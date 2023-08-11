Яке завтра, 12 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 серпня, Міжнародний день молоді. Віряни вшановують пам'ять апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. До Нового року залишився 141 день.

12 серпня 2023 року — субота. 535-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 серпня, церковне свято

12 серпня в церковному календарі – день пам’яті апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Апостоли від 70, які несли Слово Боже до людей. Апостоли Сила і Силуан часто проповідували разом з апостолом Павлом. Згодом Сила став єпископом в місті Коринф, а Силуан зайняв єпископський престол в Солуні. Апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею. Були й інші. Наприклад, апостол Кріскент ніс Слово Боже в Галатію та Галію, Еленет отримав єпископство в Карфагені.

Що не можна робити цього дня

Не варто ледарюати, заборонено навіть просто довго відпочивати.

Не слід надто багато їсти, вживати алкогольні напої.

Цього дня не рекомендується укладати важливі угоди, ухвалювати рішення, які можуть вплинути на майбутнє.

Народні прикмети і традиції на 12 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: перед світанком сильно мерехтять зірки — будуть рясні опади;

павутина літає в повітрі — ще протримається сонячна погода;

вітряно і йде дощ — чекайте на дощову погоду, яка протримається ще довго;

на деревах іній — озимі дадуть великий урожай;

комахи кусаються, дуже душно — скоро піде дощ;

прохолодна погода вказує, що найближчим часом опадів не буде;

старанно вмивається кішка — на гарну погоду.

12 серпня старанно вмивається кішка — на гарну погоду / Фото: Pexels

Серед наших предків існувала думка, якщо людина, яку обікрали, 12 серпня відслужить молебень в церкві, то злодія дуже швидко знайдуть. Намагалися завжди допомагати нужденним, хоча б добрим словом та порадою. Також в народі говорили: "На Силу і Силуяна жито буває п’яне". Тобто вже достигало зерно і колоски починали хилитися до землі.

Погода на 12 серпня

Завтра, 12 серпня, в Києві похмуро впродовж усього дня, без опадів. У Львові ранок та день хмарні, але вечір обіцяє бути ясним, без опадів. У Харкові ясний день, вночі дощитиме, але до ранку розпогодиться. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +22 вдень та +17 вночі. У Львові — +21 вдень та +11 вночі. У Харкові — +25 вдень та +18 вночі. В Одесі — +27 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 12 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 серпня:

1099 рік — хрестоносці перемагають мусульман при Аскалоні;

1658 рік — у Північній Америці сформували перший поліцейський загін — Рательвахт;

1851 рік — американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;

1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер вперше використовує під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1896 рік — на річці Клондайк знаходять золото;

1915 рік — перше бойове застосування літака-торпедоносця;

1916 рік — біля Бережан починаються бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 рік — у США запровадили заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 рік — початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 рік — відбувається перший матч футбольної збірної України;

1947 рік — перші рейди відділів УПА пробиваються до Західної Європи;

1949 рік — підписують Женевську конвенцію про захист жертв війни;

1949 рік — в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен стає відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 рік — Енн Девідсон стає першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1962 рік — вирушає у космос перший український космонавт Павло Попович;

1970 рік — Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дає свій останній концерт;

1981 рік — представляють персональний комп'ютер IBM PC;

1985 рік — авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;

1988 рік — на екрани США виходить фільм Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа";

1990 рік — неподалік від міста Лубни закладають Пагорб скорботи — пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років;

1992 рік — США, Канада й Мексика підписують угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1994 рік — відкривається рок-фестиваль "Вудсток '94", присвячений 25-річчю свого попередника;

1994 рік — на екрани США виходить фільм Олівера Стоуна "Природжені вбивці";

1999 рік — в Україні вирішують закрити всі витверезники;

2010 рік — у місті Луганськ фіксують найвищу температуру в історії України — + 42°C

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 серпня

Які завтра іменини: Анатолій, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ангеліна, Агнія.

Талісманом людини, народженої 12 серпня, є сердолік. Цей мінерал використовувався ще стародавніми людьми. Все ще археологи знаходять знаряддя праці, які були створені з цього каменю. В Єгипті ж вірили, що сердолік сприятливо діє на нерви, здатний зупинити кровотечу і навіть допомагає розслабитися.

Цього дня народилися:

1541 рік — митрополит, український письменник-полеміст Іпатій Потій;

1880 рік — англійська поетеса, письменниця, авторка роману "Криниця самотності", новаторського твору у лесбійській літературі Редкліфф Голл;

1911 рік — український мовознавець, поліглот; син літературознавця Олександра Білецького, старший брат живописця та мистецтвознавця Платона Білецького Андрій Білецький.

Який завтра день в Україні і світі

12 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні / Фото: Pexels

12 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Свято було затверджене на початку зими 1999 року Генеральною асамблеєю ООН, ініціатором створення виступила Всесвітня конференція міністрів у справах молоді, яку провели в Лісабоні 1998 року. Вперше відсвяткували вже 2000 року.

В Україні добре розуміють важливу роль юнаків та дівчат, тому особливий день існував тут дуже давно. Раніше його святкували в останню неділю червня. Однак 2022 року святкування було перенесено указом президента України.

Також 12 серпня Всесвітній день слонів. Цей день є дієвим заходом, який спрямований на обговорення всіх проблем, що загрожують слонам в сучасному світі. Заснували подію 12 серпня 2012 року жителькою Канади, Патрицією Сімс у співпраці з Фондом реінтродукції слонів Таїланду за ініціативи королеви Таїланду Сирікіт. До сьогодні Патриція Сімс очолює Всесвітній день слонів.

А ще 12 серпня День вінілових платівок. Пам'ятний день був створений за ініціативи некомерційної американської компанії, яка займається збиранням досі збережених вінілових носіїв звуку, музики та культури. Колись у XIX столітті замість платівок використовували змащений воском папір. А перша двостороння платівка з'явилася лише на початку XX століття (1903 рік). 1948 року вийшла перша платівка, яка давала змогу насолоджуватися не лише якісним, але й досить довгим звучанням. Її випустила компанія Columbia Records і вона тривала 30 хвилин.

12 серпня святкують День середньої дитини. Свято було запроваджене Елізабет Вокер 1986 року. "Синдром середньої дитини" є загальновизнаним, адже вже давно відомо, що черга народження може впливати на деякі риси характеру. Зазвичай в сім'ї більш відкриті старша та молодша дитина, а ось середня спокійніша, їй важче стати лідером. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб приділити більше уваги середнім дітям, які її дійсно заслуговують.