Яке завтра, 12 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

12 вересня 2023 року — вівторок. 566-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 вересня, церковне свято

12 вересня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Автонома. Він був проповідником, який навернув до християнства велику кількість язичників. Утворилася через деякий час чимала громада, для якої Автоном вирішив побудувати і освятити храм. В ті часи імператором був Діоклетіан, який заохочував на гоніння християн. Він наказав схопити Автонома, але святитель дізнався про це і встиг сховатися. Він зумів і надалі проповідувати.

Якось новонавернені зруйнували капище ідолів, і язичники, бажаючи помсти, напали на храм християн. Вони вбили Автонома і поплямили вівтар святої церкви його кров'ю. Дияконеса Марія витягнула тіло святителя з-під купи каміння і поховала його по-християнськи. Коли правителем став Костянтин Великий, то на місці поховання Автонома звели храм.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендовано ходити до лісу, тому що виповзають зі своїх гнізд змії.

Якщо побачили змію, її в жодному разі не можна вбивати, інакше можна накликати на себе нещастя.

Не можна цього дня перебувати в неприбраному будинку.

Народні прикмети і традиції на 12 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах багато жовтого листя — осінь буде тривалою;

йде дощ — чекайте на затяжну зиму;

багато жолудів вродило — буде тепла зима і родюче літо;

почути грім — до теплої осені;

високо ростуть бур'яни — випаде багато снігу.

12 вересня багато жолудів вродило — буде тепла зима і родюче літо / Фото: Pexels

Цього дня обов'язково займалися генеральним прибиранням в будинку. Також займалися тим, що збирали горобину, з якої потім робили різноманітні заготовлення на зиму. За повір'ям цього дня горобина мала особливу цілющу силу. Потрібно було бути вкрай обережними під час збирання горобини, тому що вважалося поганою ознакою випадкове пошкодження дерева.

Погода на 12 вересня

Завтра, 12 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові похмурий ранок, потім хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +15 вночі. У Львові — +27 вдень та +14 вночі. У Харкові — +22 вдень та +12 вночі. В Одесі — +24 вдень та +17 вночі.

Пам’ятні дати 12 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 вересня:

490 рік до н. е. — марафонська битва (під час греко-перської війни грецькі війська під командуванням Мільтіада здобуває перемогу над перськими військами Дарія І);

1504 рік — Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання відправляється з Америки до Іспанії;

1683 рік — відбувається Віденська битва, внаслідок якої об'єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобуває перемогу над османським військом;

1789 рік — французький революціонер Жан-Поль Марат випускає перший номер газети "Друг народу";

1898 рік — у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;

1934 рік — утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1940 рік — поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знаходять печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років, котрі нині є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту;

1944 рік — на територію Німеччини вступають перші американські війська;

1958 рік — в компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;

1990 рік — підписують договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини;

1991 рік — у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 рік — у Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту "Queen", який відвідало близько 350 тисяч глядачів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 вересня

Які завтра іменини: Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, ​​Сава, Спиридон, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. Цей камінь був відомий дуже давно, перші згадки з'явилися ще на Далекому Сході. В перекладі назва означає "різнобарвний". Здавна вірили, що турмалін сприятливо впливає на наш організм. Тому його часто використовували в альтернативній медицині.

Цього дня народилися:

1875 рік — український композитор, диригент, етнограф Олександр Кошиць;

1892 рік — гуцульський народний майстер дерев'яної різьби Юрій Корпанюк;

1994 рік — українська тенісистка Еліна Світоліна.

Який завтра день в Україні і світі

12 вересня Міжнародний день в'язання гачком / Фото: Pexels

12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ. Свято було засноване наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року свято вирішили скасувати, тому що відбулося тотальне скорочення всіх підрозділів РЕБ. 2014 року на момент початку війни війська України були практично повністю залишені без такої необхідної радіоелектронної підтримки, коли на сході країни відбувалися бойові дії. Війська радіоелектронної боротьби — спеціальні війська, які призначені для спеціальних заходів з завоювання панування в етері, захисту своїх стратегічних систем управлення військами і зброєю від навмисних перешкод ворога.

Також 12 вересня Міжнародний день в'язання гачком. Цікаво, що ініціатором створення такого свята стали не самі рукодільниці, а американський блогер, який захоплювався виробництвом гачків для в'язання. Він закликав у своєму блозі провести міжнародне свято, присвячене в'язанню. Техніка в'язання гачком має дуже довгу історію. але існують документи, які підтверджують, що вона з'явилася і розповсюдилася тільки на початку XIX сторіччя. Водночас в'язання гачком було популярним серед всіх прошарків населення.

А ще 12 вересня Міжнародний день усвідомленності. Вперше свято провели за ініціативи видавництва Wisdom Publications 2011 року. Воно займається випуском сучасних і старих книжок про буддійську філософію, різноманітних практичних матеріалів про усвідомленність. Головна мета свята полягає в тому, щоб посилити інформованість людей про цінність і корисність усвідомленності.

12 вересня Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь. 1974 року Генеральна асамблея ООН затвердила створення спеціального підрозділу згідно з Програмою Розвитку ООН, який би допоміг технічній підтримці між державами, що розвиваються. Ця ініціатива вплинула на розвиток головного координаційного органу по співпраці Південь-Південь.