Яке завтра, 13 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 березня 2024 року — середа. 749-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 березня, церковне свято

13 березня в церковному календарі – день пам’яті перенесення мощів святителя Никифора. Був сановником за часів правління імператриці Ірини, але вирішив відмовитися від мирського життя і прийняв чернецтво. 806 року його возвели на патріарший престол. Святитель був поборником іконошанування, а тому, коли імператором став Лев V Вірменин, який був відомим борцем проти ікон, Никифора зіслали на острів Прокконіс, де він і помер 828 року.

Що не можна робити 13 березня

Не варто цього дня йти до лісу без необхідності.

Заборонено завдавати шкоди тваринам та рослинам.

Не можна пити алкогольні напої, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 13 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: берези почали рясно "плакати" соком — чекайте на дощове літо;

стоїть густий туман — влітку будуть часті дощі;

сонячно і сухо — буде великий урожай;

рання гроза за північного вітру — весна буде холодною.

13 березня берези почали рясно "плакати" соком — чекайте на дощове літо / Фото: Pexels

Наші предки вірили, що цього дня краще триматися від лісу якнайдалі, адже вже прокидається ведмідь, якого вважали людиною-перевертнем. Саме тому дітей, які народилися 13 березня вважали сильними як ця могутня тварина. Пращури вірили, що такі люди чудово бережуть сімейне вогнище.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 березня

Які завтра іменини: Олександр, Терентій, Микола, Михайло, Григорій, Христина.

Талісманом людини, народженої 13 березня, є олівін. Камінь, який часто називають вечірнім смарагдом. Здавна вірили, що прикраси з олівіну допомагають вилікувати проблеми зі слухом та зором.

Цього дня народилися:

1852 рік — українська акторка, дружина Івана Карпенка-Карого Тарковська Надія Карлівна;

1884 рік — український політичний діяч, правник, журналіст, член УНДП, 2-й Президент УНР у вигнанні Витвицький Степан Порфирович;

1941 рік — український етнограф, географ Данилюк Архип Григорович.

Пам’ятні дати 13 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 березня:

624 рік — відбувається битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;

1325 рік — традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів в Мексиці;

1639 рік — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) отримує назву Гарвард на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 рік — англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;

1809 рік — сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;

1809 рік — переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа;

1848 рік — повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;

1888 рік — алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;

1917 рік — до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;

1917 рік — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор;

1921 рік — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;

1938 рік — відбувається аншлюс Австрії Німмечиною;

1943 рік — нацисти ліквідовують Краківське гетто;

1949 рік — у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 рік — у Києві стається "Куренівська трагедія", коли внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;

1997 рік — Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;

2013 рік — чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);

2014 рік — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії убивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського;

2022 рік — в Херсоні люди виходять на мітинги проти референдума про створення ХНР.

Погода на 13 березня

Завтра, 13 березня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові вранці сонячно, але в другій половині дня небо затягнуть хмари і піде невеликий дощ, що прининеться до вечора. У Харкові хмарно до другої половини дня, вранці нічний сніг із дощем перетвориться у сніг, але після обіду він припинеться. В Одесі хмарно, вранці і до середини дня невеликий дощ, далі без опадів.

Температура повітря в Києві — +5 вдень та -1 вночі. У Львові — +9 вдень та +2 вночі. У Харкові — +5 вдень та -2 вночі. В Одесі — +6 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 березня Міжнародний день перемоги кожної дівчини / Фото: pixabay.com

13 березня в Україні і світі святкують День сертифікованого дієтолога-нутриціолога. Щорічне професійне свято, яке припадає на другу середу березня. Воно присвячене визнанню роботи та особливому внеску дієтологів і нутриціологів у формуванні здорового харчування, що допомагає покращити здоров'я як окремих людей, так і цілих спільнот. Сертифіковані дієтологи-нутриціологи є медичними працівниками, які проходять навчальну програму в галузі дієтології та харчування.

Також 13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Ендометріоз є гінекологічним захворюванням, під час якого тканини матки (ендометрій) переміщуються до інших органів, що спричиняє запалення. Основні симптоми цього захворювання: постійний біль у тазу, хворобливі овуляція та менструація, відчуття слабкості, рясні кровотечі та інші. Головною метою цього дня є підвищення обізнаності про ендометріоз, адже, за даними, близько 176 млн жінок страждають на це захворювання, але, на жаль, до лікаря звертаються вкрай рідко.

А ще 13 березня Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Подія, яка була створена для вшанування розширення можливостей та досягнень дівчат і жінок по всьому світі. Головна її мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність про нерівність і ті виклики, з якими часто стикаються дівчата, визнати їхні стійкість та потенціал.

13 березня святкують День Кена. Особливе свято, яке присвячене ляльці Кеннету "Кену" Карсону, що є незмінним супутником ляльки Барбі. Вперше Кена випустили 1971 року, і відтоді він завжди поруч з Барбі, підтримує її в усіх пригодах. Цей день створено не лише для того, щоб вшанувати іграшку, але й для того, щоб показати визначну роль Кена в світі Барбі, яка символізує міцну дружбу, любов та підтримку.