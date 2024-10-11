Яке завтра, 12 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 12 жовтня, День економіста в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. До Нового року залишилося 80 днів.

12 жовтня 2024 року — субота. 962-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

12 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони були християнськими мучениками, які загинули за свою віру на початку IV століття за часів правління римського імператора Діоклетіана. Вони були схоплені та піддані катуванням за відмову зректися своєї віри і приносити жертви римським богам. Пров, Тарах і Андронік вирізнялися своєю непохитною вірою та мужністю перед обличчям страшних випробувань. Вони були засуджені до страти і в кінцевому підсумку були вбиті за своє християнське сповідування.

Що не можна робити 12 жовтня

Не варто прибирати в хаті і прати білизну.

Забороняється купувати церковні свічки — будете хворіти.

Не можна ображати інших, мститися.

Народні прикмети і традиції на 12 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тьмяні зірки до тепла;

зірки мерехтять — може скоро засніжити;

яскраві зірки — чекайте на мороз;

дує північний вітер — до швидкого похолодання;

на небі дуже багато зірок — наступного року буде великий урожай.

12 жовтня на небі дуже багато зірок — наступного року буде великий урожай / Фото: Unsplash

В давнину цього дня споглядали на небо, в особливості, дивилися на зірки, щоб спрогнозувати погоду та майбутній урожай. Селяни готували горох та кукурудзу до весняного сезону.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Остап, Тарас.

Талісманом людини, народженої 12 жовтня є амазоніт. Сьогодні мінерал використовується за хвороб хребта. А в давнину вірили, що амазоніт допомагає омолодити шкіру і розгладити зморшки.

Цього дня народилися:

1881 рік — український художник, представник символізму й модерну, творець поштових марок Іван М'ясоєдов;

1937 рік — український політик, правозахисник Степан Хмара;

1977 рік — український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Береш.

Пам’ятні дати 12 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 жовтня:

1428 рік — у ході Столітньої війни англійці починають облогу Орлеана;

1492 рік — Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягає сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії;

1618 рік — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами намагається захопити Москву;

1727 рік — на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обирають гетьманом Лівобережної України (за новим стилем);

1860 рік — Ґарібальді Дзузеппе проголошує Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія;

1863 рік — в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1871 рік — президент США Улісс Грант забороняє Ку-клукс-клан і наказує заарештувати лідерів цієї організації;

1863 рік — у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1905 рік — Норвегія розриває унію зі Швецією і стає незалежним королівством;

1917 рік — екіпаж міноносця "Завидный" піднімає Український прапор і відмовляється його спускати;

1939 рік — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалюють декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР;

1947 рік — у західних областях Української РСР розпочинається наймасовіша за повоєнний період депортація українців;

1956 рік — створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 рік — на урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стають кавалерами Ордену Британської імперії;

1994 рік — у місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписують повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;

2010 рік — унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі гине 45 осіб.

Погода на 12 жовтня

Завтра, 12 жовтня, в Києві хмарно, весь день сильний дощ. У Львові від самого ранку розпогодиться, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі похмуро, весь день йтиме сильний дощ, який закінчиться тільки ввечері.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +10 вночі. У Львові +12 вдень та +6 вночі. У Харкові +21 вдень та +12 вночі. В Одесі +19 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

12 жовтня святкують Міжнародний день африканських пінгвінів / Фото: Unsplash

12 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Це свято вшановує професіоналів, які працюють в галузі економіки, досліджують ринки, аналізують фінансові тенденції та допомагають формувати економічну політику. Економісти грають важливу роль у розумінні складних економічних процесів і впливають на прийняття рішень як на державному, так і на корпоративному рівні.

Також 12 жовтня День вільнодумства. Він присвячений відстоюванню свободи думки і права на вільне вираження. Цей день має на меті підкреслити важливість критичного мислення, наукового скептицизму та раціоналізму. Вільнодумство сприяє пошуку істини, розвитку суспільства і підтримці демократичних цінностей. Саме сьогоднішній день служить нагадуванням, що свобода думки є невід'ємною частиною людської гідності.

А ще 12 жовтня Міжнародний день крику в момент розчарування. Це день, коли люди можуть відпустити свої негативні емоції, кричачи від розчарування. Мета цього дня - допомогти людям випустити пару та зняти стрес здоровим способом. Життя буває важким, і іноді просто необхідно дозволити собі випустити емоції.

12 жовтня Міжнародний день астрономії. Припадає двічі на рік — навесні і восени. Це свято було започатковане 1973 року астрономом і астрологом Дугласом Бергером з метою популяризації астрономії. Цього дня астрономи-любителі і професіонали відкривають телескопи для громадськості, організовують лекції та заходи, щоб познайомити людей з дивовижним світом зірок, планет і галактик.

Також 12 жовтня День Колумба. Це свято, що відзначає прибуття Христофора Колумба в Америку 12 жовтня 1492 року. Його святкують в багатьох країнах, особливо в США, де воно є офіційним національним святом.

А ще 12 жовтня Всесвітній день птахів, що мігрують. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість міграції птахів та захисту їхніх маршрутів. Міграція птахів — це важливий етап їхнього життя, коли вони перелітають на великі відстані, щоб знайти кращі умови для виживання, розмноження та зимівлі. Цей день також створений для підтримки зусиль, спрямованих на збереження природних середовищ існування птахів, які часто страждають від втрати середовища, зміни клімату та інших антропогенних факторів. Святкуючи цей день, люди можуть долучитися до різних заходів, таких як спостереження за птахами, участь у програмах збереження та навчальних заходах.

12 жовтня святкують Міжнародний день африканських пінгвінів. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про становище африканських пінгвінів та захисту їхнього середовища. Африканські пінгвіни, таковвідомі як пінгвіни Магеллана, є одними з найбільших морських птахів у світі. Вони мешкають у південній частині Атлантичного океану, біля берегів Південної Африки, Антарктиди та островів Південної Америки.

Також 12 жовтня Всесвітній день боротьби з артритом. Цей день призначений для підвищення обізнаності про артрит, підтримки людей, які страждають від цієї хронічної хвороби, та популяризації досліджень для знайдення нових методів лікування. Артрит – це група розладів, що викликають запальні реакції в суглобах, що призводить до болю, набряку та поступового ушкодження суглобів. Це одна з найпоширеніших причин інвалідності у людей старше 65 років.

А ще 12 жовтня Європейський день донорства та трансплантації органів. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість донорства органів та трансплантації як життєво важливих процедур, які можуть врятувати життя тисяч людей. Цей день також спрямований на підтримку та заохочення людей до донорства органів, а також на покращення системи організації трансплантації в Європі. Він ставить перед собою цілі зменшити числа людей, які чекають на трансплантацію, та підвищити обізнаність населення про важливість донорства.

12 жовтня Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про хоспіси та паліативну допомогу, а також підтримці тих, хто надає та отримує паліативну допомогу. Хоспіси – це організації, які надають підтримку та допомогу людям, які страждають від хронічних захворювань, а також їхнім сім'ям. Паліативна допомога, з іншого боку, спрямована на полегшення симптомів та покращення якості життя пацієнтів, які страждають від серйозних захворювань.