменії. Він був відомим аскетом і архієпископом Антіохії від 360 до 381 року. Мелетій спочатку був єпископом Севастії у Вірменії. Він був призначений на цю посаду 358 або 359 року. Пізніше, 360 року, він став архієпископом Антіохії, змінивши Евдоксія, який перейшов на Константинопольський престол. Мелетій був відомим противником аріанства, що призвело до його скидання на Антіохійському соборі 361 року за наказом імператора Констанція II. Проте він продовжував боротися за нікейську віру і був відновлений на своїй кафедрі під час правління імператора Юліана. Він був одним із председателів II Вселенського собору 381 року. Помер в Константинополі того ж року.

Що не можна робити 12 лютого

Забороняється йти в гості після заходу сонця.

Про інших людей не можна думати погано.

Цього дня не слід позичати гроші.

Народні прикмети і традиції на 12 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: стало тепліше — в березні буде гарна погода;

завірюха чи туман — літо буде дощовим;

почав танути сніг — в теплі місяці чекайте на хорошу риболовлю;

багато зірок на нічному небі — буде багатий урожай.

12 лютого почав танути сніг — в теплі місяці чекайте на хорошу риболовлю / Фото: Unsplash

Селяни вже починали виносити посівне насіння на мороз, щоб його "загартувати". Вважалося, що ця процедура допомагає отримати міцні і здорові проростки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 лютого

Які завтра іменини: Антон, Євген, Марія, Олексій.

Талісманом людини, народженої 12 лютого, є сардонікс. Камінь, який носили, щоб позбутися страху. А ще вірили, що сардонікс допомагає жити без депресії.

Цього дня народилися:

1904 рік — український перекладач, педагог, літературознавець Юрій Мушак;

1919 рік — український художник Зеновій Кецало;

1932 рік — український літературознавець Василь Яременко.

Пам’ятні дати 12 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 лютого:

1502 рік — оприлюднюють указ королеви Кастилії Ізабели, яким заборонялося сповідувати іслам;

1541 рік — Педро де Вальдивія засновує нинішню столицю Чилі Сантьяго;

1832 рік — Еквадор анексовує Галапагоські острови;

1918 рік — у Коростені Мала Рада УНР приймає Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави;

1924 рік — мумію Тутанхамона виймають з гробниці через 15 місяців після її відкриття;

1931 рік — у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочинає мовлення Радіо Ватикану;

1936 рік — в Музеї українського мистецтва у Києві відкривається перша виставка народного мистецтва України;

1939 рік — в автономному Закарпатті відбуваються перші вибори до Сойму Карпатської України;

1946 рік — Вінстон Черчилль вперше промовляє улюблену фразу всіх політиків: "No Comments" ("Без коментарів");

1947 рік — Dior представляє революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди;

1949 рік — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації "Війни світів", натовп спалює радіостанцію і місцеву газету;

1960 рік — у Києві стає до ладу перший український ядерний реактор;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Латвією;

1992 рік — Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнає незалежність України;

2002 рік — у Гаазі починається суд над Слободаном Милошевичем.

Погода на 12 лютого

Завтра, 12 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -5 вночі. У Львові — +2 вдень та -7 вночі. У Харкові — -3 вдень та -6 вночі. В Одесі — -1 вдень та -4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 лютого Міжнародний день проти використання дітей-солдатів / Фото: ТСН.ua

12 лютого в Україні і світі святкують День сексуального і репродуктивного здоров'я. До ініціатив долучаються медичні установи, громадські організації, психологи, активісти та освітяни. У цей день можуть проводитися лекції, безкоштовні медичні консультації, флешмоби та кампанії у соцмережах. Ця тема особливо важлива для молоді, оскільки саме сексуальна грамотність допомагає уникати небажаних наслідків і сприяє загальному добробуту суспільства.

Також 12 лютого Міжнародний день проти використання дітей-солдатів. Також відоми як "Червоний день рук". Він спрямований на привернення уваги до проблеми вербування дітей у збройні конфлікти та захист прав неповнолітніх у зонах воєнних дій. Ця дата обрана, тому що 12 лютого 2002 року набрав чинності Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. Документ забороняє використання осіб до 18 років у війнах. Активісти, політики та небайдужі люди в усьому світі залишають відбитки своїх червоних долонь на плакатах і стінах як знак протесту проти експлуатації дітей у війнах.

А ще 12 лютого Міжнародний день шлюбних агентств. Це свято присвячене роботі агентств, які допомагають людям знайти свою другу половинку, а також популяризації культури знайомств і серйозних стосунків. Дата була обрана невипадково – напередодні Дня святого Валентина, коли тема кохання стає особливо актуальною. Свято заснували, щоб визнати внесок шлюбних агентств у створення міцних сімей та допомогу самотнім людям у пошуку партнера.