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Яке завтра, 13 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 13 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке свято 13 березня? / Фото: pixabay.com

Завтра, 13 березня, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Віряни вшановують перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. До Нового року залишилося 293 дні.

13 березня 2025 року — четвер. 1114-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 березня в церковному календарі – перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. Він був видатним церковним діячем, який постраждав за свою віру. 815 року імператор Лев V Вірменин, який виступав проти шанування ікон, відправив святого Никифора у заслання на острів Проконіс. Там він провів решту свого життя і помер 828 року. Через 19 років після його смерті патріарх Методій знайшов мощі святого Никифора нетлінними. 846 року їх урочисто перенесли до храму Святої Софії в Константинополі, а згодом — до церкви Святих Апостолів. Ця подія стала важливим символом перемоги православної віри над іконоборством

Що не можна робити 13 березня

  • Не можна лихословити, сваритися.
  • До лісу цього дня краще без особливої потреби не йти.
  • Забороняється завдавати шкоди рослинам чи тваринам.

Народні прикмети і традиції на 13 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: вітер з півночі і гроза — чекайте на холодну весну;
  • густий туман — до частих дощів влітку;
  • сухо і сонячно — влітку буде великий урожай;
  • вже берези рясно "плачуть" соком — прийде дощове літо.
13 березня вже берези рясно
13 березня вже берези рясно "плачуть" соком — прийде дощове літо / Фото: Unsplash

Дітей, які народилися 13 березня, вважали сильними, як ведмідь, тому що ця могутня тварина якраз починає прокидатися від своєї зимової сплячки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 березня

Які завтра іменини: Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина.

Талісманом людини, народженої 13 березня є олівін. Камінь, який дарує впевненість і щастя. Олівін носили, щоб вберегти свою родину від сварок та розчарувань.

Цього дня народилися:

  • 1941 рік — український етнограф, географ Архип Данилюк;
  • 1950 рік — український історик Володимир Сергійчук;
  • 1960 рік — український письменник, поет та есеїст Юрій Андрухович.

Пам’ятні дати 13 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 березня:

  • 624 рік — Битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;
  • 1325 рік — традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);
  • 1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів в Мексиці;
  • 1639 рік — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) називають Гарвардським на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;
  • 1781 рік — англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;
  • 1809 рік — сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;
  • 1809 рік — переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа; країна остаточно відмовляється від абсолютизму;
  • 1848 рік — повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;
  • 1888 рік — алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;
  • 1917 рік — до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;
  • 1917 рік — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти синьо-жовтий прапор;
  • 1921 рік — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;
  • 1938 рік — відбувається аншлюс Австрії Німеччиною;
  • 1943 рік — нацисти ліквідовують Краківське гетто;
  • 1949 рік — у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;
  • 1961 рік — у Києві стається "Куренівська трагедія", внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;
  • 1997 рік — Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;
  • 2013 рік — чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);
  • 2014 рік — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії убивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського;
  • 2022 рік — в Херсоні люди виходять на мітинги проти референдума про створення ХНР, владі Херсона запропонували провести референдум про створення ХНР.

Погода на 13 березня

Завтра, 13 березня, в Києві хмарно, ввечері можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, вранці розпочнеться дрібний дощ, який посилиться після полудня, але ввечері повинен скінчитися. У Харкові хмарно, увечері дрібний дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +8 вночі. У Львові +13 вдень та +7 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +13 вдень та +9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі 

13 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини / © Unsplash
13 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини / Фото: Unsplash

13 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Це неофіційна ініціатива, що спрямована на святкування досягнень, подолання труднощів та самореалізацію дівчат у всьому світі. Цей день не має офіційного міжнародного статусу, як, наприклад, Міжнародний день дівчат (11 жовтня, заснований ООН). Однак він набирає популярності серед активістів, феміністичних рухів і організацій, що підтримують гендерну рівність та права дівчат.

Також 13 березня Міжнародний день шкільного харчування. Припадає на другий четвер березня. Свято покликане привернути увагу до важливості здорового харчування дітей у школах у всьому світі. Воно було започатковане 2013 року за ініціативи Шотландії та США. Його активно підтримують уряди, освітні організації та благодійні фонди.

А ще 13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це хронічне гінекологічне захворювання, при якому тканина, схожа на ендометрій (внутрішній шар матки), розростається за її межами – у яєчниках, маткових трубах, кишечнику та інших органах. Символ боротьби з ендометріозом – жовта стрічка.

13 березня Всесвітній день нирки. Припадає на другий четвер березня. Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість здоров’я нирок і профілактику захворювань сечовидільної системи. Нирки відіграють ключову роль у нашому організмі, тому важливо стежити за їхнім станом.

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