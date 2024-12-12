Яке завтра, 13 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 грудня, День різдвяного светра. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста. До Нового року залишилося 18 днів.

13 грудня 2024 року — п’ятниця. 1024-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста. Вони були римськими військовими, які залишилися вірними Христу і були страчені за свою віру. Вони жили в ІІ століття нашої ери. Їхні мощі знаходяться в катакомбах Риму.

Що не можна робити 13 грудня

Не слід проводити будь-які операції чи інші процедури, пов'язані з ногами.

Не можна підвищувати голос, сваритися, лихословити.

Не варто виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції на 13 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на небі яскраві зірки — до морозної погоди;

домашні тварини п'ють багато води — прийде хуртовина;

виють вовки — до сильних морозів;

яка погода, таким буде весь січень.

13 грудня виють вовки до сильних морозів / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що цього дня вся нечисть збирається на землі, накриває сильними хуртовинами житла людей, закриваючи від нас сонячне світло. Щоб побороти завірюху потрібно було забрати віники з порогу дому.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 грудня

Які завтра іменини: Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Олександр, Олексій, Омелян, Іван, Микола, Яків.

Талісманом людини, народженої 13 грудня, є альмандин. Здавні вірили, що цей камінь проганяє нудьгу. А ще існує думка, що альмандин залучає увагу протилежної статі.

Цього дня народилися:

1926 рік — український історик Ярослав Дашкевич;

1946 рік — український піаніст, композитор Володимир Бистряков;

1972 рік — український хірург, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Андрій Кебкало.

Пам’ятні дати 13 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 грудня:

1577 рік — англійська ескадра з 5 кораблів (164 члени екіпажу) на чолі з Френсісом Дрейком відпливає з Плімуту (Англія) для нападів на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі;

1642 рік — голандський мореплавець Абель Тасман стає першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія;

1769 рік — починається перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії;

1913 рік — урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький;

1917 рік — Українська Центральна Рада офіційно утворює Повітряний флот;

1958 рік — американські вчені проводять запуск живої істоти в космос із поверненням;

1994 рік — у Массачусетському технологічному інституті (США) відбувається перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті;

2004 рік — Андрій Шевченко стає володарем "Золотого м'яча".

Погода на 13 грудня

Завтра, 13 грудня, в Києві хмарно, вночі можливий дрібний сніг, вранці і вдень без опадів. У Львові сонячно, без опадів. У Харкові похмуро, вранці дрібний сніг, який закінчиться до середини дня. В Одесі хмарно з невеликим проясненням, без опадів.

Температура повітря в Києві — -2 вдень та -5 вночі. У Львові — -1 вдень та -5 вночі. У Харкові — -3 вдень та -5 вночі. В Одесі — +1 вдень та -3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 грудня в Україні і світі святкують День різдвяного светра / Фото: Unsplash

13 грудня в Україні і світі святкують День різдвяного светра. Це неофіційне свято, яке святкують у третю п’ятницю грудня. Воно присвячене веселощам і гумору, пов’язаним із носінням яскравих, кумедних, а іноді й відверто "потворних" різдвяних светрів. Це свято стало популярним завдяки культурі вечірок, на яких люди навмисно надягають такі светри, щоб створити святковий настрій.

Ідея носити різдвяні светри з’явилася в Північній Америці у 1980-х роках, але масового поширення набула у 2000-х. Спочатку такі светри виготовлялися як частина традиційного святкового гардероба, але їхній комічний вигляд швидко зробив їх об’єктом жартів. 2011 року День різдвяного светра почали відзначати як окреме свято.

Також 13 грудня Міжнародний день скрипки. Це свято присвячене одному з найвідоміших і найкрасивіших музичних інструментів у світі — скрипці. Воно є чудовою нагодою вшанувати історію, майстрів, музикантів і красу музики, яку дарує цей інструмент.

Скрипка, що з'явилася в Італії в XVI столітті, стала символом класичної музики та творчості. Вона є важливим елементом оркестрів, камерної музики та сольних виступів. Хоча точна дата заснування цього свята невідома, його створення має на меті популяризацію мистецтва гри на скрипці та підтримку музикантів. Ця дата була обрана на честь Антоніо Страдіварі, легендарного італійського майстра, який виготовив деякі з найкращих скрипок у світі. Страдіварі народився приблизно у грудні, і це свято символічно пов'язане з його внеском у розвиток скрипкового мистецтва.