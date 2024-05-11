Яке завтра, 12 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 травня, День матері в Україні та Міжнародний день матері. Віряни вшановують пам'ять святого Єпіфанія. До Нового року залишилося 233 дні.

12 травня 2024 року — неділя. 809-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 травня в церковному календарі – день пам’яті святого Єпіфанія. Він був палестинським монахом, а також єпископом у місті Саламін, що в Кіпрі. Єпіфанія вважають одним з ранніх Отців Церкви. Найбільше він прославився тим, що викривав єресь. А головним вченням вважав письмена Орігена. Погляди Єпіфанія склалися під впливом аскетів Єгипту та Палестини, які боролися з аріанством.

Що не можна робити 12 травня

Заборонено приносити додому квіти білого латаття.

Не можна взагалі зрізати листя та квіти латаття.

Краще не ходити цього дня у гості.

Народні прикмети і традиції на 12 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: світанок червоного відтінку — літо буде посушливим;

на горобині багато квітів — буде хороший урожай ягід;

похмурий ранок — буде літо дощовим;

ясна зоря вранці — літо буде спекотним;

хрущів багато — чекайте на засуху.

12 травня хрущів багато — чекайте на засуху / Фото: Pexels

По можливості віряни йшли до храму і молилися, поминаючи мертвих. Також існувало повір'я, якщо поділитися хоча б чимось з іншою людиною, то вам повернеться сторицею.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 травня

Які завтра іменини: Герман, Денис, Іван, Петро, ​​Федір, Євдокія, Семен, Пилип.

Талісманом людини, народженої 12 травня є циркон. Яскраве напівдорогоцінне каміння. З давніх часів вірили, що циркон є символом влади. Камінь часто носили мудреці.

Цього дня народилися:

1936 рік — український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії Іван Марчук;

1936 рік — українська естрадна співачка та акторка Юлія Пашковська;

1994 рік — український волейболіст Юрій Семенюк.

Пам’ятні дати 12 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 травня:

996 рік — у Києві освячують першу в Київській Русі кам'яну церкву Десятинну;

1311 рік — інквізиція у Франції публічно страчує 54 лицарів Ордену тамплієрів;

1364 рік — у Кракові створюють Ягеллонський університет;

1497 рік — папа римський відлучає від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу;

1551 рік — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена засновують університет Сан-Маркос — перший на американському континенті;

1881 рік — встановлюють французький протекторат над Тунісом;

1926 рік — Руал Амундсен і Умберто Нобіле роблять політ на дирижаблі над Північним полюсом;

1929 рік — у Львові створюють організацію письменників Західної України — "Гроно";

1937 рік — компанія Бі-Бі-Сі проводить першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI);

1993 рік — Естонію приймають до Ради Європи;

1994 рік — Азербайджан та Нагірно-Карабаська Республіка припиняють військові дії на підставі Бішкекського протоколу;

2004 рік — в англіканській церкві вводять посаду вебсвященика, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет;

2007 рік — Андрій Данилко посідає друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Погода на 12 травня

Завтра, 12 травня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, вдень сильний дощ. У Харкові хмарно, можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +8 вночі. У Харкові +18 вдень та +11 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 травня в Україні святкують День матері / Фото: Unsplash

12 травня в Україні святкують День матері. Одне з найзворушливіших свят, яке припадає щорічно на другу неділю травня. Це свято співпадає з Міжнародним днем матері. 2024 року День матері в Україні святкується 12 травня.

Історія свята не менш зворушлива, ніж сам день. 1908 року американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати матерів у пам’ять про свою маму, яка передчасно померла. Анна почала писати листи до держустанов і законодавчих органів, надсилала свою пропозицію видатним особам для того, щоб присвятити мамам один день на рік. 1910 року штат Вірджинія зробив День матері офіційним святом, а згодом його почали відзначати і в інших штатах та країнах.

В Україні свято, як і в багатьох інших країнах світу, святкують у другу неділю травня — відповідно до Указу Президента України від 1999 року. Головна традиція свята — цього дня від щирого серця вітають мам. Дарують квіти, подарунки, надсилають листівки і вірші, а також всіляко висловлюють повагу і любов до матері — за їхнє добро, світло, нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Ті, хто втратив маму рано, йдуть із квітами на їхні могили, щоб вшанувати пам’ять найдорожчої людини.

Також 12 травня Всесвітній день комунікацій. Популярне свято в католицькій церкві в неділю перед П’ятидесятницею. Засноване Папою Павлом VI 1967 року. Цей день має на меті підкреслити важливість спілкування для сприяння порозумінню, діалогу та єдності між окремими людьми та спільнотами. Це дає можливість поміркувати про роль медіа та комунікаційних технологій у формуванні нашого суспільства та сприяти відповідальним та етичним комунікативним практикам.

А ще 12 травня Міжнародний день здоров’я рослин. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про важливість здоров’я рослин для продовольчої безпеки, здоров’я людини та навколишнього середовища.

12 травня Міжнародний день обізнаності про міалгічний енцефаломієліт. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про міалгічний енцефаломієліт, складну та виснажливу хворобу, яка вражає мільйони людей у всьому світі. Міалгічний енцефаломієліт, також відомий як синдром хронічної втоми, характеризується постійною втомою, яка не знімається під час відпочинку.

Також 12 травня День екологічної освіти. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про важливість екологічної освіти та її вплив на наше суспільство та навколишнє середовище.

А ще 12 травня Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію. Подія призначена підвищенню усвідомленості про фіброміалгію, хронічний стан, який супроводжується поширеним болем у м’язах та суглобах по всьому тілу. Додаткові симптоми включають розлади сну, втрату пам’яті, проблеми з настроєм та хронічну втому.

12 травня Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання. Подія була створена для підвищення обізнаності про фіброміалгію, синдром хронічної втоми та інші хронічні імунологічні та неврологічні захворювання.

Також 12 травня Всесвітній день медичних сестер. Цей день нагадує нам про важливість розуміння та підтримки людей, які стикаються з цими хворобами. Символом цього дня є блакитна стрічка. Метою свята є підвищення обізнаності громадськості щодо впливу цих хронічних захворювань на життя людей та необхідності досліджень та підтримки.