Яке завтра, 13 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 грудня, День різдвяного светра. Віряни вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія і Ореста. До Нового року залишилося 18 днів.

13 грудня 2023 року — середа. 658-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 грудня, церковне свято

13 грудня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія і Ореста. Ці чоловіки постраждали від рук двох імператорів, що ненавиділи християн, Максиміліана та Діоклетіана. Події відбувалися приблизно у ті часи, коли в Вірменії та Кападокії увірували в Ісуса Христа. Тоді ж правителям донесли, що через віру люди можуть віддалитися від Римської імперії. Святі намагалися викрити своїх катів у жорстокості, проповідували Слово Боже та допомагали бідним.

Що не можна робити 13 грудня

Після заходу сонця краще не виходити з дому, тому що людину може забрати з собою нечиста сила.

Не варто лаятися, підвищувати голос, можна заробити проблеми із горлом.

Цей день вважається невдалим для проведення будь-яких процедур із ногами.

Народні прикмети і традиції на 13 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода цього дня, таким буде весь січень;

домашні тварини п'ють багато води — чекайте на хуртовину;

сороки сідають на сніг — до тепла;

чути, як виють вовки, отже, скоро вдарять сильні морози;

заметіль цього дня вказує на пізню зиму;

сонце сіло за велику хмару — до заметілі вночі;

яскраві зірки на небі — чекайте на мороз.

13 грудня чути, як виють вовки, значить, скоро вдарять сильні морози / Фото: Pexels

В народі цей день називали "відьмині посиденьки", оскільки вірили, що вся нечисть збирається і сильними завірюхами закриває від людей сонячне світло. Також існувало повір'я, що посіпаки диявола намагаються стягнути з небосхилу сонце, адже воно для всякої нечистої сили згубне. Щоб зменшити хуртовини, забирали всі віники з подвір'я до будинку. Вірили, що саме їх злі сили використовують для "вимітання" сонця.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 грудня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.

Талісманом людини, народженої 13 грудня, є альмандин. Дорогоцінний камінь, який є одним із різновидів граната. Був популярний ще в давні часи. Так, наприклад, в Древніх Римі та Греції альмандин вважався символом вогняної стихії. Його носили ті, хто хотів звернути на себе увагу протилежної статі.

Цього дня народилися:

1926 рік — український історик Ярослав Дашкевич;

1946 рік — український піаніст, композитор Володимир Бистряков;

1972 рік — український хірург, доктор медичних наук Андрій Кебкало.

Пам’ятні дати 13 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 грудня:

1577 рік — англійська ескадра з 5 кораблів (164 члени екіпажу) на чолі з Френсісом Дрейком відпливає з Плімута (Англія) для нападів на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі;

1642 рік — нідерландський мореплавець Абель Тасман стає першим європейцем, що відвідує групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія;

1769 рік — починається перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії;

1913 рік — урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею стає митрополит Андрей Шептицький;

1917 рік — Курултай проголошує Кримську Народну Республіку;

1917 рік — Українська Центральна Рада офіційно утворює Повітряний флот;

1942 рік — футболіст паризького "Расінга" Стефан Станіс забиває у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди "Обрі" (світовий рекорд для професійного футболу);

1958 рік — американські вчені проводять запуск живої істоти до космосу із поверненням, мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 проводить 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою тоне в океані;

1992 рік — в Единбурзі завершується триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на котрій приймають компромісні рішення з усіх найважливіших спірних питань: сума внесків найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції і Португалії — була зменшена з урахуванням їх економічних можливостей, узгоджено ряд економічних заходів для подолання спаду економіки, а відмова Данії увійти у валютний Європейський Союз перестала бути перешкодою для подальшої інтеграції країни в об'єднану Європу;

1994 рік — у Массачусетському технологічному інституті (США) відбувається перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в Мережі;

2004 рік — Андрій Шевченко стає володарем "Золотого м'яча".

Погода на 13 грудня

Завтра, 13 грудня, в Києві хмарно, увечері дрібних дощ зі снігом. У Львові похмуро, вдень сильний дощ, який до вечора стихне. У Харкові хмарно, вночі дрібний дощ зі снігом, але вранці він закінчиться і далі без опадів. В Одесі хмари від самого ранку, більша частина дня без опадів, ближче до вечора дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +2 вдень та близько 0 вночі. У Харкові — +1 вдень та 0 вночі. В Одесі — +7 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 грудня в Україні і світі святкують День різдвяного светра / Фото: Pexels

13 грудня в Україні і світі святкують День різдвяного светра. Цей теплий одяг став дуже популярним у Ірландії та Англії в 80-х роках минулого століття, коли в подібному з'явився на телешоу "The Cosby Show" його ведучий Білл Косбі. Свій другий шанс на популярність різдвяний светр отримав 2010 року, коли знову ж таки телеведучий Джиммі Феллон вигадав зробити щось цікаве для своїх глядачів. Він розпочав проєкт "12 днів різдвяних светрів". Кожного дня (за 12 днів до Різдва) він брав у віконці спеціального адвент-календаря один різдвяний светр та дарував його одному з глядачів.

Також 13 грудня Міжнародний день скрипки. Свято присвячене одному з найдавніших та найулюбленіших музичних інструментів — скрипці. Її історія розпочалася 1530 року, коли її сучасна конструкція розвинулася із ліри да брачо та ребека. Першу ж сучасну скрипку приписують Андреа Аматі з Кремони (Італія).