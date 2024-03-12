Яке завтра, 13 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 березня, День сертифікованого дієтолога-нутриціолога. Віряни вшановують пам'ять перенесення мощей святителя Никифора. До Нового року залишилося 293 дні.
13 березня 2024 року — середа. 749-й день війни в Україні.
Яке завтра, 13 березня, церковне свято
13 березня в церковному календарі – день пам’яті перенесення мощів святителя Никифора. Був сановником за часів правління імператриці Ірини, але вирішив відмовитися від мирського життя і прийняв чернецтво. 806 року його возвели на патріарший престол. Святитель був поборником іконошанування, а тому, коли імператором став Лев V Вірменин, який був відомим борцем проти ікон, Никифора зіслали на острів Прокконіс, де він і помер 828 року.
Що не можна робити 13 березня
- Не варто цього дня йти до лісу без необхідності.
- Заборонено завдавати шкоди тваринам та рослинам.
- Не можна пити алкогольні напої, лихословити.
Народні прикмети і традиції на 13 березня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: берези почали рясно "плакати" соком — чекайте на дощове літо;
- стоїть густий туман — влітку будуть часті дощі;
- сонячно і сухо — буде великий урожай;
- рання гроза за північного вітру — весна буде холодною.
Наші предки вірили, що цього дня краще триматися від лісу якнайдалі, адже вже прокидається ведмідь, якого вважали людиною-перевертнем. Саме тому дітей, які народилися 13 березня вважали сильними як ця могутня тварина. Пращури вірили, що такі люди чудово бережуть сімейне вогнище.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 березня
Які завтра іменини: Олександр, Терентій, Микола, Михайло, Григорій, Христина.
Талісманом людини, народженої 13 березня, є олівін. Камінь, який часто називають вечірнім смарагдом. Здавна вірили, що прикраси з олівіну допомагають вилікувати проблеми зі слухом та зором.
Цього дня народилися:
- 1852 рік — українська акторка, дружина Івана Карпенка-Карого Тарковська Надія Карлівна;
- 1884 рік — український політичний діяч, правник, журналіст, член УНДП, 2-й Президент УНР у вигнанні Витвицький Степан Порфирович;
- 1941 рік — український етнограф, географ Данилюк Архип Григорович.
Пам’ятні дати 13 березня
Календар важливих подій в Україні та світі за 13 березня:
- 624 рік — відбувається битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;
- 1325 рік — традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);
- 1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів в Мексиці;
- 1639 рік — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) отримує назву Гарвард на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;
- 1781 рік — англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;
- 1809 рік — сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;
- 1809 рік — переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа;
- 1848 рік — повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;
- 1888 рік — алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;
- 1917 рік — до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;
- 1917 рік — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор;
- 1921 рік — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;
- 1938 рік — відбувається аншлюс Австрії Німмечиною;
- 1943 рік — нацисти ліквідовують Краківське гетто;
- 1949 рік — у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;
- 1961 рік — у Києві стається "Куренівська трагедія", коли внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;
- 1997 рік — Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;
- 2013 рік — чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);
- 2014 рік — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії убивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського;
- 2022 рік — в Херсоні люди виходять на мітинги проти референдума про створення ХНР.
Погода на 13 березня
Завтра, 13 березня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові вранці сонячно, але в другій половині дня небо затягнуть хмари і піде невеликий дощ, що прининеться до вечора. У Харкові хмарно до другої половини дня, вранці нічний сніг із дощем перетвориться у сніг, але після обіду він припинеться. В Одесі хмарно, вранці і до середини дня невеликий дощ, далі без опадів.
Температура повітря в Києві — +5 вдень та -1 вночі. У Львові — +9 вдень та +2 вночі. У Харкові — +5 вдень та -2 вночі. В Одесі — +6 вдень та +4 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
13 березня в Україні і світі святкують День сертифікованого дієтолога-нутриціолога. Щорічне професійне свято, яке припадає на другу середу березня. Воно присвячене визнанню роботи та особливому внеску дієтологів і нутриціологів у формуванні здорового харчування, що допомагає покращити здоров'я як окремих людей, так і цілих спільнот. Сертифіковані дієтологи-нутриціологи є медичними працівниками, які проходять навчальну програму в галузі дієтології та харчування.
Також 13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Ендометріоз є гінекологічним захворюванням, під час якого тканини матки (ендометрій) переміщуються до інших органів, що спричиняє запалення. Основні симптоми цього захворювання: постійний біль у тазу, хворобливі овуляція та менструація, відчуття слабкості, рясні кровотечі та інші. Головною метою цього дня є підвищення обізнаності про ендометріоз, адже, за даними, близько 176 млн жінок страждають на це захворювання, але, на жаль, до лікаря звертаються вкрай рідко.
А ще 13 березня Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Подія, яка була створена для вшанування розширення можливостей та досягнень дівчат і жінок по всьому світі. Головна її мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність про нерівність і ті виклики, з якими часто стикаються дівчата, визнати їхні стійкість та потенціал.
13 березня святкують День Кена. Особливе свято, яке присвячене ляльці Кеннету "Кену" Карсону, що є незмінним супутником ляльки Барбі. Вперше Кена випустили 1971 року, і відтоді він завжди поруч з Барбі, підтримує її в усіх пригодах. Цей день створено не лише для того, щоб вшанувати іграшку, але й для того, щоб показати визначну роль Кена в світі Барбі, яка символізує міцну дружбу, любов та підтримку.