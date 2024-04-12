Яке завтра, 13 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 квітня, Всесвітній день рок-н-ролу. Віряни вшановують пам'ять священномученика Артемона. До Нового року залишилося 262 дні.

13 квітня 2024 року — субота. 780-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 квітня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Артемона. Артемон жив у III столітті і став одним із тих, хто став жертвою переслідувань християн у часи Римської імперії. Під час імперії Діоклетіана (284-305 роки) християнство зазнавало суворих переслідувань. Артемон був одним із численних священнослужителів, які відмовилися від заборони виконувати християнські обряди та відмовитися від віри в Христа. Він віддавав перевагу вірності своїм переконанням над волею влади. У результаті вірнопіддані Діоклетіана арештували Артемона і піддали жорстоким мукам. Він відмовився відрікатися від своєї віри і помер мученицькою смертю.

Що не можна робити 13 квітня

Не варто працювати на землі.

Відкладіть будь-які домашні справи на інший день.

Не можна злословити і лаятися.

Народні прикмети і традиції на 13 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ворони сидять на верхівках дерев — травень буде теплим;

голосно співає зозуля — наближається потепління;

вночі багато зірок — до великого урожаю влітку;

вже розпустився дуб — до погожих днів.

13 квітня голосно співає зозуля — наближається потепління / Фото: Pexels

Цього дня наші пращури вірили, що медунка набирає цілющої сили, тому корінь, листя та квіти рослини збирали для відварів. Нею лікували кровотечі, анемію та туберкульоз.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 квітня

Які завтра іменини: Георгій, Дмитро, Марфа.

Талісманом людини, народженої 13 квітня, є лал. Самоцвіт відомий з давніх часів. В давнину вірили, що він допомагає вилікувати будь-яку хворобу свого власника.

Цього дня народилися:

1936 рік — українська дитяча письменниця, перекладачка Оксана Іваненко;

1949 рік — український поет, критик, літературознавець, педагог Юрій Ковалів;

1995 рік — український піаніст, композитор і професор Саламанського університету Богдан Сироїд.

Пам’ятні дати 13 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 квітня:

1204 рік — хрестоносці папи Іннокентія III взяли греко-православний Константинополь;

1598 рік — король Франції Генріх IV підписав Нантський едикт, що надавав громадянські права гугенотам, сприяючи громадянській єдності, секуляризму та віротерпимості;

1814 рік — німецький математик Карл Вітте здобув ступінь доктора філософії у віці 12 років;

1870 рік — у Нью-Йорку відкрився знаменитий Музей мистецтв "Метрополітен";

1923 рік — відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Уемблі;

1924 рік — у Греції засновано футбольний клуб АЕК;

1928 рік — у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора";

1940 рік — розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб;

1943 рік — у Вашингтоні відкрили меморіал Томаса Джефферсона;

1986 рік — Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу;

2012 рік — Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України;

2014 рік — в.о. президента України Олександр Турчинов оголосив Антитерористичну операцію на сході України.

Погода на 13 квітня

Завтра, 13 квітня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +12 вночі. У Львові — +16 вдень та +9 вночі. У Харкові — +19 вдень та +12 вночі. В Одесі — +19 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день рок-н-ролу / Фото: Pexels

13 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день рок-н-ролу. Хоча це і неофіційне свято, проте воно дуже популярне серед прихильників цієї драйвової музики в усіх куточках світу. Рок-н-рол був створений в США в середині минулого століття, але швидко поширився в інші країни.

Також 13 квітня Міжнародний день подяки рослинам. Свято з'явилося в XXI столітті з метою привернути увагу суспільства до важливого впливу рослин на планету та людину, а також залучити до збереження природи.

А ще 13 квітня Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади. Подія була створена для підвищення обізнаності про неврологічні розлади і їхній вплив на життя та здоров'я людини.