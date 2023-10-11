Яке завтра, 12 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 жовтня, Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Віряни вшановують пам'ять трьох святих мучеників Прова, Тараха і Андроника. До Нового року залишилося 80 днів.

12 жовтня 2023 року — четвер. 596-й день війни в Україні.

Яке завтра, 12 жовтня, церковне свято

12 жовтня в церковному календарі – день пам’яті трьох святих мучеників Прова, Тараха і Андроника. Коли відбувалися гоніння за християнами трьох чоловіків схопили та привели на суд до правителя. По черзі Прова, Тараха і Андроника запитували, як їх звати, але вони всі казали "Я — християнин і це ім'я дорожче за те, яке мені дали батьки". Мучеників довго допитували, били та карали, але вони стверджували, що не бояться смерті. Коли мучителі втратили надію відвернути християн від їхньої віри, то кинули чоловіків в клітку до диких звірів. Та ті їх не зачіпали. Врешті мучеників вбили мечем.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється прати білизну, прибирати в хаті та сваритися з людьми.

Не можна мститися чи ображати когось цього дня.

Заборонено купувати церковні свічки, тому що можна накликати на себе хворобу.

Народні прикмети і традиції на 12 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: слабкий чи поривчастий вітер, який також постійно змінює свій напрямок — похмура погода буде триматися дуже довго;

півчнічний вітер цього дня вказує на швидке похолодання, а південний — на теплу погоду;

на небі вночі багато зірок — чекайте на добрий врожай наступного року;

якщо зірки тьмяні — буде тепло, мерехтять — найближчим часом може піти сніг, яскраві — до морозу.

12 жовтня на небі вночі багато зірок — чекайте на добрий врожай наступного року / Фото: Pexels

В народному календарі святого Прова часто пов'язували із зірками. Тому цього дня було прийнято до ранку спостерігати за небесними світилами, ворожити та пророкувати майбутній урожай. Наші предки ставилися до зірок з особливою пошаною, тому що вірили, що кожна жива душа має свого янгола-охоронця, який має вигляд зірки.

Погода на 12 жовтня

Завтра, 12 жовтня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові ясний ранок, але вдень та ввечері хмарно, опадів не очікується. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, опадів не передбачається. В Одесі ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +8 вночі. У Львові +19 вдень та +6 вночі. У Харкові +16 вдень та +6 вночі. В Одесі +22 вдень та +11 вночі.

Пам’ятні дати 12 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 жовтня:

1428 рік — у ході Столітньої війни англійці починають облогу Орлеана;

1492 рік — Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягає сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії;

1618 рік — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захоплює Москву;

1727 рік — на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обирають гетьманом Лівобережної України;

1860 рік — Ґарібальді Дзузеппе проголошує Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія;

1863 рік — в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1871 рік — Президент США Улісс Грант забороняє Ку-клукс-клан і наказує заарештувати лідерів цієї організації;

1863 рік — у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1905 рік — Норвегія розриває унію зі Швецією і стає незалежним королівством;

1917 рік — екіпаж міноносця "Завидный" піднімає Український прапор і відмовляється його спускати;

1920 рік — у Ризі підписують Договір про перемир'я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні;

1956 рік — створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 рік — на урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стають кавалерами Ордену Британської імперії;

1971 рік — на Бродвеї відбувається прем'єра рок-опери "Jesus Christ Superstar";

1991 рік — у Києві відбувається установчий з'їзд Соціалістичної партії України;

1994 рік — у місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписують повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;

2010 рік — унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі гине 45 осіб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 жовтня

Які завтра іменини: Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.

Талісманом людини, народженої 12 жовтня є амазоніт. Різновид мінералу мікрокліна. В давнину за допомогою куль з амазоніту лікували нервове стомлення та зміцнювали серцевий нерв. Також вірили, що він є символом сміливості та відданості.

В цей день народилися:

1881 рік — український художник, представник символізму й модерну, творець поштових марок Іван М'ясоєдов;

1937 рік — український політик, правозахисник Степан Хмара;

1977 рік — український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Береш.

Який завтра день в Україні і світі

12 жовтня Всесвітній день зору / Фото: Pexels

12 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Цього дня працівників галузі зазвичай нагороджують премією Шведського центрального банку. На сьогоднішній день ця професія є досить популярною на ринку праці. Але варто зазначити, що економісти повинні отримати вищу освіту, мати аналітичний склад розуму та достатні математичні знання.

Також 12 жовтня Всесвітній день зору. Свято завжди припадає на другий четвер жовтня. Воно було започатковане 1999 року за ініціативи ВООЗ. Подію присвятили проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями. Око є важливим органом чуття, який допомагає людині сприймати до 90% інформації. Під час одного з досліджень було виявлено, що 285 мільйонів людей в усьому світі мають порушення зору, а 39 мільйонів взагалі позбавлені можливості бачити. Кожні п'ять секунд одна людина втрачає зір, а щохвилини — одна дитина.

А ще 12 жовтня Всесвітній день боротьби з артритом. Подія була створена за ініціативи ВООЗ 1996 року. Артритом називають всі захворювання суглобів, які мають запальну природу. Серед причин інвалідності найчастіше трапляються саме хвороби ревматоїдного спектру. Приблизно кожна сота людина у світі страждає від артриту, а приблизно через 6 років після діагностування 50% пацієнтів стають непрацездатними через сильний біль.

12 жовтня святкують День Колумба. Свято особливо популярне в США. Воно приурочене відкриттю Колумбом Америки, яке сталося саме цього дня 1492 року. Цього дня мореплавець зі своєю командою прибув до острова Сан-Сальвадор в Багамах, щиро вірячи, що приплив до Східної Азії. Цю подію святкують як відкриття нової частини світу.