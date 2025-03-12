Яке завтра, 13 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 березня, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Віряни вшановують перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. До Нового року залишилося 293 дні.

13 березня 2025 року — четвер. 1114-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 березня в церковному календарі – перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. Він був видатним церковним діячем, який постраждав за свою віру. 815 року імператор Лев V Вірменин, який виступав проти шанування ікон, відправив святого Никифора у заслання на острів Проконіс. Там він провів решту свого життя і помер 828 року. Через 19 років після його смерті патріарх Методій знайшов мощі святого Никифора нетлінними. 846 року їх урочисто перенесли до храму Святої Софії в Константинополі, а згодом — до церкви Святих Апостолів. Ця подія стала важливим символом перемоги православної віри над іконоборством

Що не можна робити 13 березня

Не можна лихословити, сваритися.

До лісу цього дня краще без особливої потреби не йти.

Забороняється завдавати шкоди рослинам чи тваринам.

Народні прикмети і традиції на 13 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітер з півночі і гроза — чекайте на холодну весну;

густий туман — до частих дощів влітку;

сухо і сонячно — влітку буде великий урожай;

вже берези рясно "плачуть" соком — прийде дощове літо.

13 березня вже берези рясно "плачуть" соком — прийде дощове літо / Фото: Unsplash

Дітей, які народилися 13 березня, вважали сильними, як ведмідь, тому що ця могутня тварина якраз починає прокидатися від своєї зимової сплячки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 березня

Які завтра іменини: Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина.

Талісманом людини, народженої 13 березня є олівін. Камінь, який дарує впевненість і щастя. Олівін носили, щоб вберегти свою родину від сварок та розчарувань.

Цього дня народилися:

1941 рік — український етнограф, географ Архип Данилюк;

1950 рік — український історик Володимир Сергійчук;

1960 рік — український письменник, поет та есеїст Юрій Андрухович.

Пам’ятні дати 13 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 березня:

624 рік — Битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;

1325 рік — традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів в Мексиці;

1639 рік — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) називають Гарвардським на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 рік — англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;

1809 рік — сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;

1809 рік — переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа; країна остаточно відмовляється від абсолютизму;

1848 рік — повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;

1888 рік — алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;

1917 рік — до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;

1917 рік — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти синьо-жовтий прапор;

1921 рік — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;

1938 рік — відбувається аншлюс Австрії Німеччиною;

1943 рік — нацисти ліквідовують Краківське гетто;

1949 рік — у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 рік — у Києві стається "Куренівська трагедія", внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;

1997 рік — Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;

2013 рік — чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);

2014 рік — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії убивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського;

2022 рік — в Херсоні люди виходять на мітинги проти референдума про створення ХНР, владі Херсона запропонували провести референдум про створення ХНР.

Погода на 13 березня

Завтра, 13 березня, в Києві хмарно, ввечері можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, вранці розпочнеться дрібний дощ, який посилиться після полудня, але ввечері повинен скінчитися. У Харкові хмарно, увечері дрібний дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +8 вночі. У Львові +13 вдень та +7 вночі. У Харкові +16 вдень та +8 вночі. В Одесі +13 вдень та +9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини / Фото: Unsplash

13 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Це неофіційна ініціатива, що спрямована на святкування досягнень, подолання труднощів та самореалізацію дівчат у всьому світі. Цей день не має офіційного міжнародного статусу, як, наприклад, Міжнародний день дівчат (11 жовтня, заснований ООН). Однак він набирає популярності серед активістів, феміністичних рухів і організацій, що підтримують гендерну рівність та права дівчат.

Також 13 березня Міжнародний день шкільного харчування. Припадає на другий четвер березня. Свято покликане привернути увагу до важливості здорового харчування дітей у школах у всьому світі. Воно було започатковане 2013 року за ініціативи Шотландії та США. Його активно підтримують уряди, освітні організації та благодійні фонди.

А ще 13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це хронічне гінекологічне захворювання, при якому тканина, схожа на ендометрій (внутрішній шар матки), розростається за її межами – у яєчниках, маткових трубах, кишечнику та інших органах. Символ боротьби з ендометріозом – жовта стрічка.

13 березня Всесвітній день нирки. Припадає на другий четвер березня. Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість здоров’я нирок і профілактику захворювань сечовидільної системи. Нирки відіграють ключову роль у нашому організмі, тому важливо стежити за їхнім станом.