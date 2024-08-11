Яке завтра, 12 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 серпня, Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Фотія і Аникити. До Нового року залишився 141 день.

12 серпня 2024 року — понеділок. 901-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити. Вони жили в Нікомідії під час правління імператора Діоклетіана (284-305 рр.). Аникита був військовим сановником, а Фотій — його племінником. Вони віддано служили християнській вірі та відкрито викривали імператора за переслідування християн.

Аникиту піддали численним тортурам, але він дивом вижив від вогню, левів та інших катувань. Його племінник Фотій підтримував його та також зазнав мук за свою віру. Врешті-решт, обох мучеників стратили, але їхні тіла залишилися неушкодженими, що стало причиною для багатьох язичників увірувати в Христа.

Що не можна робити 12 серпня

Не варто сперечатися на підвищенних тонах.

Якщо вас просять про допомогу, не можна відмовляти.

Заборонено свататися.

Народні прикмети і традиції на 12 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: перші заморозки та іній — буде багато озимих, часнику, цибулі;

над лісом стоїть туман — буде багато грибів;

похмура погода — бабине літо буде коротким;

багато роси — до ясної погоди наступного тижня.

12 серпня над лісом стоїть туман — буде багато грибів / Фото: Unsplash

Святих мучеників просять у молитвах про одуження, зміцнення здоров'я всіх членів родини. Також починають сіяти озимі, прибирають в коморах.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 12 серпня є сердолік. Камінь, розповіді про якого можна знайти в різноманітних легендах і міфах. Здавна вірили, що сердолік дарує впевненість у собі.

Цього дня народилися:

1541 рік — митрополит, український письменник-полеміст Іпатій Потій;

1831 рік — окультна письменниця українського походження, фундаторка Теософічного товариства Олена Блаватська;

1911 рік — український мовознавець, поліглот Андрій Білецький.

Пам’ятні дати 12 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 серпня:

1099 рік — хрестоносці перемагають мусульман при Аскалоні;

1658 рік — у Північній Америці формують перший поліцейський загін — Рательвахт;

1851 рік — американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентовує швейну машинку з ножним приводом;

1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер вперше використовує під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1896 рік — на річці Клондайк знаходять золото;

1916 рік — біля Бережан починаються бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 рік — у США вводять заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1933 рік — відбувається перший матч футбольної збірної України;

1947 рік — перші рейди відділів УПА пробиваються до Західної Європи;

1949 рік — підписують Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 рік — в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен починає відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 рік — Енн Девідсон стає першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1962 рік — вирушає у космос перший український космонавт Павло Попович;

1981 рік — представляють персональний комп'ютер IBM PC;

1990 рік — неподалік від міста Лубни закладають Пагорб скорботи — пам'ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;

1992 рік — США, Канада й Мексика підписують угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1999 рік — в Україні вирішують закрити всі витверезники;

2010 рік — у місті Луганськ фіксують найвищу температуру в історії України + 42°C.

Погода на 12 серпня

Завтра, 12 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +18 вночі. У Львові +24 вдень та +15 вночі. У Харкові +24 вдень та +16 вночі. В Одесі +29 вдень та +22 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 серпня святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні / Фото: Unsplash

12 серпня святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Міжнародний день молоді був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН 1999 року з метою підвищення обізнаності про проблеми молоді та сприяння їхньому залученню до суспільного життя. Щороку цей день має певну тематику, яка висвітлює актуальні питання, що стосуються молоді, такі як зайнятість, освіта, здоров’я та права людини.

День молоді в Україні також припадає на 12 серпня, починаючи від 2022 року. Раніше це свято святкували в останню неділю червня, але указом президента України Володимира Зеленського від 28 липня 2021 року дату було змінено, щоб синхронізувати її з Міжнародним днем молоді. Це свято покликане підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи.

Також 12 серпня День середньої дитини. Це свято було започатковане Елізабет Уокер 1986 року. Його мета — привернути увагу до середніх дітей у сім’ї, які часто залишаються в тіні старших і молодших братів та сестер.

Середні діти часто відчувають себе менш помітними, тому цей день покликаний підкреслити їхню важливість і унікальність. У цей день батьки та родичі можуть приділити більше уваги середнім дітям, організувати для них особливі заходи або просто провести час разом.

А ще 12 серпня Всесвітній день слонів. Це важливе екологічне свято було започатковане 2012 року канадською режисеркою Патріцією Сімс у співпраці з Фондом реінтродукції слонів Таїланду. Мета цього дня — привернути увагу до проблем збереження слонів та підвищити обізнаність про загрози, з якими вони стикаються, такі як браконьєрство та втрата середовища існування.