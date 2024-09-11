Яке завтра, 12 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

12 вересня 2024 року — четвер. 932-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Автонома. Він був єпископом в Італії під час правління імператора Діоклетіана (284–305). Через переслідування християн він залишив свою країну і оселився у Віфінії, в містечку Сорея. Автоном ревно проповідував християнство і навернув багатьох язичників, заснувавши велику церкву, яку освятив в ім’я Архистратига Михаїла. Він висвятив Корнилія спочатку в сан диякона, а потім у пресвітера. Під час служби в храмі язичники напали на нього і після катувань убили, обливши вівтар його кров’ю. Після його смерті тіло святого було поховане за християнським звичаєм, а згодом на місці його поховання було споруджено церкву. Мощі святого Автонома були знайдені нетлінними і створено храм в його ім’я.

Що не можна робити 12 вересня

Не можна лаятися, лихословити, бажати зла.

Забороняється важко працювати, прибирати в оселі.

Не слід відмовляти у допомозі та милостині.

Народні прикмети і традиції на 12 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: все листя на дубі та березі вже опало — зима буде теплою;

все листя ще тримається на дереві — до суворої зими;

на дубі багато жолудів — наступного року буде великий урожай;

гарна погода — така буде ще декілька днів.

12 вересня на дубі багато жолудів — наступного року буде великий урожай / Фото: Unsplash

Від цього дня змії починають вже ховатися по норах. Тому в ліс ходити вкрай небезпечно.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 вересня

Які завтра іменини: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.

Талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. Здавна вірили, що цей камінь допомагає медитувати. Також вважалося, що турмалін прибирає будь-які тривоги і страхи.

Цього дня народилися:

1892 рік — гуцульський народний майстер дерев'яної різьби Юрій Корпанюк;

1965 рік — український хокеїст і тренер Євген Аліпов;

1994 рік — українська тенісистка Еліна Світоліна.

Пам’ятні дати 12 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 вересня:

490 рік до н. е. — Марафонська битва (під час греко-перської війни грецькі війська під командуванням Мільтіада здобувають перемогу над перськими військами Дарія І);

1504 рік — Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання вирушає з Америки до Іспанії;

1683 рік — відбувається Віденська битва, внаслідок якої об'єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобуває перемогу над османським військом;

1789 рік — французький революціонер Жан-Поль Марат випускає перший номер газети "Друг народу";

1898 рік — у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;

1934 рік — утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1944 рік — на територію Німеччини вступають перші американські війська;

1958 рік — в компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;

1990 рік — підписують договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини;

1991 рік — у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 рік — у Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту "Queen", який відвідує близько 350 тисяч глядачів.

Погода на 12 вересня

Завтра, 12 вересня, в Києві хмарно, вдень можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не очікується. В Одесі ясно лише ввечері, вночі дрібний дощ, який вранці переросте у дощ з грозою, а після обіду зміниться невеликим дощем.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +19 вночі. У Львові — +24 вдень та +13 вночі. У Харкові — +31 вдень та +20 вночі. В Одесі — +25 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 вересня Всесвітній день дельфінів / Фото: Unsplash

12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Це свято було встановлено наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року його скасували разом з багатьма іншими професійними святами. Згодом, 2021 року, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, свято було відновлено. Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога.

Також 12 вересня Всесвітній день дельфінів. Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про збереження дельфінів та проблеми, з якими вони стикаються. Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про нагальну потребу захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування середовища існування, забруднення, полювання та рибальство.

А ще 12 вересня День шкільних фотографій. Це свято присвячене збереженню спогадів про шкільні роки через фотографії, які часто стають важливою частиною шкільних альбомів. Цей день нагадує про важливість документування шкільного життя та створення спогадів, які залишаються на все життя. Багато шкіл організовують спеціальні фотосесії, де учні можуть зробити свої індивідуальні та групові фотографії.

12 вересня День комп'ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, яке припадає на 256-й день року. Число 256 обрано не випадково: це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта (2 у восьмому ступені). Це свято є визнанням важливості та внеску програмістів і комп’ютерників у сучасний світ. Вони створюють програми, які полегшують наше життя, автоматизують процеси та відкривають нові можливості для розвитку технологій.

Також 12 вересня Міжнародний день в'язання гачком. Це свято присвячене всім, хто захоплюється в’язанням гачком, і має на меті популяризацію цього виду рукоділля. Ініціатором створення цього свята став блогер зі США, який захопився виробництвом в’язальних гачків. Він закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню, і ця ідея знайшла підтримку серед рукодільниць у всьому світі. В’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що ця техніка з’явилася і стала популярною лише на початку XIX століття. В’язанням гачком захоплювалися як бідняки, так і представники заможного класу, а пізніше навіть королівські особи.

А ще 12 вересня Міжнародний день усвідомленості. Це свято було започатковане 2011 року видавництвом Wisdom Publications, яке спеціалізується на виданні книжок з буддійської філософії та практичних матеріалів про усвідомленість. Метою цього дня є підвищення обізнаності про користь та цінність усвідомленості. Усвідомленість допомагає людям зосереджуватися на теперішньому моменті, відчувати своє тіло, емоції та потреби, а також зменшувати стрес і покращувати загальне самопочуття.

12 вересня святкують Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість співпраці між країнами, що розвиваються, для досягнення спільних цілей сталого розвитку. Історія цього дня починається від 1974 року, коли Генеральна Асамблея ООН створила спеціальний підрозділ для сприяння технічній співпраці між державами, що розвиваються. 1978 року на конференції в Буенос-Айресі був затверджений план дій щодо розвитку цієї співпраці, відомий як Буенос-Айреський план.